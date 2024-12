WhatsApp para iOS está trabajando en una nueva función que podría ahorrarte unos cuantos toques.

A principios de este año, se descubrió que WhatsApp, propiedad de Meta, estaba trabajando en un nuevo marcador integrado para Android. Ahora, parece que esta misma función está llegando también a los usuarios de iOS.

La última versión beta de WhatsApp para iOS (versión 24.25.10.76), disponible a través de TestFlight, ha revelado una nueva función en desarrollo: un marcador integrado. Esta actualización sugiere que los usuarios de WhatsApp pronto podrían ser capaces de llamar directamente a contactos no guardados ingresando sus números de teléfono.

En esta nueva beta, WhatsApp está agregando una opción de marcador similar a la vista anteriormente en Android. Ahora, los usuarios de iOS pueden acceder al mismo menú para seleccionar contactos a los que llamar, con una función adicional para abrir el marcador. A partir de ahí, los usuarios pueden ingresar cualquier número de teléfono. Una vez ingresado, WhatsApp buscará para ver si el número está vinculado a una cuenta en la aplicación. Si está vinculado a una cuenta comercial, aparecerá una marca de verificación azul, verificando su autenticidad.

Algunos testers beta ya tienen la oportunidad de probar la nueva función, que les permite realizar llamadas ingresando directamente un número de teléfono en la aplicación. Sin embargo, se espera que se lance a más usuarios en los próximos días.

El marcador integrado es definitivamente una adición útil, especialmente para aquellos momentos en los que no quieres guardar un número que solo usarás una vez. Y seamos realistas, es una excelente manera de hacer que la experiencia de WhatsApp sea aún más fluida porque podrás hacer llamadas de voz directamente desde la aplicación sin necesidad de cambiar al marcador regular. Además, puedes hacer llamadas a números no guardados sin depender de los minutos celulares, simplemente usa tu conexión a internet.En otras noticias de WhatsApp, la aplicación acaba de lanzar algunas características de llamadas nuevas para todos los usuarios. Pero eso no es todo: WhatsApp también está desarrollando una forma de enviar mensajes directamente a Meta AI. Además, hay una nueva función en desarrollo que te impedirá saltarte mensajes.