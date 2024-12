Warren Buffett recientemente rechazó su acción favorita por primera vez desde 2018, y podría significar malas noticias para Wall Street.

Si hubieras invertido $1,000 en el S&P 500 en 1965, hoy valdría alrededor de $325,053. Sin embargo, si hubieras invertido $1,000 en acciones de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) en ese mismo momento, ahora valdría asombrosamente $42.5 millones.

Fue en 1965 cuando Warren Buffett se convirtió en el CEO de Berkshire. Ahora, supervisa una cartera de $291 mil millones en acciones y valores negociables, además de varias empresas privadas de su propiedad. Berkshire también tiene $325 mil millones en efectivo, que Buffett y su equipo pueden emplear cuando identifican nuevas oportunidades.

Dada la increíble actuación de Berkshire en comparación con el S&P 500, no es sorprendente que Wall Street esté atenta a cada movimiento de Buffett. Según las declaraciones 13-F del conglomerado, está en una gran racha de ventas en 2024.

Sin embargo, los estados financieros de Berkshire para el tercer trimestre revelaron algo aún más sorprendente. Por primera vez en seis años, Buffett no compró su acción favorita. Aquí te explicamos por qué eso debería estar alertando a Wall Street.

Berkshire gastó alrededor de $38 mil millones comprando acciones de Apple (NASDAQ: AAPL) entre 2016 y 2023, lo que es la mayor cantidad de dinero invertida en una sola empresa. Esa posición valía más de $170 mil millones a principios de 2024, por lo que Berkshire tenía ganancias muy agradables.

Apple representaba la mitad del valor de toda la cartera de acciones y valores negociables de Berkshire en ese momento. A lo largo de los años, el conglomerado vendió pequeñas cantidades de acciones de Apple para cobrar algunas de sus ganancias, pero aumentó significativamente las ventas en 2024.

Berkshire vendió el 13% de su posición de Apple en el primer trimestre, lo que Buffett dijo que fue por razones fiscales. Pero luego vendió el 49% de las acciones restantes de Apple en el segundo trimestre, seguido por el 25% de lo que quedaba en el tercer trimestre. No se dieron razones reales.

Apple sigue siendo la mayor posición de Berkshire con un peso del 25.7% en su cartera, así que Buffett probablemente no ha adoptado una visión altamente negativa sobre la empresa. Además, no fue la única acción que Berkshire redujo este año.

En 2024 hasta ahora, Berkshire redujo su participación en Chevron, T-Mobile, Capital One Financial y Bank of America. También vendió por completo sus posiciones en Paramount Global, HP, Floor & Decor Holdings y la empresa de inteligencia artificial Snowflake.

Como mencioné anteriormente, Berkshire ahora tiene $325 mil millones en efectivo. Es la mayor cantidad de dinero en efectivo que el conglomerado ha tenido.

El S&P 500 ha subido casi un 25% este año, lo que sigue a un sólido aumento del 26% en 2023. Considerando que en promedio tiene un rendimiento anual del 10.5% desde su establecimiento en 1957, estos últimos dos años han sido excepcionales. Sin embargo, ahora es innegablemente caro. El índice cotiza con una relación precio-ganancias (P/E) de 25.7 en este momento, lo que es un 42% de prima sobre su promedio a largo plazo de 18.1.

Apple es la empresa más grande del S&P 500, y parece aún más cara que el índice. Actualmente cotiza con una relación precio-ganancias de 41.1, que se acerca al doble de su promedio de 10 años de 22.4.

La valoración no es una buena herramienta de temporización porque los mercados pueden seguir siendo costosos durante años, por lo que esto no es una señal para que los inversores vendan todas sus acciones. Sin embargo, Buffett tiene la obligación de tomar decisiones que él considere beneficiarán a los accionistas de Berkshire, por lo que aprovechar algunas de las increíbles ganancias del conglomerado de los últimos años en estos extremos valores es simplemente una buena gestión de cartera.

Hay una acción que Buffett ha comprado en cada trimestre desde 2018 sin importar lo que esté haciendo el mercado en general. No la encontrarás en las declaraciones 13-F del conglomerado, ¡porque la acción es… Berkshire Hathaway!

Buffett autorizó la recompra de acciones de Berkshire por valor de $77.8 mil millones en los últimos seis años, que es más del doble de la cantidad invertida en Apple. Cuando Berkshire compra sus propias acciones en el mercado abierto, reduce el número de acciones en circulación, lo que incrementa orgánicamente el precio por acción en una cantidad proporcional. Las recompras son la forma preferida de Buffett para devolver dinero a los accionistas (en lugar de pagar dividendos).

Pero durante el tercer trimestre de 2024, Buffett no autorizó ninguna recompra en absoluto. Según el gráfico a continuación, fue la primera vez que rechazó su acción favorita desde que comenzó el programa de recompra en 2018.

Podrían estar jugando dos cosas. En primer lugar, considerando las valoraciones en el resto del mercado, Buffett podría sentir que las acciones de Berkshire también están demasiado caras (cotiza con una ligera prima sobre su relación precio-ventas promedio de los últimos 10 años). En segundo lugar, tal vez Buffett quiera conservar efectivo en caso de una corrección pronunciada en el S&P 500, para poder aprovechar algunas gangas.

Por lo tanto, esto probablemente sea solo una pausa temporal en el programa de recompra de Berkshire. El conglomerado puede recomprar sus propias acciones a discreción de la gerencia siempre que su efectivo, equivalentes y tenencias en valores del Tesoro de EE. UU. permanezcan por encima de $30 mil millones. Como mencioné anteriormente, esa cifra es actualmente de $325 mil millones.

Dicho todo esto, cuando un gigante inversor como Berkshire está reduciendo su cartera, acumulando efectivo y rechazando recompras, no es una gran señal para el mercado en general. Los inversores no deberían apresurarse a vender acciones, pero deberían estar mentalmente preparados para una posible corrección en el S&P 500 en el próximo año aproximadamente.

Si eso sucede, casi con certeza será una oportunidad de compra.

Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron, HP y Snowflake. The Motley Fool recomienda T-Mobile US. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

