William Ruto dice que avión privado es más barato que Kenya Airways para viaje a Estados Unidos

El presidente de Kenia, William Ruto, ha recibido una amplia crítica después de decir que el jet privado que usó para volar a los Estados Unidos la semana pasada era más barato que usar la aerolínea nacional. Sin embargo, no reveló cuánto costó el jet ni cuánto habría costado en Kenia Airways. “Los hechos que están en el dominio público no parecen respaldarlo”, dijo el analista político Profesor Herman Manyora a la BBC. El destacado líder de la oposición, Eugene Wamalwa, dijo a los medios locales que los comentarios del presidente eran “poco patrióticos”. Dijo que el presidente debería haber aprovechado la oportunidad para promocionar a Kenya Airways. El Sr. Ruto viajó a los Estados Unidos en una visita oficial de tres días, la primera de un líder africano en más de 15 años. Mientras estuvo allí, Kenia aseguró una serie de acuerdos de inversión por valor de miles de millones de dólares. El país también fue designado por Estados Unidos como un importante aliado no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), consolidando su posición como uno de los socios de seguridad más cercanos de Estados Unidos en África. A pesar de su explicación, muchos kenianos han criticado al presidente. El profesor Manyora dijo que el presidente debería haberse explicado mejor para persuadir a la gente de que estaba bien usar un jet privado. Dijo que el presidente debería haber “considerado las percepciones de la gente” y explicado los beneficios de usar un avión charter, incluida la flexibilidad, clase y seguridad. “Habría esperado ese tipo de explicación, no una que deje a la gente preguntándose”, dijo. En las redes sociales, algunos criticaron al presidente por usar una aerolínea propiedad de otro país. “Es una vergüenza como país si el presidente no puede usar nuestras aerolíneas nacionales, Kenya Airways, porque es caro”, dijo Alinur Mohamed. Calculando el costo total de los boletos de clase ejecutiva para el presidente y su delegación, los medios locales informan que hubiera sido mucho más barato que alquilar un jet. El presidente utilizó una compañía RoyalJet de propiedad de Dubai para viajar a los Estados Unidos, junto con un séquito de unas 30 personas. Se informa que el alquiler de dicho jet cuesta $1.5 millones (£1.2 millones) en comparación con el costo estimado de $300,000 por boletos de clase ejecutiva en Kenya Airways para toda la delegación. Sin embargo, el Sr. Ruto le dijo a la emisora estadounidense Voice Of America (VOA) durante el fin de semana que el costo estimado de su viaje era “completamente exagerado”. No respondió a una pregunta directa sobre cuánto costó, pero dijo que las cantidades que se están “manejando son ridículas”. “Soy cuidadoso con los recursos que gasto”, añadió. La semana pasada, el portavoz del gobierno, Isaac Mwaura, dijo a la BBC que “los beneficios de esta visita superan con creces” los costos, sin confirmar las sumas involucradas. La disputa surge en medio de preocupaciones de críticos de que el dinero de los contribuyentes se haya utilizado para financiar la extravagancia en el gobierno mientras se han aumentado los impuestos bajo el argumento de que el estado necesita financiamiento adicional. El Sr. Ruto ha realizado más de 50 visitas al extranjero desde que asumió la presidencia en 2022, con un promedio de más de tres al mes. El gobierno ha defendido los viajes como necesarios, al tiempo que señala las recientes directivas para reducir el gasto.