Walz respalda al presidente demócrata de Minnesota como próximo líder del DNC.

El ex gobernador de Minnesota, Tim Walz (D), está respaldando a Ken Martin, el presidente del partido estatal demócrata en Minnesota, en su intento de tomar las riendas del Comité Nacional Demócrata (DNC).

“En Minnesota, Ken ha construido un modelo nacional sobre cómo elegir demócratas en un estado competitivo”, dijo Walz en un comunicado publicado a través del equipo de Martin en The New York Times. “He visto el liderazgo de Ken en acción, y es exactamente lo que necesitamos de nuestro próximo presidente del D.N.C.”

Martin dijo en un comunicado en la red social X que se sentía “honrado” de tener el respaldo de Walz, llamándolo un “campeón de la clase trabajadora”.

El respaldo es notable, especialmente dado que Walz inicialmente declinó participar en la carrera a finales del año pasado.

Martin y el presidente del partido estatal de Wisconsin, Ben Wikler, han acumulado impresionantes respaldos en la carrera.

El equipo de Martin dijo que tiene más de 100 respaldos de miembros del comité del DNC, aunque el respaldo de Walz es el más destacado hasta ahora. Wikler ha recibido el apoyo de figuras destacadas como el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.).

Otros candidatos en la carrera son el ex gobernador de Maryland, Martin O’Malley, cuyo equipo dijo que tiene más de 60 respaldos de miembros del comité del DNC; el senador estatal de Nueva York, James Skoufis, quien dijo que cuenta con el respaldo de más de 20 miembros; la ex candidata presidencial Marianne Williamson; el ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Nate Snyder; el abogado Jason Paul; y la ex candidata al Congreso de Arkansas, Quintessa Hathaway.

La carrera para reemplazar al presidente saliente del DNC, Jaime Harrison, es el 1 de febrero.