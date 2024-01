¿Whisky de Gales? Créalo, dicen los galeses.

Es conocido por su amor por la música y su pasión por el rugby. Tiene un idioma celta distintivo y es el lugar de nacimiento del poeta Dylan Thomas. Pero pocos afirmarían que Gales, una nación de tres millones de personas superada en número por las ovejas, es conocida por el whisky, o whisky, como se le conoce en Gales.

Sin embargo, el país ha desempeñado un papel en la historia de la destilación: se considera que un galés es uno de los padres fundadores del bourbon, y un reciente resurgimiento de la producción de whisky ha provocado nuevas reglas que regulan qué licor puede llamarse galés.

Así comenzaron los problemas en Abergwyngregyn (pronunciado ABER-gwin-gregin), a la sombra de la cordillera montañosa con glaciares de Snowdonia, donde se produce el whisky de malta único de Aber Falls en una destilería llena del fuerte aroma malteado de la cebada.

El whisky de malta único, fabricado exclusivamente con grano galés y agua de una pintoresca cascada cercana, producido por Aber Falls, fue el primero en más de un siglo que se produjo en el norte de Gales.

El empaque es rojo, uno de los colores nacionales de Gales, y lleva una imagen de un dragón, símbolo del país. Cuando la destilería abrió en 2017, su misión era crear “una marca galesa, apoyar a Gales y colaborar con otras empresas galesas”, dijo Carole Jones, su gerente general.

Pero aún no fue lo suficientemente galés. El año pasado, el whisky de Aber Falls no pasó una prueba para recibir la certificación como un producto galés protegido porque el embotellado no estaba teniendo lugar en la destilería, sino a 50 millas al otro lado de la frontera, en Inglaterra. La empresa tenía una opción: devolver el embotellado a Gales, o borrar cualquier mención de galés en la etiqueta, incluso el dragón rojo.

Eso, dijo la Sra. Jones, hubiera sido una “catástrofe” para Aber Falls, así que para septiembre, el embotellado volvió a suelo galés, lo que permitió a la empresa unirse a una lista con otros cuatro productores de whisky galés certificados.

Aunque fue incómodo, la disputa sobre la procedencia destaca el creciente interés en el whisky en Gales, donde una pequeña cantidad de destilerías comerciales ha seguido los pasos del productor moderno más conocido, Penderyn. En total, las empresas de whisky galesas generan un estimado de 23 millones de libras, o unos 29 millones de dólares, en ingresos al año.

Aunque para algunos, el whisky es sinónimo de escocés, Gales tiene un lugar inusual en la historia del licor porque un galés, Evan Williams, es aclamado como uno de los primeros destiladores de bourbon en Estados Unidos.

Los detalles históricos son escasos y discutidos, pero, según Heaven Hill Brands, los productores de un bourbon que lleva su nombre, el Sr. Williams nació en 1755, emigró a Norteamérica a finales de la década de 1770 o principios de 1780, y comenzó a destilar en 1783 en Louisville, Kentucky. Probablemente fue criado en Dale, Pembrokeshire, donde su familia puede haber tenido una destilería.

El país que dejó nunca desarrolló una producción comercial a la escala de Escocia o Irlanda, pero en 1889, una gran productora, la Welsh Whisky Distillery Company, fue fundada en Frongoch, cerca de Bala, alrededor de 50 millas de Aber Falls.

No sobrevivió mucho. En Inglaterra, la recepción del whisky fue tibia. En Escocia, fue más frío, y en Gales, se estaban reuniendo fuerzas sociales en su contra, incluyendo el movimiento de la templanza.

