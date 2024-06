WTI y Brent se recuperan después de la venta masiva

“

Yasir Al-Rumayyan, presidente de Saudi Arabian Oil Co. (Aramco), habla durante una rueda de prensa en Dammam, Arabia Saudita, el domingo 3 de noviembre de 2019.

Los futuros de crudo repuntaron ligeramente el miércoles pero se mantuvieron cerca de un mínimo de cuatro meses, ya que la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción más tarde este año seguía pesando en el mercado.

El crudo de Estados Unidos y el Brent de referencia global han caído más del 4% esta semana después de que ocho miembros de la OPEP+ acordaron el domingo eliminar gradualmente 2.2 millones de barriles diarios en recortes de producción.

La venta excesiva es exagerada, dijo Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING. La OPEP+ no comenzará a aumentar la producción hasta octubre, y el balance global de petróleo se ajustará antes, dijo Patterson.

Estos son los precios de energía de hoy:

Contrato de julio de West Texas Intermediate: $73.64 por barril, subiendo 39 centavos, o 0.53%. En lo que va del año, el crudo de Estados Unidos sube un 2.7%.Contrato de agosto de Brent: $77.93 por barril, subiendo 41 centavos, o 0.53%. En lo que va del año, el referente global sube un 1%.Contrato de julio de gasolina RBOB: $2.33 por galón, bajando 0.65%. En lo que va del año, los futuros de gasolina suben un 11%.Contrato de julio de gas natural: $2.63 por mil pies cúbicos, subiendo 1.73%. En lo que va del año, el gas natural sube un 4.9%.

“Los aspectos técnicos también sugieren que el mercado petrolero está entrando en territorio de sobreventa,” Patterson dijo a los clientes en una nota de investigación el miércoles.

El petróleo de Estados Unidos “tiene un historial de rebotes desde territorio de sobreventa bastante rápido en lugar de acampar en el sótano durante días seguidos,” dijo Bob Yawger, director ejecutivo de futuros de energía en Mizuho Securities, a los clientes en una nota el martes.

Yawger dijo que el petróleo de Estados Unidos podría volver a cotizar en un rango de $76.15 a $80.62 por barril en los próximos días a medida que los especuladores cubren posiciones cortas, antes de que el mercado “cambie de rumbo y se dirija hacia abajo de nuevo.”

Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas en RBC Capital Markets, enfatizó que el plan de la OPEP+ de aumentar el suministro de petróleo no es vinculante. Arabia Saudita “activará la función de parada” en un aumento de la producción en el cuarto trimestre si el mercado está sobresaturado o el sentimiento es pobre en septiembre, dijo Croft.

“La intención siempre ha sido reintegrar los barriles de forma lenta y no enviar al mercado a una espiral descendente con un aumento de suministro,” dijo Croft a los clientes en una nota de investigación el martes. “Dado que Arabia Saudita proporcionará la mayor parte de los nuevos barriles, no estará vinculada por el calendario de suministro del domingo si no está en su interés nacional,” dijo.

