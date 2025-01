Widgets de CarPlay 2, al estilo de iOS, se muestran en imágenes filtradas.

“

Mientras que el lanzamiento esperado de Apple CarPlay 2 en 2024 aún no ha ocurrido, las imágenes filtradas recientemente el martes muestran una interfaz familiar basada en widgets que refleja las experiencias en los dispositivos iOS, iPadOS y macOS.

El filtrador es considerado confiable. Si las imágenes resultan ser genuinas, sugieren un paso sensato por parte del gigante de iPhone para proporcionar una experiencia perfecta en todo el ecosistema de Apple, incluso en la carretera.

Imágenes filtradas muestran widgets de CarPlay 2 similares a la interfaz de iOS

Las imágenes, compartidas por el filtrador Aaron Perris (@aaronp613) en X.com, muestran varios widgets que los usuarios de CarPlay 2 pueden esperar implementar en sus vehículos. Aunque la línea de tiempo de lanzamiento sigue siendo incierta, el lenguaje de diseño familiar sugiere que Apple se enfoca en crear una experiencia perfecta en todos los dispositivos, incluida la integración en vehículos.

Aunque estas capturas de pantalla parecen estar diseñadas para pantallas de infoentretenimiento rectangulares tradicionales, se espera que el CarPlay de próxima generación sea más ambicioso. Registros regulatorios anteriores y vistas previas de Apple han mostrado cómo el sistema podría tomar el control de todo el tablero del vehículo, incluidas funciones críticas como el velocímetro. Fabricantes de automóviles de lujo como Porsche y Aston Martin ya han aparecido en los adelantos de Apple del sistema actualizado.

Interfaz familiar

La interfaz mantiene una columna de aplicaciones a lo largo del borde izquierdo de la pantalla. Es una característica que los usuarios del CarPlay actual, lanzado en 2014, reconocerán. Y la interfaz incluye un espacio de widgets personalizable en la sección central.

Las imágenes filtradas revelan varias opciones de widget, que incluyen:

Un reloj que puede mostrar diferentes zonas horarias.

Pronósticos del tiempo

Integración de calendario resaltando eventos próximos.

Un widget de doble propósito que divide la pantalla entre navegación y reproducción multimedia.

Un widget de reproducción actual dedicado que proporciona controles multimedia.

Personalización en una versión de CarPlay mucho más ambiciosa

Here is an upcoming look at widgets coming to CarPlay 2.0 pic.twitter.com/2mwg3VjR7H

— Aaron (@aaronp613) 14 de enero de 2025

Según las imágenes, los usuarios pueden personalizar su tablero a través de una interfaz de “Agregar widgets”, lo que les permite desplazarse y seleccionar sus widgets preferidos, similar al proceso de selección de widgets actual de iOS. El diseño familiar incluye indicadores de estado en las esquinas, que muestran información como la intensidad de la señal del iPhone, la vida de la batería y la hora.

Pero ¿por qué no podemos tener esto ahora?

La similitud de la interfaz de widgets con las plataformas existentes de Apple plantea preguntas entre algunos usuarios en las respuestas al post de X.com. Se preguntan si estas características podrían implementarse en la versión actual de CarPlay. A medida que la espera por CarPlay 2 continúa, algunos entusiastas sugieren que Apple podría mejorar el sistema existente con estas capacidades de widgets en lugar de esperar la completa renovación de próxima generación.

“Siento que la mayoría de las cosas de CarPlay 2 podrían estar fácilmente en el CarPlay actual”, dijo un comentarista. “No las cosas específicas del automóvil, pero todo lo demás”.

Estas últimas imágenes filtradas, que 9to5Mac indicó que provienen de una base de datos de la UE que anteriormente mostraba activos precisos de CarPlay 2, se suman al cuadro en crecimiento de la visión de Apple para el futuro de las interfaces en automóviles.

“