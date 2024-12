WhatsApp trabajando en una forma para que puedas reenviar un mensaje a Meta AI

“

WhatsApp está trabajando en hacer que Meta AI sea más útil y, con la ayuda de una próxima actualización, podrías obtener más contexto sobre los mensajes que estás recibiendo.

WhatsApp ha estado poniendo mucho esfuerzo en combatir estafas y noticias falsas en su plataforma. Ahora, hay una nueva función en desarrollo que te permitiría reenviar mensajes a Meta AI para que puedas obtener más contexto sobre ellos.

Meta AI ha estado presente en WhatsApp desde abril de este año. El chatbot de inteligencia artificial está ahí para responder a tus preguntas, dar consejos y también generar contenido, entre otras cosas. Sin embargo, anteriormente no podías reenviar mensajes o medios que has recibido al chat con Meta AI. Pero parece que eso está a punto de cambiar. Los expertos en tecnología de WABetaInfo han descubierto que WhatsApp permitirá obtener más contexto sobre mensajes que has recibido gracias a Meta AI. La nueva función te permitirá seleccionar a Meta AI de la lista de contactos cuando decidas reenviar un mensaje. Actualmente, la funcionalidad ha sido encontrada para WhatsApp para Android.

Actualmente, puedes enviar medios o mensajes a Meta AI copiándolos y pegándolos en la conversación con el chatbot. Además, podrás añadir tu pregunta junto con el mensaje reenviado con un nuevo cuadro de “Hacer una pregunta” que aparecerá en la parte inferior cuando estés reenviando a Meta AI. Si optas por no proporcionar contexto al reenviar el mensaje al chatbot de inteligencia artificial, simplemente analizará el mensaje tal como está y generará una respuesta. Si deseas que verifique la autenticidad de un mensaje, sería mejor preguntar cosas como “¿Es esta información precisa?”, para que Meta AI sepa qué hacer con el mensaje reenviado.

Actualmente, la función está en desarrollo. No está claro cuándo se lanzará al público, pero ojalá sea más pronto que tarde.

Soy una gran fanática de la inteligencia artificial generativa y creo que es súper útil. El caso de uso anterior es otra excelente manera de aprovechar el poder de la inteligencia artificial.

Podrás comprobar si un mensaje es una estafa, pero también podrás verificar qué tan veraz es la información en un mensaje, lo que te ayudará a pensar críticamente sobre las cosas que recibes. Y todos sabemos que pensar críticamente es súper importante en internet en estos días. Solo no olvides también pensar críticamente sobre la respuesta de Meta AI.

