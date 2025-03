Wetherspoon: Británicos explican por qué aman la popular cadena de pubs del Reino Unido

Forma un viaje de viernes por la noche después de la semana laboral y una reunión con un amigo en un delicioso asado en el pub local, es un pilar de la cultura británica.

Wetherspoon, o ‘Wetherspoons’, ‘Wethers’, o ‘Spoons’, es una popular cadena de pubs en todo el Reino Unido e Irlanda fundada en 1979.

Lo más probable es que siempre que estés fuera, haya un pub Wetherspoon no muy lejos, con 803 ubicaciones de pubs J D Wetherspoon en el Reino Unido a partir del 15 de noviembre de 2024, según ScrapeHero.

Si tienes más de 18 años, lo más probable es que hayas estado en un pub de Wetherspoon más de una vez y muchos te dirán que es una excelente opción para la mayoría de las ocasiones.

¿Pero por qué nos encantan tanto los Británicos los Spoons?

Se dirigiendo a la página de Reddit r/AskBrits, alguien preguntó eso mismo, ‘¿Realmente aman los británicos un buen Wetherspoon?’.

Bueno, es seguro decir que la respuesta es sí… A los británicos les encanta, y aquí está por qué.

Británicos sobre por qué todos amamos un pub Wetherspoon



El consenso general de los británicos sobre por qué aman Wetherspoon fue el precio, como dice el refrán, ‘barato y alegre’.

Un usuario de Reddit dijo: “Son asequibles y sabes lo que estás obteniendo. Algunas veces he salido a un ‘gastropub’ y he tenido una mala cena, y me he sentado allí pensando que podría haber pagado un tercio del precio y haber tenido algo mejor en Spoons.

“Mucha gente aquí parece menospreciarlos (y quizás a las personas que los frecuentan), pero creo que en general son algo bueno.”

Otro dijo: “Es el McDonald’s de los pubs. Es consistente, limpio y barato.

“¿Podrías tener una mejor cerveza y comida en un pub diferente? Seguro. ¿Tomarás una cerveza horrible y te dará intoxicación alimentaria en Spoons? No.”

Un tercero añadió: “Al final, hacen lo que prometen, comida y bebidas baratas sin adornos.”

Algunos argumentaron, sin embargo, que ‘amor’ era una palabra fuerte, afirmando que muchos lo usan por conveniencia.

“Amor probablemente es la palabra equivocada,” dijo un usuario.

“Pero es barato, calidad consistente y a menudo conveniente.”

Otro añadió: “Wetherspoons es el McDonald’s de los pubs.

“Realmente a nadie le gustan, pero son baratos y sabes lo que obtienes, así que tienen negocio.”

Es seguro decir que a pesar de algunos menospreciar a Spoons como una opción, es un lugar clásico británico que seguirá atrayendo a miles de clientes diariamente.