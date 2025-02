Warren Buffett acaba de emitir su advertencia más desafiante a Wall Street hasta el momento. No podría ser más claro.

Cada trimestre, los inversores esperan ansiosamente la publicación de la presentación 13F de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) exige que la mayoría de los fondos grandes revelen las acciones que poseían al final de cada trimestre. Esto permite al público ver qué acciones están comprando y vendiendo los fondos.

Muchos inversores siguen de cerca la presentación 13F de Berkshire Hathaway, ya que el conglomerado es dirigido por nada menos que Warren Buffett, posiblemente el mejor inversor de la historia. Las tenencias de Buffett y Berkshire no solo ofrecen una visión de qué empresas les gustan, sino también de cómo piensan algunas de las mentes inversoras más destacadas.

En la última presentación 13F de Berkshire, Buffett lanzó una advertencia turbulenta a Wall Street sobre el mercado de valores. No podría ser más claro.

No faltan inversores que piensen que el mercado está sobrevaluado. Después de todo, hemos estado en un mercado alcista de más de dos años, y el índice de referencia más amplio, el S&P 500, ha registrado rendimientos anuales superiores al 20% durante dos años consecutivos. Parece que Buffett es uno de estos inversores. En 2024, Buffett y Berkshire acumularon efectivo y tenían más de $320 mil millones en efectivo y bonos del Tesoro a corto plazo al final del tercer trimestre.

Berkshire también vendió más acciones de las que compró en 2024, incluyendo grandes partes de algunas de sus posiciones más grandes como Apple y Bank of America. Si eres un inversor que estudia a Buffett y Berkshire, sabes que tienen un talento para resistir recesiones y severas caídas del mercado. Algunos atribuyen este gran timing a por qué las acciones de Berkshire han superado al mercado de valores durante décadas.

En la presentación 13F más reciente de Berkshire, el Oráculo de Omaha lanzó una advertencia turbulenta a Wall Street. Berkshire salió de dos fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen el mercado más amplio: el SPDR S&P 500 ETF (NYSEMKT: SPY) y el Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).

Ahora, cuando alguien vende una acción, no necesariamente significa que esa empresa esté en mal estado. Quizás el insider necesitaba el efectivo para hacer una compra importante. Sin embargo, en este escenario, sabemos que Berkshire no necesita el efectivo dada su enorme reserva de acciones. No podría ser más claro que Buffett y el equipo de Berkshire piensan que el mercado está sobrevaluado. Berkshire compró ambos ETF al final de 2019, y esta es la primera vez que cambió cualquiera de las posiciones en más de cinco años.

Esto no es demasiado sorprendente, dado que varios indicadores han sugerido que el mercado está sobrevaluado o que la economía podría pronto inclinarse hacia una recesión. Algunos ejemplos incluyen la curva de rendimiento invertida y el ratio CAPE de Shiller, que compara el precio del S&P 500 con sus ganancias ajustadas por inflación promedio en 10 años para suavizar las irregularidades. Como se puede ver a continuación, el ratio CAPE opera por encima de su promedio de cinco años y cerca de los máximos vistos justo antes de que el mercado se desplomara intensamente en 2022 (hasta el 16 de febrero).

S&P 500 Gráfico del Ratio CAPE de Shiller

Datos del Ratio CAPE de Shiller del S&P 500 by YCharts.

Es raro ver que la causa de una recesión o un desplome del mercado se repita exactamente. Eso no significa que no haya similitudes, pero suelen presentarse de forma diferente y es difícil detectarlas antes de que ocurran. La historia puede ofrecer pistas que ayuden a los inversores a prepararse para el futuro, pero la historia no suele repetirse exactamente.

El mercado se encuentra en un lugar muy diferente hoy en día. El Congreso inundó la economía con efectivo después del comienzo de la pandemia en 2020; un puñado de empresas actualmente representan aproximadamente un tercio del S&P 500; y la tecnología se ha integrado en nuestras vidas diarias como nunca antes.

Dicho esto, Buffett y Berkshire han estado navegando por el mercado desde la década de 1960, por lo que han visto muchas ciclos diferentes. Aunque las condiciones son distintas, podrían estar ocultando problemas similares que han llevado a una caída del mercado. Seguiría la advertencia de Buffett y evitaría entrar en nuevas posiciones si se negocian a valoraciones caras. No necesariamente tendrías que vender o cambiar toda tu cartera si tienes un horizonte de inversión a largo plazo, pero deberías prepararte para cierta volatilidad y tal vez una corrección, aunque sea de corta duración.

