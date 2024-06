Xbox asistirá a Gamescom 2024 con muchos juegos y su ‘stand más grande hasta ahora’

Xbox ha confirmado su asistencia a Gamescom 2024 en Colonia, y trae lo que afirma que es su “stand más grande hasta ahora”.

La cuenta oficial de Xbox en Twitter publicó sobre el regreso del editor a Gamescom del 21 al 25 de agosto, junto con una lista de juegos tanto próximos como disponibles para jugar ahora. Xbox afirma que hay más por venir, pero la lista actual publicada por la cuenta oficial es la siguiente:

Edad de la Mitología: Recontada

Avowed

Ara: Historia No Contada

Diablo 4: Vasija del Odio

Diablo Inmortal

The Elder Scrolls Online

Fallout 76

Towerborne

World of Warcraft: La Guerra Interior

¡El equipo de Xbox regresa a GamescomVisítanos en nuestro stand más grande hasta ahora del 21 al 25 de agosto! #Xboxgamescom pic.twitter.com/5lO8uvfsQJ 20 de junio de 2024

Aún no se ha dicho cuáles de los juegos anteriores serán jugables o estrictamente a manos libres, pero la mayoría están lo suficientemente cerca de salir y -en el caso de Towerborne- tenían versiones jugables disponibles en el evento de Gamescom del año pasado. Como tal, es fácil imaginar que la mayoría de las cosas aquí sean jugables.

A pesar de la impresionante presentación, no esperamos ver juegos próximos muy esperados como Fable o Perfect Dark en el evento de este año. Ninguno tiene fechas de lanzamiento concretas (fuera de la vaga “2025” del primero como se reveló en su último tráiler).

Xbox será el único de los tres grandes fabricantes de consolas presentes en Gamescom de este año. Sony ha confirmado supuestamente que no asistirá al evento por sexta vez consecutiva. Del mismo modo, Nintendo confirmó a principios de este año que se saltará Gamescom este año “después de una cuidadosa consideración”.

Nintendo tendría mucho que mostrar en Gamescom 2024 dada la avalancha de Nintendo Direct de hace unos días, pero esperamos que esté en plena preparación para su próxima consola, conocida tentativamente como Nintendo Switch 2, antes de darse a conocer en eventos importantes como Gamescom nuevamente.