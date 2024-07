Warren Buffett elige la acción de Occidental Petroleum (NYSE: OXY) y recibe un impulso de Trump.

El legendario inversor Warren Buffett es conocido por tomar decisiones sensatas, y una de sus compañías petroleras favoritas, Occidental Petroleum (NYSE: OXY), está en una posición favorable para recibir un impulso significativo del candidato republicano y ex presidente Donald Trump. Tras un desastroso desempeño en el debate por parte del presidente actual, Joe Biden, los demócratas están en serios aprietos.

No se trata solo de las preocupaciones serias sobre la capacidad de Biden para manejar otro año, y mucho menos un segundo mandato, en la Casa Blanca. Más bien, en el debate, permitió que Trump se saliera con la suya con un lenguaje divisivo. Por ejemplo, cuando el ex presidente habló sobre trabajadores indocumentados quitando empleos a comunidades de color, la manera en que Trump lo expresó no fue la más profesional o respetuosa.

Por lo tanto, Biden sufrió una doble penalización: primero, por un mal desempeño, y segundo, por no desafiar las declaraciones de Trump. Este último punto podría haber conducido a una normalización de puntos de vista controvertidos. Y esa normalización podría ofrecer un camino más fácil hacia la Casa Blanca para Trump y los republicanos en los puestos inferiores.

Desde un punto de vista oportunista, eso es una mala noticia para los demócratas y una buena noticia para Occidental Petroleum. Por deducción lógica, soy optimista sobre las acciones de OXY.

Las Acciones de OXY Podrían Potencialmente Subir en una Segunda Administración de Trump

Aunque hay más en las acciones de OXY que simplemente ser beneficiarias de vientos políticos, es difícil ignorar el potencial. Anteriormente en la carrera, los dos candidatos de los principales partidos opuestos parecían estar cabeza a cabeza, con Trump posiblemente teniendo una ligera ventaja. Tras el debate, el impulso está claramente del lado de los republicanos.

Eso es bueno para la industria del hidrocarburo en general y específicamente para las acciones de OXY. Primero, Buffett sabe cómo elegir grandes ideas tanto en ciclos alcistas como bajistas. Es cierto que, como señaló The Wall Street Journal, hay más en su juego que simplemente elegir acciones. Sin embargo, no nos engañemos: la razón por la que la gente se preocupa por la cartera de Buffett es porque es tan bueno invirtiendo.

En segundo lugar, las acciones de OXY caen principalmente bajo el componente de exploración y producción de la cadena de valor del hidrocarburo. También conocido como upstream, este segmento va a ser especialmente crítico debido al clima geopolítico actual. Las tensiones en Europa y el Medio Oriente sugieren que las cadenas de suministro globales de petróleo podrían verse interrumpidas. Si es así, el mundo necesitaría fuentes de petróleo más confiables, y ahí es donde Occidental podría entrar en escena.

Además, Trump mismo afirmó que eliminaría las políticas de energía limpia del presidente Biden, específicamente en torno a los vehículos eléctricos y la energía eólica. Eso es básicamente música para los oídos de las empresas de exploración y producción de petróleo y gas. Es cierto que no es un beneficio exclusivo para las acciones de OXY. Sin embargo, es bastante posible que con la conexión de Buffett y la creciente dominancia de los republicanos en la carrera política, Occidental debería ser uno de los principales beneficiarios.

Recientemente, el conglomerado industrial de Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), ha estado aumentando su participación en acciones de OXY. Si bien las decisiones del Oráculo de Omaha en el mercado no representan todo, sigue siendo un impulso considerable de confianza para los inversores minoristas que específicamente está eligiendo a Occidental sobre otros jugadores de upstream.

Confía en la Narrativa Obvia

Por supuesto, no hay nada particularmente emocionante en las acciones de OXY en el sentido narrativo. No es en absoluto contraria. En mi opinión, es una inversión bastante obvia. Aun así, obvio no significa malo. A veces, la idea más popular es la más sensata.

Dado que estamos hablando de política, miremos el cabildeo de las empresas de petróleo y gas durante los ciclos electorales. Según la información recopilada por Statista, las empresas de hidrocarburos han gastado aproximadamente $27.88 millones hasta ahora este año cabildeando a favor de los republicanos. ¿La cantidad gastada en cabildeo hacia los demócratas? Una miseria de $4.04 millones.

Para ser justos, la cantidad de dólares de cabildeo de la industria del hidrocarburo en conjunto ha disminuido desde 2020. Sin embargo, la tendencia ideológica sigue siendo la misma: el sector de los combustibles fósiles gasta más dinero dirigiéndose a los republicanos que a los demócratas. Así que no te equivoques: la industria del petróleo, en general, quiere que Trump gane.

Curiosamente, los analistas pueden estar considerando esta realidad en sus proyecciones a futuro. Para el ejercicio fiscal 2024, solo ven que los ingresos de Occidental lleguen a los $29.25 mil millones. Eso es un aumento de apenas el 1.1% con respecto al total del año pasado de $28.92 mil millones. Sin embargo, anticipan que las ventas del ejercicio fiscal 2025 podrían alcanzar los $32.4 mil millones, un aumento del 10.8%.

Ahora bien, las acciones de OXY se negocian a 2.18 veces las ventas del último año. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, este indicador promedió 1.91 veces. Sin embargo, con los últimos rumores políticos, una administración republicana podría hacer que la meta de ventas para el ejercicio fiscal 2025 sea bastante factible.

En realidad, entonces, las acciones de OXY se cotizan a 1.69 veces las ventas proyectadas para 2025. Y debido a la situación política, ese es un múltiplo realista, lo que hace que OXY esté relativamente subvaluada. No es de extrañar que Buffett la esté comprando a manos llenas.

¿Es Occidental Petroleum una Compra, Según los Analistas?

En Wall Street, las acciones de OXY tienen una calificación de consenso de Mantenerse en función de dos Compras, 12 Mantener y cero Ventas. El precio promedio de las acciones de OXY es de $72.62, lo que implica un potencial al alza del 19%.

La Conclusión: Los Vientos Políticos Hacen que las Acciones de OXY Sean Excepcionalmente Atractivas

Con los vientos políticos claramente beneficiando a Donald Trump y a los republicanos, la empresa de exploración de hidrocarburos Occidental Petroleum debería disfrutar de un poderoso catalizador. Históricamente y actualmente, los conservadores se han alineado durante mucho tiempo con las compañías de petróleo y gas. Además, la participación de Warren Buffett en las acciones de OXY le da una sensación de confianza. Además, la idea podría estar subvaluada debido al panorama político.

Divulgación.