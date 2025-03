Warren Buffett ha vendido más de 950 millones de acciones de Apple y Bank of America. Pero el multimillonario ha hecho una fortuna con una acción en la que no ha tocado en 27 años.

El año 2024 resultó ser un tanto extraño para Warren Buffett y su empresa Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). Las acciones de Berkshire tuvieron un buen desempeño, con las acciones de clase B generando un retorno del 27% y superando el retorno del mercado en general del 23%.

Sin embargo, Buffett realizó movimientos que indican que ve el mercado, o al menos amplias áreas del mercado, como sobrevaluado. Berkshire acumuló efectivo, fue un vendedor neto de acciones y vendió grandes partes de dos de sus posiciones más grandes: Apple (NASDAQ: AAPL) y Bank of America (NYSE: BAC). Aunque Berkshire no tocó las acciones de una de sus mayores tenencias de toda la vida, en la que ha tenido ganancias significativas.

Buffett nunca ha abogado por la diversificación, creyendo que es una mala excusa para la ignorancia. Cuando ve algo que le gusta, no duda; tal fue el caso de la gigante tecnológica de consumo Apple. Berkshire compró por primera vez las acciones en 2016 y construyó la posición hasta alrededor del 40% de su masiva cartera (aproximadamente $296 mil millones). Buffett hizo la mayor parte de sus compras cuando Apple cotizaba por debajo de $50 por acción. Hoy en día, las acciones cotizan a $240 por acción.

Berkshire invirtió en Bank of America después de la Gran Recesión en 2011. El Oráculo de Omaha inyectó $5 mil millones de capital en el banco a cambio de acciones preferentes con un dividendo anual del 6%. Berkshire también obtuvo opciones que le daban derecho a comprar 700 millones de acciones de acciones comunes con un precio de ejercicio de $7.14 por acción. Hoy en día, las acciones de Bank of America cotizan en alrededor de $44 por acción.

Entonces, Buffett ha obtenido grandes retornos tanto en Apple como en Bank of America. Es difícil saber si Berkshire planea salir completamente de estas posiciones, que en conjunto representaban el 39% de su cartera al final de 2024. Sabemos que a Berkshire le puede llevar un tiempo deshacerse de posiciones grandes, por lo que la conglomerado bien podría continuar vendiéndolas.

No sabemos exactamente qué le preocupa a Berkshire en cuanto a Apple y Bank of America. Pero dadas las acciones de Berkshire en 2024, podría ver una corrección o una recesión económica en el horizonte, y podría estar buscando vender para cobrar sus ganancias.

Buffett y Berkshire tienen una larga y rica historia con la empresa de tarjetas de crédito y pagos American Express (NYSE: AXP). Berkshire acumuló por primera vez las acciones en 1991 cuando proporcionó a American Express $300 millones de capital cuando la empresa estaba luchando. A cambio, Berkshire recibió un tipo especial de derivado convertible en acciones preferentes y con un rendimiento del 8.5%. En 1994, las acciones preferentes se intercambiaron por 14 millones de acciones comunes y luego Berkshire compró 27.7 millones de acciones más más tarde ese mismo año, según el New York Times.

Para 1998, Berkshire había adquirido aproximadamente 8.8 millones de acciones adicionales, lo que elevó su posición total a poco más de 50.5 millones de acciones. Una división de acciones de tres a uno en 2000 aumentaría el número de acciones de Berkshire a aproximadamente 151.6 millones, la misma cantidad de acciones que tenía al final del cuarto trimestre de 2024.

Aunque Berkshire ha estado esquivo en acciones de bancos recientemente, American Express es única en el sentido de que tiene una gran franquicia de tarjetas de crédito y opera una de las cuatro redes principales de tarjetas de crédito en el mundo. Si bien su red no es tan grande como las de Visa o Mastercard, Amex también emite tarjetas de crédito a consumidores.

Buffett es un gran fanático de empresas con marcas poderosas que construyen eficazmente fosos defensivos, y American Express ha logrado esto de más de una manera. Por ejemplo, construir una red de tarjetas de crédito requiere una increíble cantidad de escala, por lo que aparte de Visa, Mastercard y Discover Financial Services, que pronto podría fusionarse con Capital One Financial, es poco probable que tenga otros competidores.

La empresa también ha construido una marca envidiable entre los consumidores. Muchos consumidores creen que tener una tarjeta Amex representa un cierto estatus. Por eso pagan cerca de $700 al año por la tarjeta Platinum de la empresa. Esto no solo crea un sólido flujo de ingresos recurrentes anuales, sino que también atrae a clientes de mayores ingresos que tienden a ser más resistentes en una recesión.

Las acciones de American Express actualmente representan aproximadamente el 15% de la cartera de Berkshire y no ha sido vendida en aproximadamente 27 años. Esto es impresionante en una cartera donde casi todas las acciones, sin importar su historia con Buffett y su equipo, parecen ser vulnerables en estos días.

Antes de comprar acciones en American Express, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y American Express no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia ingresó a esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $765,576!*

Ahora, es importante tener en cuenta que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 890% — un rendimiento superior al mercado en comparación con el 173% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores acciones, disponible cuando te unas a Stock Advisor.

Ver las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor son hasta el 24 de febrero de 2025

American Express es un socio publicitario de Motley Fool Money. Discover Financial Services es un socio publicitario de Motley Fool Money. Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money.

Bram Berkowitz no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Mastercard y Visa. The Motley Fool recomienda Discover Financial Services. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Warren Buffett ha vendido más de 950 millones de acciones de Apple y Bank of America. Pero el multimillonario ha ganado una fortuna con 1 acción en la que no ha tocado en 27 años fue publicado originalmente por The Motley Fool