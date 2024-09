Warren Buffett ha invertido $2.9 mil millones en su acción favorita este año (Pista: No es Apple)

En 1962, Warren Buffett comenzó a comprar acciones en una empresa de manufactura textil llamada Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). En 1965, asumió el control de la operación en Nueva Inglaterra y comenzó a utilizarla como una empresa de tenencia para adquirir otras empresas y comprar acciones.

Bajo su liderazgo, las acciones de Berkshire han tenido un retorno del 20% anual durante casi seis décadas, duplicando aproximadamente las ganancias en el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Mientras tanto, Buffett ha acumulado una fortuna personal de $150 mil millones. Estos logros lo convierten en uno de los mejores inversores de la historia estadounidense.

Hoy en día, Buffett supuestamente gestiona alrededor del 90% de la cartera de acciones de Berkshire, incluidas las posiciones más grandes, mientras que los colegas gestores de inversiones Todd Combs y Ted Weschler manejan el resto. Buffett también puede recomprar acciones de Berkshire cuando cree que se negocian a un descuento con respecto a su valor intrínseco.

Con eso en mente, Buffett tomó dos decisiones importantes de asignación de capital en la primera mitad de 2024:

Vendió 505 millones de acciones de Apple (NASDAQ: AAPL), reduciendo la participación de Berkshire en más del 50%.

Recompró $2.9 mil millones en acciones de Berkshire, lo que significa que las acciones estaban infravaloradas en su estimación.

Es importante destacar que Buffett ha recomprado acciones de Berkshire cada trimestre durante seis años consecutivos, gastando un total acumulativo de $78 mil millones en recompras durante ese período. Además, tiene el 99% de su patrimonio neto invertido en la empresa, no me refiero a la cartera de Berkshire sino a la riqueza personal de Buffett. Eso hace un caso convincente para que Berkshire sea su acción favorita.

Esto es lo que los inversores deben saber sobre Apple y Berkshire.

1. Apple

Apple ha cultivado autoridad de marca al combinar hardware atractivo con software propietario para crear una experiencia de usuario por la cual los consumidores están dispuestos a pagar un precio premium. El iPhone promedio cuesta más del doble que el promedio de los smartphones Android, y Apple domina el mercado de smartphones en términos de participación en los ingresos. También es el líder del mercado en tabletas digitales y relojes inteligentes fuera de China y el cuarto fabricante más grande de computadoras personales por volumen de envíos.

Sin embargo, el motor de innovación de Apple parece estar perdiendo impulso. La compañía introdujo el iPhone, el iPad y el Apple Watch en un período de nueve años que terminó en 2015, pero Apple no ha lanzado un nuevo producto viral desde que AirPods llegaron al mercado en 2017. Además, los iPhones representan aproximadamente el 45% de los ingresos totales, pero las ventas de iPhone aún no han superado el récord de $71.6 mil millones del primer trimestre de 2021.

En resumen, las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Apple en hardware son menos convincentes, a pesar de que muchos analistas esperan un ciclo de actualización masiva tras el lanzamiento de Apple Intelligence, un conjunto de funciones generativas de inteligencia artificial (IA) para iPhones y MacBooks que se espera para octubre. Eso significa que el crecimiento futuro de los ingresos depende en gran medida de servicios como publicidad, Apple Pay, la App Store y el almacenamiento en iCloud.

Sin embargo, los servicios representan menos del 30% de los ingresos totales, por lo que ese segmento solo puede mover la aguja lentamente. Eso es un problema porque las acciones de Apple están valoradas para un crecimiento robusto. Actualmente, las acciones cotizan a 33.6 veces las ganancias. Mientras tanto, Wall Street espera que las ganancias aumenten a una tasa anual del 8.6% en los próximos tres años. Estas cifras dan una relación precio/ganancias a crecimiento (PEG ratio) de 3.9, un premium significativo respecto al promedio de tres años de 2.6. A ese precio, Apple parece sobrevalorado.

Personalmente, evitaría esta acción, y (al igual que Buffett) consideraría reducir mi posición si estuviera obteniendo beneficios.

2. Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway es la compañía de seguros más grande del mundo en términos de float, un término que se refiere al dinero que una aseguradora tiene entre el momento en que los clientes pagan primas y hacen reclamos. Debido a una suscripción disciplinada, Berkshire ha pagado menos que nada para acumular float, y Warren Buffett ha invertido esos fondos de manera muy efectiva.

Berkshire Hathaway tenía más de $250 mil millones en valores de renta fija (bonos y letras del Tesoro), $285 mil millones en valores de renta variable (acciones) y $40 mil millones en efectivo en su balance hasta el trimestre que terminó en junio. La suma de esos activos invertidos ha aumentado constantemente. De hecho, el valor contable por acción de Berkshire, un buen indicador de los cambios en el valor intrínseco, aumentó a una tasa anual del 11.3% durante la última década, superando la ganancia anual del 10.8% en el S&P 500.

Buffett también ha utilizado el float del seguro para comprar docenas de subsidiarias que abarcan una amplia gama de la economía estadounidense, desde energía y servicios públicos hasta fabricación y venta al por menor. Berkshire incluso es propietaria del ferrocarril de carga Burlington North Santa Fe, que ocupa un eslabón crítico en la cadena de suministro doméstica. Importante destacar que ya que esas subsidiarias fueron generalmente evaluadas por Buffett, podemos asumir que cumplían con sus estándares de tener un foso económico duradero.

Esto significa que Berkshire es una colección de empresas por encima del promedio que operan en una amplia gama de industrias. Estas cualidades hacen que la compañía sea resistente durante las recesiones económicas. Desde 1980, las acciones de Berkshire han superado al S&P 500 por una mediana de 4.4 puntos porcentuales durante las recesiones, según Bespoke Investment Group.

Wall Street espera que Berkshire crezca en ganancias operativas (que excluyen ganancias y pérdidas de inversiones) a una tasa del 18% anual hasta 2027. Esa estimación hace que la valoración actual de 23.5 veces las ganancias operativas parezca razonable. Los inversores, especialmente aquellos preocupados por una recesión económica en un futuro cercano, deberían considerar comprar una pequeña posición en esta acción hoy.

Trevor Jennewine no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Warren Buffett ha invertido $2,9 mil millones en su acción favorita este año (Pista: No es Apple) se publicó originalmente por The Motley Fool