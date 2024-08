X está cerrando sus operaciones en Brasil de inmediato, pero su servicio permanecerá activo para los usuarios.

X dice que está finalizando sus operaciones comerciales en Brasil de inmediato, pero el servicio seguirá disponible para los usuarios en el país. La empresa dice que Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral y justicia del Supremo Tribunal Federal, amenazó a uno de los representantes legales de X con arresto si no “cumplía con sus órdenes de censura”.

Según Reuters, de Moreas exigió que X eliminara cierto contenido de su plataforma. En lugar de cumplir, X optó por terminar sus operaciones locales “para proteger la seguridad de nuestro personal”.

Según X, de Moraes hizo la amenaza en una “orden secreta,” que se compartió públicamente. El propietario de X, Elon Musk, afirmó que la demanda “nos obligaría a violar (en secreto) la ley brasileña, argentina, estadounidense e internacional.” Agregó que, “La decisión de cerrar la oficina de 𝕏 en Brasil fue difícil, pero, si hubiéramos aceptado las demandas (ilegales) de censura secreta y entrega de información privada de @alexandre, no había forma de explicar nuestras acciones sin sentir vergüenza.”

Anoche, Alexandre de Moraes amenazó a nuestro representante legal en Brasil con arresto si no cumplimos con sus órdenes de censura. Lo hizo en una orden secreta, que compartimos aquí para exponer sus acciones.

“A pesar de que nuestras numerosas apelaciones a la Corte Suprema no fueron escuchadas, el público brasileño no fue informado acerca de estas órdenes y nuestro personal brasileño no tiene responsabilidad ni control sobre si el contenido se bloquea en nuestra plataforma, Moraes ha elegido amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso,” dijo X en un comunicado en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales. “Las acciones de [de Moraes] son incompatibles con el gobierno democrático. El pueblo de Brasil tiene que elegir — democracia, o Alexandre de Moraes.”

Musk ha estado protestando contra de Moraes durante meses. En abril, dijo que desobedecería las órdenes del legislador de bloquear ciertas cuentas en Brasil, afirmando que eran inconstitucionales. En respuesta, de Moraes abrió una investigación por obstrucción a la justicia contra Musk. X dijo más tarde en abril que cumpliría con cada orden emitida por los tribunales superiores de Brasil.

Ese mismo mes, el Comité Judicial de la Cámara publicó un informe provisional del personal que afirmaba que el gobierno brasileño estaba tratando de forzar a X (y a otras plataformas de redes sociales) a censurar más de 300 cuentas. Dijo que las cuentas incluían las pertenecientes al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, un miembro del senado federal del país y un periodista.

