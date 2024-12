WhatsApp está trabajando en añadir una función de búsqueda de imágenes inversa a su aplicación web.

“

WhatsApp está dando un gran paso para combatir la desinformación y el contenido engañoso en su plataforma. Están trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios realizar una búsqueda de imágenes inversa directamente desde la aplicación. Esto significa que podrás verificar si una imagen que recibes ha sido alterada o sacada de contexto, todo sin salir de WhatsApp. Esta característica ha estado en desarrollo para la versión de Android de la aplicación, y ahora está llegando a WhatsApp Web. Para aquellos que no estén familiarizados, WhatsApp proporciona una versión web que puede ser utilizada en dispositivos donde las aplicaciones Android o iOS no son compatibles, como tabletas, Chromebooks y computadoras de escritorio. Esta aplicación web es simplemente una extensión de una instancia ya en ejecución de WhatsApp en un iPhone o Android, vinculada a través de un código QR. El concepto es bastante simple: si recibes una imagen y no estás seguro de ella, puedes subirla a Google directamente desde WhatsApp. Google buscará la imagen en línea y te mostrará dónde aparece.

Búsqueda de imágenes inversa de WhatsApp Web actualmente en desarrollo | Crédito de imagen – WaBetaInfo

Esto es una herramienta realmente útil porque te permite ver si la imagen ha sido modificada o si se está utilizando de manera engañosa. Por ejemplo, alguien podría enviarte una foto de un desastre natural y afirmar que es reciente, cuando en realidad es de hace años. Con esta nueva función, podrás verificar rápidamente si la imagen es realmente lo que dice ser. WhatsApp ha dejado claro que no tendrán acceso a la imagen cuando realices una búsqueda inversa. Google manejará todo el proceso y WhatsApp no verá el contenido de la imagen. Antes de poder realizar una búsqueda, recibirás una alerta explicando esto y pidiendo tu consentimiento.

Esta nueva función parece ser una excelente manera de combatir la desinformación y hacer de WhatsApp una plataforma más confiable. Brinda a los usuarios el poder de verificar la autenticidad de las imágenes y tomar decisiones informadas sobre el contenido que comparten y reciben. Dicho esto, también considero que no es diferente a hacer clic derecho en cualquier imagen en un navegador basado en Chromium y seleccionar “Buscar imagen con Google”. Sin embargo, es bueno que esté ahora integrado en la aplicación web y proporciona a los usuarios una forma más fácil de realizar su búsqueda. Estoy emocionado de verlo implementado para todos los usuarios.