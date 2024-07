Warren Buffett eliminó esta acción de la cartera de Berkshire el año pasado. Ha caído un 32% en la primera mitad de 2024.

"

El año pasado, Warren Buffett y su equipo en Berkshire Hathaway eliminaron su participación en Globe Life (NYSE: GL), una acción que había sido parte de su cartera durante más de dos décadas. La empresa enfrentó graves problemas legales el año pasado y sufrió una fuerte caída a principios de este año cuando fue objeto de un informe de un vendedor en corto.

Desde el inicio del año, las acciones de Globe Life han caído un 32.4%, según datos de S&P Global Market Intelligence. Aquí está lo que los inversores deben saber sobre la caída y lo que viene para Globe Life.

Globe Life enfrenta graves acusaciones

El año pasado, comenzaron a aparecer nubes negras sobre Globe Life cuando una de sus subsidiarias, American Income Life Insurance Co. y Arias Agencies, enfrentó una demanda acusándola de conducta inapropiada en el lugar de trabajo, incluido el uso desenfrenado de drogas, abuso sexual y degradación de agentes que no cumplían con los objetivos de ventas. Agravando sus problemas estaban las acusaciones de un ex ejecutivo que dijo que fue despedido por denunciar prácticas de ventas "potencialmente ilegales".

Warren Buffett, quien enfatiza el carácter y la integridad de la gerencia, aparentemente tomó las acusaciones muy en serio, y Berkshire vendió su participación en el asegurador el año pasado. Aunque no era una posición importante, ha sido desde hace mucho tiempo un pilar de la cartera de Berkshire Hathaway desde 2001.

Los inversores parecieron restar importancia a las acusaciones a medida que avanzaba el calendario a 2024. Luego, el 6 de marzo, el Departamento de Justicia de los EE. UU. emitió citaciones a Globe Life y American Income Life como parte de una investigación sobre acusaciones de fraude y mala conducta en una de sus principales agencias de seguros de vida.

A principios de abril, Globe Life recibió otro golpe cuando el vendedor en corto Fuzzy Panda Research acusó al asegurador de un fraude extenso que fue ignorado por la gerencia. El vendedor en corto entrevistó a ex empleados "que nos mostraron dónde se ocultaba el fraude" y que el fraude fue ignorado por la gerencia a pesar de ser "obvio y reportado cientos de veces".

¿Qué sigue para Globe Life?

Globe Life se ha recuperado desde su mínimo de $39 por acción desde que se publicó el informe en corto, lo que indica que tal vez la venta exagerada fue excesiva. Hoy en día, la empresa tiene una valoración muy barata de 8.2 veces las ganancias.

Sin embargo, la empresa continúa enfrentando preguntas y recibió "una consulta preliminar e informal de la SEC" en mayo para investigar las afirmaciones de los vendedores en corto. Aunque no es una investigación formal de la SEC, estos problemas representan un riesgo y serán una carga para las acciones de Globe Life por el momento.

