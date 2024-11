Walmart acaba de anunciar una amplia reversión de sus políticas de diversidad. Esto ocurre mientras los grupos conservadores siguen ganando desafíos legales alegando ‘discriminación inversa’

“

El retroceso generalizado de las políticas de diversidad de Walmart es la indicación más fuerte hasta ahora de un cambio profundo que se está produciendo en las empresas estadounidenses que están reevaluando los riesgos legales y políticos asociados con programas audaces para apoyar a grupos históricamente subrepresentados en los negocios.

Los cambios anunciados por el minorista más grande del mundo siguieron a una serie de victorias legales por parte de grupos conservadores que han presentado una avalancha de demandas impugnando programas corporativos y federales destinados a elevar a empresas y empleados de minorías y mujeres.

El riesgo asociado con algunos de los programas se cristalizó con la elección del ex presidente Donald Trump, cuya administración sin duda priorizará la desmantelamiento de programas de diversidad, equidad e inclusión. El próximo jefe de políticas de Trump será su ex asesor Stephen Miller, quien lidera un grupo llamado America First Legal que ha desafiado agresivamente las políticas corporativas DEI.

“Ha habido mucha reevaluación del riesgo al observar los programas que podrían considerarse como discriminación inversa”, dijo Allan Schweyer, investigador principal del Centro de Capital Humano de la Conferencia Board.

“Este es otro dominó que cae y es un dominó bastante grande”, agregó.

Entre otros cambios, Walmart dijo que ya no dará tratamiento prioritario a los proveedores propiedad de mujeres o minorías. La compañía tampoco renovará un compromiso de cinco años para un centro de equidad racial establecido en 2020 después del asesinato policial de George Floyd. Y se retiró de un índice prominente de derechos de los homosexuales.

Schweyer dijo que el mayor desencadenante para que las empresas realicen tales cambios es simplemente una reevaluación de su exposición al riesgo legal, que comenzó después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en junio de 2023 que puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias. Desde entonces, grupos conservadores que usan argumentos similares han obtenido victorias judiciales contra diversos programas de diversidad, especialmente aquellos que dirigen contratos a empresas propiedad de minorías o mujeres.

Recientemente, el conservador Instituto de Ley y Libertad de Wisconsin obtuvo una victoria en un caso contra el Departamento de Transporte de EE. UU. sobre su uso de un programa que otorga prioridad a empresas propiedad de minorías cuando otorga contratos.

Las empresas están viendo un gran riesgo legal al continuar con los esfuerzos DEI, dijo Dan Lennington, abogado adjunto del instituto. Su organización dice que ha identificado más de 60 programas en el gobierno federal que considera discriminatorios, dijo.

“Tenemos un panorama legal dentro de todo el gobierno federal, los tres poderes —la Corte Suprema de EE. UU., el Congreso y el Presidente— están firmemente orientados hacia la igualdad de individuos y el tratamiento individualizado de todos los estadounidenses, en lugar de la diversidad, equidad e inclusión tratando a las personas como miembros de grupos raciales”, dijo Lennington.

Es probable que la administración de Trump también apunte directamente a las iniciativas DEI a través de órdenes ejecutivas y otras políticas que afectan a empresas privadas, especialmente contratistas federales.

“El impacto de la elección en las políticas DEI es enorme. No se puede exagerar”, dijo Jason Schwartz, co-presidente del Grupo de Práctica Laboral y de Empleo del bufete de abogados Gibson Dunn.

Con Miller regresando a la Casa Blanca, el retroceso de las iniciativas DEI probablemente será una prioridad, dijo Schwartz.

“Las empresas están tratando de encontrar el equilibrio adecuado para dejar claro que tienen un lugar de trabajo inclusivo donde todos son bienvenidos y quieren obtener el mejor talento, mientras al mismo tiempo tratan de no alienar a varias partes de sus empleados y base de clientes que podrían sentirse de una u otra manera. Es un dilema prácticamente imposible”, dijo Schwartz.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew mostró que los trabajadores están divididos sobre los méritos de las políticas DEI. Aunque aún son ampliamente populares, el porcentaje de trabajadores que dijeron que centrarse en la diversidad en el lugar de trabajo era en su mayoría algo positivo cayó al 52% en la encuesta de noviembre, en comparación con el 56% en una encuesta similar en febrero de 2023. Rachel Minkin, investigadora asociada de Pew, lo llamó un pequeño pero significativo cambio en poco tiempo.

Habrá más empresas retrocediendo en sus políticas DEI, pero probablemente no será un retroceso generalizado, dijo David Glasgow, director ejecutivo del Centro Meltzer para la Diversidad, la Inclusión y la Pertinencia en la Universidad de Nueva York.

“Hay muchas más empresas que se están adhiriendo a DEI”, dijo Glasgow. “La única razón por la que no se escucha al respecto es que la mayoría de ellas lo están haciendo de manera furtiva. Están centrando su atención en el trabajo DEI y esperan no atraer la atención”.

Glasgow aconseja a las organizaciones que se adhieran a sus propios valores fundamentales, porque las actitudes hacia el tema pueden cambiar rápidamente en el transcurso de cuatro años.

“Los dejará viendo un poco débiles si hay un tipo de cambio de postura, dependiendo de la dirección hacia la que soplen los vientos políticos”, dijo.

Una de las razones por las que existen los programas DEI es porque sin esos programas, las empresas pueden ser vulnerables a demandas por discriminación tradicional. “Realmente piensa cuidadosamente en los riesgos en todas las direcciones en este tema”, dijo Glasgow.

Walmart confirmó que ya no considerará la raza y el género como una prueba de mejora de la diversidad al ofrecer contratos a proveedores. El año fiscal pasado, Walmart dijo que gastó más de $13 mil millones en proveedores de bienes y servicios propiedad de minorías, mujeres o veteranos.

No estaba claro cómo cambiarán sus relaciones con tales empresas en el futuro. Las organizaciones que han colaborado con Walmart en sus iniciativas de diversidad emitieron una respuesta cautelosa.

El Consejo Nacional de Empresas de Mujeres, una organización sin fines de lucro que el año pasado nombró a Walmart como una de las principales corporaciones estadounidenses para empresas propiedad de mujeres, dijo que aún estaba evaluando el impacto del anuncio de Walmart.

Pamela Prince-Eason, presidenta y directora ejecutiva de la organización, dijo que esperaba que la necesidad de Walmart de satisfacer a su diversa base de clientes siga impulsando contratos a proveedores propiedad de mujeres, incluso si la empresa ya no tiene objetivos explícitos en dólares.

“Sospecho que Walmart seguirá teniendo una de las cadenas de suministro más inclusivas del mundo”, escribió Prince-Eason. “La capacidad de cualquier minorista para servir a las comunidades en las que opera seguirá valorando la comprensión de sus clientes, (muchos de los cuales son mujeres), para poder proporcionar mejor los productos y servicios deseados y nadie entiende mejor a los clientes que Walmart”.

El anuncio de Walmart se produjo después de que la compañía hablara directamente con el comentarista político y activista conservador Robby Starbuck, quien ha estado atacando las políticas corporativas DEI, señalando a empresas individuales en la plataforma de redes sociales X. Varias de esas empresas posteriormente anunciaron que estaban retrocediendo en sus iniciativas, incluyendo Ford, Harley-Davidson, Lowe’s y Tractor Supply.

Walmart confirmó a The Associated Press que supervisará mejor los productos de terceros en su mercado para asegurarse de que no presenten productos sexuales y transgénero dirigidos a menores. La empresa también dejará de participar en el índice de referencia anual de la Campaña de Derechos Humanos que mide la inclusión en el lugar de trabajo para empleados LGBTQ+.

Un portavoz de Walmart agregó que algunos de los cambios ya estaban en marcha y no fueron resultado de conversaciones que tuvieron con Starbuck.

RaShawn “Shawnie” Hawkins, director senior del Programa de Igualdad en el Lugar de Trabajo de la Fundación HRC, dijo que las empresas que “abandonan” sus compromisos con las políticas de inclusión en el lugar de trabajo “están eludiendo su responsabilidad con sus empleados, consumidores y accionistas”. Dijo que el poder adquisitivo de los clientes LGBTQ es poderoso y señaló que el índice contará con la participación récord de más de 1,400 empresas en 2025.

“