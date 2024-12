Ya puedes llamar a ChatGPT por teléfono (en EE. UU.) o enviarle mensajes por WhatsApp.

Los usuarios de WhatsApp ahora pueden aprovechar los poderes de ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial generativa de OpenAI. A partir de ahora, si agregas 1 (800) CHAT-GPT a tus contactos (ese es 1 (800) 242-8478) puedes comenzar a usar el chatbot en la aplicación de mensajería de Meta, reveló OpenAI en el Día 10 de sus sesiones de transmisión en vivo. Esta versión de ChatGPT se limita solo a entrada de texto, por lo que no hay un modo de voz avanzado ni entrada visual disponible. El modelo es el modelo o1-mini. ChatGPT de WhatsApp está disponible en todos los lugares donde se ofrece el ChatGPT normal, y no se requiere cuenta. OpenAI está trabajando actualmente en una forma de autenticar a los usuarios existentes a través de WhatsApp, pero esta característica aún no está activa y no sabemos exactamente cuándo se lanzará. Por cierto, Meta también está ofreciendo su propio chatbot de inteligencia artificial generativa en WhatsApp.

Mientras tanto, OpenAI también está lanzando una línea directa de ChatGPT en los EE. UU. y el número es el mismo que se mencionó anteriormente, 1 (800) 242-8478. El número gratuito funciona con cualquier teléfono, incluso si es un teléfono básico antiguo y no un teléfono inteligente. Básicamente, podrá utilizar 15 minutos de ChatGPT de forma gratuita con la línea directa, aunque puede iniciar sesión en su cuenta para obtener más tiempo.

El director de producto principal de OpenAI, Kevin Weil, declaró que esto es solo el comienzo para hacer que ChatGPT sea más accesible para todos. Se informa que las dos características nacieron de una semana de hackeo reciente que la empresa llevó a cabo.

La plataforma de inteligencia artificial generativa ha estado expandiéndose y adquiriendo nuevas funciones a medida que hablamos. Justo la semana pasada, ChatGPT anunció que el Modo de Voz Avanzado (la característica conversacional que imita respuestas humanas) podría ver a través de la cámara en tiempo real, y también puede interpretar lo que está en la pantalla de su dispositivo con la ayuda del intercambio de pantalla.

Ahora, con la capacidad de simplemente llamar a ChatGPT, las cosas comienzan a verse bastante emocionantes. Esperemos que nadie que llame piense que está hablando con una persona real y comience a construir una relación… pero aparte de esa (muy real) preocupación, creo que es súper útil poder llamar o chatear en WhatsApp con el chatbot de inteligencia artificial generativa.

