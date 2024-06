X, anteriormente Twitter, comienza el lanzamiento de “Me gustas privados” como predeterminado para todos en la plataforma.

“

En un movimiento para mejorar la privacidad de los usuarios y fomentar un compromiso auténtico, X, anteriormente conocido como Twitter, está implementando likes privados para todos los usuarios. Esta función, anteriormente disponible para los suscriptores Premium de X, oculta la identidad de los usuarios que dan like a una publicación en particular, haciendo que el acto de dar like sea más personal y menos sujeto a escrutinio público. La decisión de hacer los likes privados por defecto fue confirmada por el propietario de X, Elon Musk, después de un informe de The Verge que indicaba que la función se estaba implementando silenciosamente. Musk, en su publicación, enfatizó la importancia de permitir a los usuarios dar like a las publicaciones sin temor a “ser atacados por hacerlo”. Este cambio refleja un cambio más amplio en las redes sociales alejándose de los recuentos de likes públicos, ya que los usuarios buscan cada vez más experiencias en línea más privadas y menos performativas. El director de ingeniería de X, Haofei Wang, explicó anteriormente que el cambio tiene como objetivo proteger la imagen pública de los usuarios y animarlos a interactuar con una gama más amplia de contenido, sin miedo a juicios o críticas. La empresa cree que al hacer los likes privados, los usuarios se sentirán más cómodos expresándose auténticamente y participando en contenido que les resuene personalmente.

Elon Musk confirma la implementación de likes privados por defecto para todos en la plataforma | Crédito: Elon Musk (X)Si bien los likes estarán ocultos a la vista pública, los usuarios seguirán pudiendo ver quién dio like a sus propias publicaciones y el recuento total de likes para todas las publicaciones. Esto permite a los usuarios evaluar la popularidad de su contenido manteniendo la privacidad de los likes individuales. La pestaña de Likes en los perfiles de usuario será eliminada, enfatizando aún más el alejamiento de los recuentos de likes públicos como medida de validación social. La cambio a likes privados se alinea con los esfuerzos más amplios de X para priorizar la privacidad de los usuarios y crear un entorno en línea más seguro y inclusivo. Al eliminar la presión de conformarse con la opinión pública y participar en likes performativos, X espera fomentar interacciones más genuinas y animar a los usuarios a expresarse libremente.

