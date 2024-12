WhatsApp dejará de dar soporte a teléfonos Android viejos y iPhones en 2025.

“

A partir del 1 de enero de 2025, WhatsApp ya no será compatible con los teléfonos Android más antiguos que ejecuten Android KitKat o versiones anteriores. Este cambio significa que si aún utilizas un dispositivo antiguo como tu teléfono principal, deberás actualizar a un modelo más nuevo para seguir utilizando WhatsApp.

Meta, la empresa detrás de WhatsApp, está discontinuando el soporte para estos dispositivos más antiguos porque carecen de las capacidades de hardware para admitir las funciones y características en evolución de la aplicación. A medida que WhatsApp continúa agregando nuevas características, como funcionalidades de inteligencia artificial, necesita hardware más potente para garantizar una experiencia de usuario fluida.

Algunos de los modelos de teléfonos populares que se verán afectados por este cambio incluyen los siguientes:

Samsung Galaxy S3Samsung Galaxy Note 2Samsung Galaxy S4 MiniMotorola Moto G (1ra Generación)Motorola Razr HDMoto E 2014HTC One XHTC One X+HTCDesire 500HTCDesire 601LG Optimus GLG Nexus 4LG G2 MiniLG L90Sony Xperia ZSony Xperia SPSony Xperia TSony Xperia V

Si actualmente estás utilizando uno de estos dispositivos más antiguos, es importante hacer una copia de seguridad de tus datos de WhatsApp en un dispositivo más nuevo antes de la fecha límite. De lo contrario, perderás todos tus medios y el historial de chat de WhatsApp.Esta no es la primera vez que Meta ha anunciado planes para finalizar el soporte de dispositivos más antiguos. Hace unos meses, la empresa anunció que dejaría de admitir iPhones que ejecuten iOS anterior a la versión 15.1.

Los iPhones más antiguos también dejarán de admitir WhatsApp el próximo año | Crédito de la imagen – PhoneArena

Sin embargo, para los usuarios de iPhone, la fecha límite para actualizar a un dispositivo más nuevo es mayo de 2025. Esto les brinda a los usuarios de iPhone un poco más de tiempo para prepararse para el cambio en comparación con los usuarios de Android. Sin embargo, sigue siendo importante tener en cuenta la fecha límite y comenzar a planificar una actualización si todavía estás utilizando un iPhone más antiguo.La decisión de finalizar el soporte para dispositivos más antiguos probablemente afectará a un número significativo de usuarios, especialmente en países en desarrollo donde los teléfonos antiguos aún son comunes. Sin embargo, a medida que estas empresas tecnológicas continúan innovando y adentrándose más en la inteligencia artificial, temo que se convertirá en una necesidad actualizar incluso con más frecuencia que en el pasado, al menos si tener la versión más reciente de una aplicación es una prioridad. Es un recordatorio de que la tecnología ahora está avanzando muy rápidamente y tendremos que tomar algunas decisiones para evitar perder el acceso a nuestras aplicaciones y servicios favoritos.

