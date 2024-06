X está oficialmente haciendo privados los “me gusta” para todos los usuarios.

En X, actualmente cualquier persona puede ver las publicaciones que has dado like visitando tu perfil y revisando la pestaña de Likes. Sin embargo, X está realizando cambios en la privacidad de los usuarios, y pronto tus likes serán privados.

Una característica Premium de X está ahora disponible para todos

El año pasado, X lanzó una característica para sus suscriptores premium que les permitía ocultar las publicaciones que habían dado like. Podías acceder a esta característica yendo a Premium > Preferences > Early Access > Profile Customization y luego activando el interruptor Hide Likes.

Ahora, la empresa está poniendo esta característica a disposición de todos. Esto significa que incluso si no eres un suscriptor Premium de X, podrás usar esta función. Se espera que la implementación comience hoy. Una vez implementada, solo tú y la persona cuya publicación diste like podrán ver los likes.

Además, seguirás pudiendo ver la cantidad de likes que has recibido y otras métricas relacionadas con tus propias publicaciones. Puedes acceder a esta información a través de la pestaña de notificaciones en la parte inferior de la pantalla. Sin embargo, no podrás ver los usuarios que han dado like a la publicación de otra persona.

Comentando sobre este cambio, Elon Musk compartió nuevamente una captura de pantalla y dijo: “Es importante permitir a las personas dar like en publicaciones sin ser atacadas por hacerlo”. La declaración tiene sentido, ya que hemos visto muchos casos en los que las personas, especialmente figuras públicas, son juzgadas en función de las publicaciones que han dado like en X.

Una ventaja menos para los suscriptores de X Premium

La decisión de X de hacer que los likes sean privados para todos elimina un beneficio clave de X Premium. Si bien este movimiento mejora la privacidad del usuario en general, elimina una característica que antes era exclusiva para los suscriptores de pago.

Por supuesto, X Premium todavía ofrece ventajas como la edición de publicaciones, la creación de comunidades y cargas de video más largas. Sin embargo, para las figuras públicas, la capacidad de ocultar las publicaciones que les han gustado era un punto de venta importante. Es probable que X necesite introducir nuevas características para volver a hacer atractivo a X Premium.