Whoopi Goldberg no entiende por qué la gente se escandaliza por el perdón de Biden.

La presentadora de “The View” Whoopi Goldberg dijo el martes que no entiende por qué “la gente se está aferrando a sus perlas” sobre el indulto de Hunter Biden por parte de su padre, el presidente Biden.

“Este es su derecho como presidente”, dijo Goldberg en “The View”, en un clip resaltado por Mediaite. “Él puede indultar, si quiere indultar a Bozo el Payaso, puede indultar a Bozo el Payaso”.

“Así que, no estoy segura de por qué, de nuevo, por qué la gente se está aferrando a sus perlas, por qué la izquierda se está aferrando a sus perlas”, agregó.

El presidente anunció el domingo por la noche que indultó a su hijo, Hunter Biden. El presidente argumentó en un comunicado que los cargos presentados contra su hijo, que incluían tres cargos por felonías por la compra y posesión de un arma en 2018, surgieron por motivos políticos.

“Ninguna persona razonable que mire los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal,” dijo Biden.

Muchos republicanos expresaron rápidamente su furia con la decisión del presidente, con el presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), refiriéndose a ella como un abuso del sistema de justicia.

“El presidente Biden insistió muchas veces que nunca perdonaría a su propio hijo por sus delitos graves”, dijo Johnson en X Lunes. “¡Pero anoche de repente otorgó un ‘Indulto Completo e Incondicional’ por cualquier delito que Hunter haya cometido durante más de una década! La confianza en nuestro sistema de justicia ha sido casi irreparablemente dañada por los Biden y su uso y abuso de él.”

Sin embargo, los republicanos no fueron los únicos que expresaron su descontento con el indulto de Hunter Biden, ya que algunos demócratas, incluidos el gobernador de Colorado Jared Polis, el senador Gary Peters (Michigan) y el senador Peter Welch (Vermont), discreparon abiertamente con la decisión.

“Solo quiero decir, demócratas, no podéis tenerlo todo”, dijo Goldberg el martes. “No podéis tenerlo todo. No podéis dejar que la gente os diga que no estáis tomando la posición moral cuando tomamos la posición moral todo el tiempo.”

Enlace de la fuente