WhatsApp agrega pantalla compartida con audio, aumenta participantes en videollamadas y más.

WhatsApp continúa implementando actualizaciones para enriquecer la experiencia de su enorme base de usuarios, que supera los dos mil millones. Ahora, la aplicación de mensajería bajo el paraguas de Meta ha introducido nuevas funciones para mejorar las videollamadas en ambas versiones de escritorio y móvil.

Mejoras en las llamadas en escritorio y móvil

En las próximas semanas, WhatsApp presentará una serie de nuevas mejoras. Una característica destacada es la capacidad de compartir la pantalla con audio, lo cual es perfecto para ver videos juntos. Ahora, al compartir la pantalla, también puedes compartir el audio, mejorando significativamente la experiencia. Y hablando de audio, otra mejora está llegando a WhatsApp: Meta recientemente introdujo el códec MLow para mejorar la confiabilidad de las llamadas y ahora esta tecnología se está integrando en WhatsApp.

El códec MLow de Meta es una nueva herramienta diseñada para mejorar la calidad del audio, especialmente beneficioso para usuarios con conexiones más lentas. Con MLow, el audio se vuelve más claro en general, incluso si tu red es lenta o usas un dispositivo más antiguo.

Además, las llamadas realizadas en dispositivos móviles ahora cuentan con una mejor cancelación de ruido y eco, lo que facilita tener conversaciones en entornos ruidosos.

Finalmente, ahora puedes realizar videollamadas con hasta 32 personas en todos tus dispositivos. Anteriormente, WhatsApp permitía hasta 32 participantes en dispositivos móviles, con límites de 16 en Windows y 8 en macOS.

Si deseas aprender cómo unirte a una llamada grupal en WhatsApp, mira el video de arriba | Crédito del video – WhatsApp

La nueva capacidad de WhatsApp de realizar videollamadas en diversos dispositivos refleja a FaceTime de Apple, donde los usuarios de iPhone e iPad también pueden reunir hasta 32 participantes. Sin embargo, plataformas como Google Meet y Zoom permiten hasta 100 participantes, incluso en sus planes gratuitos.

Al introducir continuamente actualizaciones como las mencionadas anteriormente, WhatsApp se mantiene a la vanguardia en el panorama competitivo. Estas mejoras no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también hacen que la aplicación sea más atractiva, atrayendo a nuevos usuarios, lo cual, después de todo, es el objetivo final de cada negocio.

