watchOS 11 ahora se está implementando para todos los usuarios de Apple Watch con el Series 6 o más reciente.

watchOS 11 es el último software que llegará a todos los mejores modelos de Apple Watch más adelante este año. Presentado en la WWDC 2024, watchOS 11 cuenta con un par de aplicaciones nuevas distintivas para elevar el estatus de tus dispositivos portátiles como un dispositivo centrado en la salud. Después de meses de lanzamientos beta para la nueva actualización, finalmente está disponible para todos los usuarios de Apple Watch con un Series 6 o más nuevo.

También hay un par de nuevas opciones de personalización y el advenimiento de Actividades en Vivo en el Apple Watch por primera vez. A pesar de la falta de Apple Intelligence, las nuevas funciones de IA que llegarán a iPhone, iPad y Mac, watchOS 11 es una actualización bastante decente.

Para actualizar a watchOS 11, ve a la aplicación Apple Watch en tu iPhone. Ve a General y luego a Actualización de Software. Si no ves watchOS 11 de inmediato, selecciona la opción en la parte superior de la pantalla donde puedes elegir entre watchOS 10 y watchOS 11. Ten en cuenta que las actualizaciones pueden tardar un tiempo en instalarse, ya que la actualización es tan nueva y muchos usuarios estarán ansiosos por descargarla.

Recomendamos hacer una copia de seguridad en iCloud de todo tu contenido importante. Desde caras de reloj hasta aplicaciones, siempre es una buena idea preparar tu Apple Watch antes de actualizar su software.

¿Qué modelos de Apple Watch admiten watchOS 11?

Como siempre con el nuevo software, Apple ha dejado de admitir algunos modelos antiguos del dispositivo portátil. Estos son los Apple Watches que han sido descartados desde watchOS 10:

Apple Watch Series 4Apple Watch Series 5Apple Watch SE (1.ª generación)

¿Todavía no estás seguro de si podrás usar watchOS 11 cuando salga más adelante este año? Aquí tienes todos los relojes con los que sabemos que funcionará la última versión de watchOS:

Apple Watch SE (2.ª generación)Apple Watch Series 6Apple Watch Series 7Apple Watch Series 8Apple Watch Series 9Apple Watch UltraApple Watch Ultra 2

Apple dice en su sitio web que no todos estos relojes admitirán todas las funciones, debido a que algunos no tienen sensores específicos que son necesarios, como la medición de oxígeno en la sangre. Si no estás seguro, consulta la información más detallada de Apple.

