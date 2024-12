WhatsApp dejará de admitir ciertos modelos de iPhone en iOS

“

A partir de mayo del próximo año, el servicio de mensajería de Meta, WhatsApp, dejará de dar soporte a dispositivos de Apple que todavía ejecuten versiones de iOS inferiores a 15.1. Si estás utilizando un iPhone más antiguo, es probable que ya hayas recibido una notificación al respecto. Pero si no es así, podría ser el momento de empezar a considerar una actualización.

WhatsApp actualmente admite iOS 12 pero dejará de hacerlo para cualquier versión anterior a iOS 15.1 a partir del 5 de mayo de 2025. Los modelos de iPhone afectados por este cambio son:iPhone 5siPhone 6iPhone 6 Plus

Considerando el hecho de que el iPhone 6 salió hace una década, esto realmente no debería sorprender a nadie. Hay muy pocas personas que aún utilizan uno de esos teléfonos y Meta simplemente no puede seguir dando soporte a dispositivos tan antiguos.

No solo se agotan recursos valiosos al hacer que las aplicaciones sean compatibles con hardware más antiguo, sino que también limita cuánto puede mejorarse una aplicación. Es comprensible que un iPhone 5s no podrá realizar la misma cantidad de tareas complejas que un iPhone 16. Además, el número en disminución de usuarios hace que eventualmente el soporte para hardware más antiguo sea mucho menos lucrativo.

Crédito de la imagen — WABetaInfo

Si todavía estás utilizando uno de los teléfonos mencionados y deseas seguir con iOS, es posible que desees considerar el moderno y renovado iPhone SE que se rumorea que se lanzará el próximo año. No solo será mucho más asequible que los buques insignia, sino que también tendrá un aspecto de smartphone moderno. Según los informes, Apple está abandonando el anticuado cuerpo del iPhone 8 y optando por el cuerpo del iPhone 14.

Además, se dice que el nuevo iPhone SE también admitirá la Inteligencia de Apple: la última iniciativa de la empresa que está promocionando en gran medida. Además, incluso los modelos SE reciben al menos cinco años de soporte de software —aunque Apple generalmente va más allá de eso—, por lo que estarás cubierto durante mucho tiempo.

Tienes unos meses para conseguirte un nuevo iPhone y también te sugeriría darle una oportunidad a Android. Se espera que los teléfonos Galaxy S25 se lancen a principios del próximo año y los teléfonos Pixel 9 también valen la pena echarles un vistazo. Si siempre has tenido curiosidad por el otro lado, ahora es el momento de sumergirte en él.

De cualquier manera, ambos sistemas operativos se encuentran en algunos de los mejores teléfonos que vale la pena comprar hoy en día.

