XRP alcanzó un mínimo de varios meses, Solana (SOL) en el soporte más fuerte, la caída del precio de Bitcoin (BTC) es mejor de lo que piensas en U.Today.

U.Today – una vez más ha perdido contacto con el mercado y ha caído por debajo de la marca fundamental de $0.5. No es la primera vez que XRP decepciona a la gente, pero su continua incapacidad para avanzar plantea algunas preguntas serias.

La criptomoneda ha tenido problemas para mantenerse a flote frente a fluctuaciones más grandes del mercado. Si los inversores esperaban una recuperación, la reciente caída a un mínimo de varios meses es un indicador preocupante. El sentimiento bajista todavía domina el mercado de XRP, como se ve con la incapacidad de mantener ganancias por encima de $0.5.

El análisis del indicador técnico revela que XRP ha estado luchando con varios promedios móviles significativos. La acción de precio actual por debajo del promedio móvil de 200 días (línea negra), que actúa como un nivel crucial de soporte a largo plazo, es una señal bajista. La dificultad que XRP está teniendo para recuperar impulso ascendente se destaca aún más por los promedios móviles de 50 días, 100 días y 26 días (verde). Como resultado de la presión de venta continua, el precio ha fallado continuamente en romper por encima de estos promedios móviles.

La convergencia de estos promedios móviles apunta a una falta de movimiento direccional significativo, lo que ocurre frecuentemente antes de cambios de precio importantes. El reciente movimiento de XRP lamentablemente ha sido negativo.

Las tendencias de volumen también apuntan a una falta de interés significativo de compra, ya que las recientes caídas han sido acompañadas por volúmenes de operaciones más altos de lo normal. Esto sugiere que un número creciente de traders están vendiendo sus tenencias de XRP, lo que está presionando el precio a la baja.

Solana ha caído hacia la EMA de 50 por primera vez desde que la rompió en mayo. Esto no es una buena señal para el activo, pero al mismo tiempo, no crea realmente problemas por los cuales los inversores de SOL deberían entrar en pánico.

La media móvil exponencial de 50 días (EMA) es crucial para Solana. Si Solana continúa operando por encima de esta línea, puede indicar que la tendencia a la baja actual es de corta duración y es probable una recuperación. En $159.00, el precio de Solana actualmente se está negociando cerca de la EMA de 50 (línea azul).

Aunque hay un cierto sentimiento bajista, la acción de precio sugiere que la estructura general de SOL aún está en su lugar. Un movimiento sostenido por debajo de este nivel podría indicar un potencial de caída más significativo, por lo que los inversores deben mantenerse atentos. Otros promedios móviles muestran que la EMA de 200 días es mucho más baja, rondando los $130, mientras que la EMA de 100 días se encuentra alrededor de $151.

En caso de que el precio caiga aún más, estos niveles sirven como soporte adicional y un colchón. La proximidad de la EMA de 100 días proporciona una zona de soporte secundaria que puede ser esencial para evitar una liquidación más significativa. Solana ha estado en tendencia alcista, a pesar del declive actual.

El sólido ecosistema y la creciente utilización del activo han contribuido a su crecimiento significativo. Quizás el mercado se esté corrigiendo a sí mismo, con esta reciente caída dándole tiempo para estabilizarse antes de un posible repunte.

Además, las tendencias de volumen apuntan a un mercado estable sin picos notables que sugieran ventas de pánico. Indicando que Solana no está ni sobrecomprada ni sobrevendida, el índice de fuerza relativa (RSI) está posicionado cerca de la neutralidad. Si las condiciones del mercado mejoran, esta lectura equilibrada del RSI sugiere que puede haber espacio para movimientos alcistas.

Bitcoin perdió $70,000 una vez más, pero al mismo tiempo, si profundizamos, podremos ver que el oro digital no tiene problemas siempre que se mantenga por encima de $68,000, ya que es el primer umbral protegido por un nivel de resistencia significativo.

La estructura general del mercado de Bitcoin no ha cambiado incluso con la reciente caída por debajo de $70,000. Como red de seguridad, el nivel de soporte clave en $68,000 está presente. Bitcoin todavía tiene una base sólida. Este precio es importante porque está en línea con indicadores técnicos importantes y el sentimiento del mercado.

No ha habido ningún pico notable en la presión de venta, según las tendencias de volumen, lo que sugiere que la reciente caída puede haber sido una corrección saludable en lugar del comienzo de una tendencia bajista. Debido a que Bitcoin no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, el RSI está en territorio neutral, proporcionando oportunidad para futuros movimientos alcistas si mejoran las condiciones del mercado.

