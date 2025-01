Wall Street tiene el mejor día del IPC desde al menos 2023: Resumen de los mercados.

Wall Street respiró aliviada después de una sorpresiva desaceleración en la inflación que impulsó un rally en las acciones y una caída en los rendimientos de los bonos, reforzando las apuestas de que la Reserva Federal está en camino de seguir recortando las tasas este año.

Los inversores borraron sus pérdidas para el año 2025, con el S&P 500 subiendo alrededor del 2% en su mayor ganancia desde la culminación de las elecciones en EE. UU. Un aumento en los bonos del Tesoro llevó a los rendimientos a 10 años a bajar casi 15 puntos básicos, aliviando los temores de que una tasa del 5% estuviera en el horizonte. Las materias primas rugieron, con el petróleo superando los $80 por barril. El avance conjunto de activos cruzados fue el mejor de un día de índice de precios al consumidor desde al menos finales de 2023, según datos recopilados por Bloomberg.

El IPC de EE. UU. aumentó en diciembre menos de lo previsto, revitalizando apuestas de que la Fed recortará las tasas antes de lo pensado anteriormente. Los operadores de swaps volvieron a fijar completamente en un recorte de tasas para julio. Eso fue un cambio rápido después de que los datos de empleo del viernes impulsaron las apuestas de que los funcionarios solo podrían reanudar el alivio de la política en septiembre u octubre. Sin mencionar las apuestas en alzas.

“El sentimiento extremo llevó a un poderoso movimiento post-CPI,” dijo Steve Sosnick en Interactive Brokers. “La causa inmediata de los rallies de hoy en acciones y bonos fue una lectura del núcleo del IPC mejor de lo esperado mes a mes, pero la magnitud de los rallies reflejó el sentimiento nervioso que había predominado en los mercados.”

Para Tina Adatia en Goldman Sachs Asset Management, aunque la última publicación del IPC es probablemente insuficiente para poner nuevamente sobre la mesa un recorte de tasas en enero, refuerza el caso de que el ciclo de recortes de la Fed aún no ha terminado.

“El mercado se verá alentado por la disminución de la inflación subyacente, lo que debería aliviar parte de la presión sobre los mercados de acciones y bonos, ambos de los cuales tuvieron un mal comienzo de año debido a los temores de inflación y a las preocupaciones de que la Fed no solo dejaría de recortar las tasas de interés, sino que incluso podría revertir el curso y comenzar a aumentarlas,” dijo Chris Zaccarelli en Northlight Asset Management.

El S&P 500 subió un 1.8%. El Nasdaq 100 subió un 2.3%. El Dow Jones Industrial Average agregó un 1.7%. Un índice de Bloomberg de las megacapitales “Magnificent Seven” se disparó un 3.7%. El Russell 2000 avanzó un 2%. El índice bancario KBW se disparó un 4.1% a medida que Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Wells Fargo & Co. y JPMorgan Chase & Co. dieron inicio a la temporada de ganancias.

A medida que los tomadores de riesgos volvieron a surgir, el “indicador del miedo” del mercado – el VIX – colapsó más este año. Una canasta de Goldman Sachs de empresas tecnológicas deficitarias aumentó un 3.2%, mientras que un grupo de acciones más vendidas añadió un 3.8%. Bitcoin se mantuvo cerca de $100,000.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 14 puntos básicos a 4.65%. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.2%. El petróleo se mantuvo más alto incluso después de la noticia de que Israel y Hamas acordaron un alto el fuego, poniendo al menos una pausa temporal a la guerra en Gaza.

Por lo menos, las últimas cifras de inflación están causando cierta cobertura corta, según Steve Wyett en BOK Financial.

“El mercado está aliviado de que las tasas de interés potencialmente ‘sangrantes’ están – por ahora – fuera de la mesa y el mercado de bonos no cortará la enorme carrera que hemos visto en los últimos dos años en los mercados de acciones,” dijo John Kerschner en Janus Henderson Investors.

En Evercore, Krishna Guha dice que la impresión del CPI refuerza la idea de que el mercado ha “sobrecotizado” la historia de la inflación desde el comienzo del año en información limitada nueva – y debería ser de riesgo.

“Reafirma el escenario base para dos recortes de la Fed, y mantiene abierta la posibilidad de un recorte en marzo,” señaló.

Para Ellen Zentner en Morgan Stanley Wealth Management, el CPI del miércoles no cambiará las expectativas de una pausa más tarde este mes, pero debería frenar algo de la conversación sobre la Fed potencialmente subiendo las tasas.

“Y a juzgar por la respuesta inicial del mercado, los inversores parecían sentir un sentido de alivio después de unos meses de lecturas de inflación más pegajosas.”

De hecho, los datos proporcionan un suspiro de alivio para los mercados después de llegar en gran parte alineados con las expectativas, dijo Rajeev Sharma en Key Wealth.

“Sin embargo, los datos de inflación que llegan en línea no son suficiente buena noticia para que la Fed olvide la fortaleza del mercado laboral y, a su vez, no deberían ser suficientes para que el mercado comience a anticipar un mayor número de recortes de tasas para 2025,” señaló.

El llamado índice de precios al consumo central – que excluye los costos de alimentos y energía – aumentó un 0.2% en diciembre. Eso marcó el primer paso a la baja en la tasa en seis meses. Desde hace un año, subió un 3.2%. Eso sigue estando por encima del objetivo del 2% de la Fed.

“Todavía creemos que será fácil para la Reserva Federal continuar en espera por ahora y esperar más datos y claridad sobre la política fiscal,” dijo Allison Boxer en Pacific Investment Management Co. “Esperamos que este sea el mensaje que el presidente Jerome Powell buscará comunicar en la reunión de enero.”

Fed’s Beige Book Points to Slight to Moderate Growth at Year-End

Después de meses de cifras elevadas, la disminución en el CPI ayuda a reiniciar la conversación de que el progreso en la inflación se ha reanudado, pero los funcionarios necesitarán ver una serie de cifras moderadas para convencerse. Las presiones de precios persistentes han contribuido a una fuerte caída en los mercados globales de bonos y han alimentado las preocupaciones de que la Fed alivió la política demasiado rápido a finales del año pasado.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, expresó confianza en que la inflación seguirá retrocediendo, sin ofrecer pistas sobre el momento de recortes adicionales. Su homólogo de Richmond, Tom Barkin, dijo que los datos frescos muestran progresos continuos en la reducción de la inflación, pero que las tasas deberían seguir siendo restrictivas. Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, señaló que los datos respaldan su perspectiva sobre la disminución de las presiones de precios.

“Para la Fed, esto ciertamente no es suficiente para promover un recorte en enero,” dijo Seema Shah, estratega global jefe en Principal Asset Management. “Pero, si la lectura de hoy se acompaña de otra baja en el CPI el próximo mes, además de un debilitamiento en los ingresos salariales, entonces un recorte en marzo incluso puede estar de nuevo sobre la mesa.”

Shah también señaló que quizás la conclusión fundamental es que los mercados probablemente serán “zarandeados” en las próximas publicaciones de datos ya que los inversores buscan una narrativa con la que se sientan cómodos por más de unos días a la vez.

Para Solita Marcelli en UBS Global Wealth Management, los recortes de la Fed siguen sobre la mesa ya que la inflación debería moderarse en los próximos meses.

“La fortaleza de la economía sigue siendo un factor de apoyo para el crecimiento de las ganancias corporativas al nivel actual de rendimientos,” señaló. “Aunque la volatilidad podría hacer que sea un viaje incómodo antes de que el S&P 500 alcance nuestra meta de fin de año de 6,600, esperamos que el mercado alcista de acciones continúe y mantengamos nuestra calificación de ‘atractivo’ en las acciones estadounidenses.”

En Nationwide, Mark Hackett dice que los alentadores datos de inflación están “sacando a los toros del banquillo.”

“Los inversores de acciones se han vuelto cada vez más sensibles a los movimientos en el mercado de bonos, con un enfoque intenso en las tasas, la inflación y la política de la Fed,” dijo Hackett. “El enfoque ahora se trasladará a las ganancias, que han sido un viento en contra en los últimos trimestres, ya que hemos entrado en la temporada de ganancias con expectativas elevadas. Dada la debilidad en el último mes, las probabilidades de una sorpresa positiva esta temporada de ganancias han mejorado.”

Destacados Corporativos:

Goldman Sachs Group Inc. superó las estimaciones mientras sus operadores de acciones ofrecieron su mejor año registrado.

Los operadores de JPMorgan Chase & Co. lograron su mayor beneficio del cuarto trimestre nunca, impulsado por la volatilidad ligada a las elecciones en EE. UU. en noviembre.

Citigroup Inc. dijo que recomprará $20 mil millones de sus acciones en los próximos años, liberando miles de millones de capital excedente que el banco había estado manteniendo en reserva para cumplir con una petición clave de los accionistas.

Los gastos de Wells Fargo & Co. cayeron un 12% en el cuarto trimestre mientras el Director Ejecutivo Charlie Scharf continúa reduciendo la plantilla como parte de los esfuerzos más amplios para recortar costos y remodelar el banco. Las acciones de la compañía subieron.

BlackRock Inc. atrajo un récord anual de $641 mil millones en efectivo de clientes, subrayando el alcance global de la firma en activos públicos y, cada vez más, privados a medida que integra adquisiciones multimillonarias y reconfigura su liderazgo.

La ganancia del cuarto trimestre de Bank of New York Mellon Corp. superó las expectativas de los analistas después de que los tipos de interés más altos por más tiempo impulsaron los márgenes.

Southwest Airlines Co. fue demandada por el Departamento de Transporte de EE. UU. por supuestamente violar las reglas que requieren que las aerolíneas establezcan y cumplan horarios de vuelo realistas.

La fusión del propietario de CBS, Paramount Global, con el productor de cine y TV Skydance Media debería ser revisada por las autoridades federales debido a la participación de Tencent Holdings Ltd. de China, que fue agregado recientemente a una lista negra militar de EE. UU., dijo un miembro clave del Congreso.

NetApp Inc. ha acordado vender una cartera de activos de software en la nube que adquirió en los últimos años a Flexera respaldado por Thoma Bravo.

El Director Ejecutivo de Airbus SE, Guillaume Faury, dijo que los problemas de los motores que afectan a muchos de sus aviones de pasillo único continuarán en la primera mitad del año y posiblemente más allá, complicando la perspectiva del fabricante de aviones europeo mientras lidia con limitaciones persistentes en la cadena de suministro.

Pfizer Inc. vendió alrededor de 700 millones de acciones en Haleon Plc, reduciendo aún más su participación en el fabricante de pasta de dientes Sensodyne.

Eventos Clave esta semana:

El BCE publica el informe de la reunión de política de diciembre, jueves

Ganancias de Bank of America, Morgan Stanley, jueves

Solicitudes de desempleo iniciales en EE. UU., ventas minoristas, precios de importación, jueves

PIB de China, precios de la propiedad, ventas minoristas, producción industrial, viernes

CPI de la Eurozona, viernes

Inicio de viviendas en EE. UU., producción industrial, viernes

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 1.8% a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió un 2.3%

El Dow Jones Industrial Average subió un 1.7%

El índice MSCI World subió un 1.7%

El índice de retorno total de Bloomberg Magnificent 7 subió un 3.7%

El índice Russell 2000 subió un 2%

El índice bancario KBW subió un 4.1%

Divisas

El índice del dólar Bloomberg cayó un 0.2%

El euro cayó un 0.1% a $1.0296

La lib