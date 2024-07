Windows en Arm no salvará Hackintoshes cuando Apple deje de usar Intel.

Es un hecho indiscutible en la comunidad de Hackintosh que es el fin de la línea para nosotros una vez que Apple deje de soportar a Intel. Instalar macOS en computadoras que no son de Apple depende precisamente de la arquitectura X86, y no hay forma alrededor de esto. Simplemente no puedes hacer un Hackintosh con un procesador Arm.

Pero, oye, Mike-que-tiene-poco-o-nulo-conocimiento-sobre-cómo-funcionan-las-computadoras ideó una solución: ¡Windows en Arm! ¡Nos salvó a todos con su idea completamente sin precedentes que ninguno de los extremadamente talentosos desarrolladores de la comunidad de Hackintosh había tenido antes!

Bueno, Mike, tengo muchas malas noticias, y el hecho de que la gente haya estado sugiriendo esto diariamente durante años es sólo la primera.

Procesadores CISC y RISC para Principiantes

Existen dos tipos de arquitecturas de procesadores: RISC (Reduced Instruction Set Computer) o CISC (Complex Instruction Set Computer). Un “set de instrucciones” es básicamente qué operaciones sabe hacer un procesador sin necesidad de programación previa.

Cuando tienes un set de instrucciones más grande, el procesador realiza tareas más complejas con menos comandos. Set de instrucciones más pequeños requieren más comandos pero los ejecuta más rápidamente.

Digamos que quieres que tu computadora haga una tostada con mantequilla. Agarras una rebanada de pan, un poco de mantequilla y un cuchillo, esparces la mantequilla en el pan y lo pones en un sartén. Un procesador CISC agrupa todas estas tareas bajo un único comando de “hacer tostadas con mantequilla”. Un procesador RISC, por otro lado, requiere que las emitas individualmente.

Sin embargo, hay un costo asociado a tener más instrucciones incorporadas. El procesador necesita ser más robusto y cada comando, al ser más complejo, tarda más en ejecutarse. También requieren más energía para funcionar.

Los procesadores CISC eran más adecuados para los primeros días de la informática. Eso se debe a que, en ese entonces, escribir software tenía que ser lo más simple posible. Las herramientas avanzadas, como las que están disponibles hoy en día, no existían, por lo que el procesador tuvo que hacer el trabajo pesado.

En contraste, cuando se crearon los procesadores RISC, en la década de 1980, estaban severamente limitados en sus capacidades. Fue sólo en las últimas décadas que comenzaron a acumular suficiente potencia para rivalizar con sus contrapartes CISC.

X86 Intel vs AMD Es Diferente de ARM Qualcomm vs Apple

Ahora, uno podría jugar la carta del “¿Y qué hay de la diferencia entre los procesadores de Intel y AMD?” La respuesta aquí es: decisiones empresariales. Es completamente diferente de los chips Apple Silicon en comparación con las CPUs basadas en Arm de otros fabricantes — y no es relevante para Hackintoshes.

El set de instrucciones X86 fue creado por Intel, y AMD tuvo que de alguna manera hacer ingeniería inversa de algunas de ellas en su momento. Luego AMD creó su propio set de instrucciones, con una ventaja: podía procesar 64 bits de datos por ciclo de CPU. Eso era aproximadamente 4 mil millones de veces más que los procesadores de Intel (aunque eso no significa que fueran 4 mil millones de veces más poderosos).

Pero AMD aún no tenía acceso al set completo de instrucciones de 32 bits creado por Intel. Se usaba en la mayoría de las computadoras y todavía es relevante en la actualidad. Así que las compañías llegaron a un acuerdo: AMD abrió su set de instrucciones de 64 bits a Intel, y Intel permitió que los procesadores de AMD fueran totalmente compatibles con la arquitectura de 32 bits.

Es por eso que puedes ejecutar Windows, la mayoría de las distribuciones de Linux, y, hoy en día, incluso macOS, en CPUs fabricados por Intel y AMD. La “lista de comandos” que cada procesador entiende es la misma, y las compañías compiten en otros aspectos.

La Cerradez a las CPUs Apple Silicon Basadas en Arm Es una “Ventaja Estratégica” — No Solo Contra los Hackintoshes

Ahora, estamos hablando de empresas que fabrican hardware. Les resulta beneficioso hacer que ese hardware sea compatible con la mayor cantidad de software posible. Eso es similar a por qué Android corre en procesadores fabricados por Qualcomm, MediaTek, Samsung, y demás. Aunque estas compañías fabrican CPUs basadas en Arm, se esfuerzan por agregar compatibilidad en estos Sistemas Operativos (SO).

Apple, por otro lado, sólo utiliza macOS en sus computadoras. Y sólo las computadoras de Apple ejecutan macOS (sin contar los Hackintoshes, el punto es que Apple no otorga licencias de macOS a otras compañías). Por lo tanto, no está en su mejor interés empresarial hacer que su hardware sea compatible con otros SO. Tampoco lo es hacer que su software sea compatible con el hardware de otras compañías.

Apple Ahora Tiene Control Total del Hardware

Cuando Apple utilizaba procesadores Intel, esto era algo inevitable, porque otros fabricantes también usaban procesadores Intel. Así que Apple convirtió a Windows en una ventaja con Boot Camp (principalmente para juegos en dispositivos Mac) y dificultó progresivamente el Hackintoshing. Esto se puede ver en desarrollos como los chips de seguridad T1 y T2 de la compañía.

Otro ejemplo es la elección de tarjetas inalámbricas de la compañía, siempre optando por modelos menos comunes. La transición de Intel a CPUs basadas en Arm es sólo una de las armas de Apple contra los Hackintoshes.

La transición de Intel a Apple Silicon es el paso más audaz en esa dirección. La compañía ahora usa procesadores que nadie más tiene. El diseño basado en Arm con un set de instrucciones más pequeño significa que Apple puede personalizar sus CPUs y patentar esas personalizaciones. Por lo tanto, otras compañías no podrían fabricar procesadores compatibles incluso si conocieran los cambios exactos que hizo Apple.

Incluso Linux en Apple Silicon es Difícil

Y, en una especie de nota lateral, conocer estos cambios es importante para otra comunidad: los usuarios de Linux. Instalar una distribución en una Mac Intel era tan fácil como hacerlo en cualquier otra computadora. Si querías conservar macOS como una opción de arranque dual, solo necesitabas usar Boot Camp. Si no, simplemente borrar todo el almacenamiento al instalar Linux hacía el trabajo.

Con Apple Silicon, este proceso se ha vuelto mucho más difícil. Apple, por razones obvias, no documenta públicamente cómo funcionan sus CPUs. Hacer que Linux funcione en esas computadoras requiere ingeniería inversa de la mayoría del flujo de trabajo de los procesadores.

Una tarea inusual requería un enfoque inusual, lo que llevó al proyecto Asahi Linux. No es común que los desarrolladores abran una campaña de crowdfunding para poder trabajar exclusivamente en un proyecto de código abierto. Pero es exactamente lo que hizo el equipo detrás de Asahi Linux, tan compleja era la misión. Eso no era algo que podrían hacer — al menos no en un tiempo factible — como pasatiempo. Tenía que ser un trabajo a tiempo completo.

Y les ha rendido frutos. Recientemente, el propio Linus Trovalds presentó cambios en el kernel de Linux usando una Mac M2. Y, gracias al equipo de Asahi Linux, ahora sabemos mejor que nunca sobre las entrañas de los chips Apple Silicon.

No, la Emulación No es una Opción

¿No haría ese conocimiento, podrías preguntar, posible emular una CPU de la serie M? Simplemente, no.

En primer lugar, violaría las patentes de Apple. No había mucho que hacer sobre los Hackintoshes mientras se usaban procesadores Intel. Sin embargo, Apple demandó más de una vez a las compañías que vendían computadoras con copias no autorizadas de su SO. Emular un chip Apple Silicon para hacer un Hackintosh basado en Arm sería pedir ese tipo de problemas legales.

En segundo lugar, la emulación implica una gran pérdida de rendimiento. El hardware necesita hacer “traducciones” en tiempo real entre los “idiomas” que habla cada procesador, lo cual no es una tarea trivial. Puedes intentar emular dispositivos Android en tu Mac Intel, y luego me dices cómo te fue en términos de rendimiento.

Ten en cuenta que los chips Apple Silicon son conocidos por superar a la competencia. Imagina cuán poderoso tendría que ser un procesador para emular eso. Incluso si fuera posible, sería mejor invertir ese tipo de dinero en una Mac potenciada.

Las Computadoras se Han Vuelto Tan Caras que las Macs Son Bastante Accesibles Ahora

De hecho, hay un aspecto en el que no podemos criticar demasiado a Apple en comparación con otros fabricantes: los precios. Las Macs — y los iPhones, iPads, y demás — son conocidos por ser mucho más caros que los de la competencia. Pero ¿realmente lo son?

Esto solía ser cierto, pero ahora tenemos teléfonos de $1,000+ de todos los fabricantes importantes. Apple todavía es culpable de sobrevalorar, pero también lo son muchas otras compañías.

Algunas Macs siguen siendo significativamente más caras que las de la competencia, es cierto. Pero ¿ofrecen estos competidores un cuerpo de metal elegante? ¿Las laptops de los competidores cuentan con un cargador con un conector magnético desmontable? ¿Siguen siendo útiles durante más de una década?

Y, demonios, puedes comprar un maldito Mac Mini por $500 con descuentos para estudiantes. Nunca me canso de enfatizar eso. Así que, incluso si quieres un procesador Arm y macOS, un Hackintosh probablemente no sea tu mejor opción.

Arm o No Arm, los Hackintoshes No Están Muriendo Pronto

Oh, y esa parte de “útiles durante más de una década” también se aplica a las Macs Intel. Eso significa que también se aplica a los Hackintoshes.

Considera que macOS Monterey, que probablemente recibirá su última actualización de seguridad en septiembre próximo, cuando llegue macOS Sequoia. La mayoría de las Macs compatibles en las que puedes instalarlo fueron anunciadas en 2015 o después. Nueve años ya es un tiempo de soporte respetable, ¡pero Monterey también es compatible con Mac Minis de 2014 y Mac Pros de 2013!

Así que, incluso si Apple decide dejar de soportar a Intel en la próxima versión de macOS, las Macs que ejecutan Sequoia estarán seguras hasta 2027. Eso significa que cualquier Hackintosh lo suficientemente rápido para ejecutar Sequoia será relativamente seguro de usar hasta 2027. Si tuviera que hacer una suposición educada, diría que cualquier cosa que ejecute un core i5 de 5ta generación o superior es, como mínimo, una opción utilizable.

No Necesitas Windows en Arm para un Hackintosh de Larga Vida

Imagen crédito: Hasanhuseyinalbayrak / Wikimedia Commons

Es inevitable: los Hackintoshes serán obsoletos eventualmente. También es inevitable que la gente sugiera — a diario — la “solución de Windows en Arm” como si hubieran descubierto la cura para el cáncer.

Los Hackintoshes están muriendo. Acéptalo. Pero, si te gusta tanto macOS, encuentra consuelo en el hecho de que tu Hackintosh, incluso sin un procesador Arm, tiene más de 3 años de vida por delante. Como mínimo, eso es suficiente tiempo para ahorrar dinero y comprarte una Mac Silicon de Apple.