Will Mellor da una actualización sobre el regreso de la serie de televisión de la BBC Dos Pintas de Lager en la televisión.

Viene como en 2022, Will quien interpretó al personaje de Gav Wilkinson insinuó por primera vez que podría haber un renacimiento cuando reveló que se había escrito un nuevo guion para ello.

La comedia de la BBC Three se emitió desde 2001 hasta 2011 y giraba en torno a cinco amigos en Runcorn – también protagonizada por Ralf Little de Death in Paradise, Sheridan Smith de Gavin and Stacey, Natalie Casey y Kathryn Drysdale de Bridgerton.

Pero recientemente, hablando con The Mirror, cuando le preguntaron si Two Pints of Lager volverá a nuestras pantallas de televisión pronto, Will dijo: “Realmente no hay conversación”.

La estrella de Strictly Come Dancing continuó: “Hablamos de ello. Fue probablemente hace un par de años, porque Ralf y yo estábamos haciendo un podcast, Two Pints with Will & Ralf, que comenzamos en el encierro, y tratamos de darles a los fans del programa y a las personas que disfrutaron de lo que hicimos, algo.

“Y hablando de los viejos tiempos y todo lo demás [y] hemos tenido dos giras realmente exitosas. Estamos en conversaciones para hacer otra. Así que hemos satisfecho la curiosidad, pero también hicimos un guion con Susan Nixon, que fue la creadora y escritora original [de Two Pints], y se llamaba Two Pints: Last Orders. Tuvimos un primer borrador y teníamos un esquema de la historia, y Ralf y yo estábamos dispuestos a hacerlo”.

Hablando sobre la posible trama de Two Pints: Last Orders, Will compartió cómo el renacimiento habría reintroducido al personaje de Ralf, Jonny Keogh.

Él explicó: “Estaban trayendo de vuelta a Jonny de entre los muertos – porque aparentemente murió en la serie, pero luego descubrimos que no está muerto, en realidad había estado escondido, y descubrimos por qué.”

Will agregó: “Lo ofrecimos a la BBC, dijeron que no. BBC Three no lo quería. Así que simplemente lo dejamos. Y es gracioso ahora, cómo reviven los programas … No entiendo por qué no estaban interesados, pero no querían volver sobre ello y BBC Three creo que realmente podría haberlo necesitado, para ser honesto, creo que sus audiencias no han sido geniales”.

“Two Pints probablemente sigue siendo el programa con mayor índice de audiencia en el canal ahora, y son todas las reposiciones, estoy seguro de que les hubiera gustado ver una serie de tipo ‘¿dónde están ahora?’, Pero ahí es donde lo dejamos”.

En cambio, Will y Ralf ahora están “haciendo su propia cosa” en una serie de reality titulada Will & Ralf Should Know Better.

Se emitirá en U&Dave más adelante este año.

Will le dijo a The Mirror: “Solo sigo adelante … Ralf y yo tenemos nuestra propia serie que saldrá a finales de año, en octubre.

“Estamos haciendo nuestra propia cosa ahora”.

Newsquest ha contactado a la BBC para obtener un comentario.