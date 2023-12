Xi Jinping afirma que Taiwán “seguramente” se reunificará con China durante el simposio conmemorando a Mao.Xi Jinping dice que Taiwán “seguramente” se reunificará con China durante simposio conmemorativo de Mao.

El presidente chino Xi Jinping prometió el martes que Taiwán se reunirá con el continente, diciendo que Beijing “resueltamente evitará que nadie divida” a las dos partes de ninguna manera.

Los comentarios se produjeron durante un simposio en Beijing conmemorando el 130 aniversario del nacimiento de Mao Zedong, el padre fundador de la China comunista. En 1949, Mao llevó a su país a derrotar al gobierno de la República de China, que luego huyó del continente a Taiwán.

Hasta el día de hoy, Beijing considera la nación isleña gobernada democráticamente como parte de su propio territorio, a pesar de las fuertes objeciones del gobierno de Taipei. En el último año y medio, China ha realizado múltiples rondas de importantes juegos de guerra alrededor de Taiwán y regularmente envía buques de guerra y aviones de combate al Estrecho de Taiwán.

Según informes de la agencia de noticias estatal Xinhua, Xi dijo “la completa reunificación de la madre patria es una tendencia irresistible.”

