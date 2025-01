Wayne Osmond, hermano de Donny y Marie, fallece a los 73 años.

Wayne Osmond, un cantante, guitarrista y miembro fundador del grupo familiar The Osmonds, ha fallecido. Tenía 73 años. Su hermano Donny Osmond publicó en las redes sociales: “Mi querido hermano Wayne falleció pacíficamente anoche a causa de un derrame cerebral”, agregando que estaba agradecido de haberlo visitado en el hospital antes de que falleciera. “Wayne trajo tanta luz, risas y amor a todos los que lo conocían, especialmente a mí. Él era el optimista definitivo y era amado por todos”, escribió Donny Osmond. Wayne Osmond tocó la batería en 1976. ABC Archivos Fotográficos/Contenido de Entretenimiento General de Disney a través de Getty Images. “Estoy seguro de que hablo en nombre de todos nosotros hermanos cuando digo que tuvimos la suerte de tener a Wayne como hermano”, dijo. Wayne Osmond fue miembro original de The Osmonds, compuesto por los hermanos Alan, Wayne, Merrill y Jay Osmond. Donny Osmond se unió más tarde y el grupo alcanzó la fama en la década de 1970. Merrill Osmond publicó en su página de Facebook que Wayne murió esta semana en un hospital de Salt Lake City después de sufrir un “derrame cerebral masivo”. Wayne Osmond era el segundo mayor de nueve hijos criados en un hogar mormón en Ogden, Utah. Fotografiado de izquierda a derecha: Alan (de 21 años); Wayne (de 18 años); Merrill (de 17 años); Jay (de 15 años); y Donny (de 12 años) en el Especial de The Osmond Brothers. Imágenes de Getty. Los Osmonds eran conocidos por éxitos juveniles de la década de 1970 como “One Bad Apple”, “Yo-Yo” y “Down By the Lazy River”. Más.