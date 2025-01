X se niega a eliminar el video del apuñalamiento visto por el asesino de Southport.

“

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

La plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, se ha negado a eliminar un video que Axel Rudakubana vio minutos antes de asesinar a tres niños pequeños, a pesar de las numerosas solicitudes de las autoridades en Australia y el Reino Unido.

El regulador de internet australiano eSafety dijo el viernes que notaba con “gran tristeza” que el video — que muestra el violento apuñalamiento de un obispo en Sídney en abril — fue visto por el asesino en X, a pesar de que el regulador había solicitado que el material fuera retirado de la plataforma meses antes del ataque en Southport el verano pasado.

Inmediatamente después del ataque en Australia, empresas como Google, Microsoft, Snap y TikTok “actuaron rápidamente para cooperar con eSafety y asegurarse de que el video del apuñalamiento en Wakeley no pudiera ser accedido desde sus plataformas. Algunas de estas empresas tomaron medidas adicionales y proactivas para reducir la propagación del material”, dijo el regulador. “X Corp decidió no eliminar el video de su plataforma.”

Imágenes de video del apuñalamiento de un obispo en una iglesia en el oeste de Sídney circularon en línea en abril, pero X solo bloqueó geográficamente las imágenes en Australia, lo que significaba que las personas en otros lugares del mundo, y los usuarios locales de VPN, podían seguir viendo el ataque violento.

La ministra del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, dijo esta semana que el gobierno estaba contactando directamente con X para pedirle que eliminara el video de la plataforma. “Las empresas no deberían beneficiarse de alojar contenido que pone en riesgo la vida de los niños”, dijo en la Cámara de los Comunes.

La policía australiana responde al apuñalamiento de un obispo en Sídney en abril de 2024 © Paul Braven/Australian Associated Press/Alamy

Rudakubana, de 18 años, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 52 años en prisión el jueves después de admitir el asesinato de tres niñas jóvenes en una clase de baile temática de Taylor Swift en Southport.

Musk tuiteó repetidamente tras los asesinatos, acusando al primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, de “priorizar mezquitas sobre niñas británicas en sus clases de baile”. Musk también amplificó tweets del agitador de extrema derecha Tommy Robinson que afirmaban que “los musulmanes corrían por las calles sin ser desafiados por la policía, atacando a cualquier no musulmán”. Las intervenciones llevaron a acusaciones de que estaba avivando las tensiones que llevaron a disturbios en pueblos y ciudades británicas el verano pasado.

El viernes, Musk compartió un artículo sobre los asesinatos en Southport, diciendo “nunca olviden”.

Pero hasta el momento se ha negado a intervenir para obligar a su empresa a eliminar el video que vio Rudakubana, y el video sigue circulando en X hasta el viernes por la tarde.

Financial Times se puso en contacto con X para preguntar por qué no habían eliminado el video, pero no recibió respuesta.

El tribunal en el caso de Rudakubana escuchó esta semana que una búsqueda en una tableta Lenovo encontrada en su casa mostraba que había borrado todo su historial de navegación, excepto una búsqueda el día del ataque. Seis minutos antes de salir para llevar a cabo los asesinatos, había buscado en X “mar mari emmanuel apuñalamiento”.

Cuando la policía realizó la misma búsqueda en X durante su investigación, encontraron que llevaba a publicaciones que contenían imágenes del ataque en Sídney tres meses antes.

La fiscalía también detalló los perfiles en línea y los nombres de usuario de Rudakubana en el tribunal, incluida su cuenta de X. Hasta el viernes, su cuenta de X — que está protegida, de modo que solo los seguidores podían ver sus publicaciones — no había sido eliminada.

El regulador australiano buscó emprender acciones legales para intentar obligar a X a cumplir con una decisión de eliminar completamente el video en abril, una medida que dividió al país sobre si el gobierno estaba reprimiendo la libertad de expresión o si era correcto proteger a los usuarios de las redes sociales de contenido dañino y violento.

Musk criticó la decisión, acusando a la “comisaria” de eSafety de intentar censurar internet.

Esto provocó una reacción furiosa de los políticos del país, incluido Anthony Albanese, el primer ministro, quien dijo que era “angustiante” que X estuviera luchando contra la orden de eliminar el video y criticó la postura del multimillonario.

Sin embargo, un tribunal decidió no extender una orden judicial sobre la base de que X había tomado “medidas razonables” para evitar la visualización del video en Australia. El caso se había visto como una prueba potencial para determinar si las regulaciones locales podían aplicarse a nivel mundial.

El comisario de eSafety abandonó su caso en junio a la espera de una revisión de las leyes de seguridad en línea de Australia.

Reporte adicional de Hannah Murphy

“