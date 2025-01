WhatsApp permitirá a los usuarios de iPhone iniciar sesión en múltiples cuentas en el mismo dispositivo

“

WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios de iOS iniciar sesión en la plataforma de mensajería encriptada a través de diferentes cuentas dentro de la misma aplicación, según informa WABetaInfo.

Anteriormente, la capacidad de multi-cuenta solo estaba disponible para los beta testers en Android, pero ahora los usuarios de la aplicación TestFlight en iOS tienen acceso a la función, lo que debería hacer posible administrar más de una cuenta personal o de negocios en el mismo dispositivo. Es importante mencionar que esta función eliminará la necesidad de que los usuarios utilicen la aplicación WhatsApp Business para acceder a una cuenta separada.

Según WhatsApp beta 25.2.10.70, los usuarios podrán configurar el dispositivo como una cuenta principal o escanear un código QR para vincular la nueva cuenta a una existente como una cuenta “companion”. Reportadamente, las notificaciones, chats, copias de seguridad y configuraciones permanecerán distintas para cada cuenta, y los usuarios podrán cambiar de una a otra sin la necesidad de utilizar dispositivos separados.

Instagram, también propiedad de Meta, ya permite a los usuarios cambiar entre varias cuentas dentro de la misma aplicación, por lo que esta adición a WhatsApp traerá una mayor paridad de funciones en todas las plataformas. Aún no está claro cuándo el soporte de multi-cuenta para WhatsApp se lanzará al público, pero su aparición en la beta sugiere que no deberíamos tener que esperar mucho tiempo. Todavía no hay indicios de una aplicación para iPad, cabe destacar.

Por otro lado, Meta recientemente anunció que agregó WhatsApp a Accounts Center, el centro de control de la compañía para administrar cómo se utiliza la información del usuario en todas sus plataformas. La opción significa que los usuarios ahora pueden ajustar sus configuraciones desde un solo lugar y compartir sus actualizaciones de estado en Instagram, Facebook y WhatsApp.

