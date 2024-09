Wall Street se prepara para un mes difícil con el enfoque en la reunión de la Fed de septiembre.

“

Las cosas podrían complicarse mucho más. Wall Street concluyó uno de los meses de negociación más turbulentos del año después de que el S&P 500 – que comenzó agosto registrando su peor día desde 2022 – recuperara todas sus pérdidas en solo tres semanas y estuviera una vez más cerca de alcanzar máximos históricos. El índice más amplio superó los 5.660 en julio y ahora está a un paso de ese hito. Pero la configuración del próximo mes se vuelve más desafiante. Septiembre es estacionalmente el mes más débil del año, con un promedio de declive del 1,2% históricamente, señaló esta semana el estratega técnico de Bank of America Securities, Stephen Suttmeier. Además, los inversores tendrán que lidiar con la próxima reunión de política de la Reserva Federal el 17 y 18 de septiembre. Se espera ampliamente que la Fed baje las tasas. La pregunta es cuánto. .SPX YTD mountain S & P 500 “Va a haber muchos riesgos a nivel de titulares en las próximas semanas”, dijo Jay Woods, estratega global jefe de Freedom Capital Markets. “Y ahora que hemos terminado la temporada de resultados, esos titulares estarán bajo el microscopio más que nunca.” Hasta entonces, los inversores tendrán que navegar a través de un apretado calendario económico, con el informe de empleo de EE.UU. la próxima semana y los datos de inflación la semana siguiente, para obtener más pistas sobre qué esperar de la Fed en el futuro. La clave de las tasas de interés El camino de la política monetaria de flexibilización estará muy presente en la mente de los inversores durante todo septiembre, añadiendo importancia a los informes económicos entre ahora y la reunión de la Fed. Cabe señalar que los datos de nóminas no agrícolas de agosto se publicarán el 6 de septiembre, mientras que los índices de precios al consumidor y al productor se publicarán el 11 y 12 de septiembre. Cualquier indicación del mercado laboral o datos de inflación que lleven a los inversores a revisar sus expectativas de recorte de tasas para el resto del año tiene el potencial de perjudicar a las acciones. Actualmente, los precios de los futuros de los fondos federales muestran una caída de 1 punto porcentual en la tasa clave de préstamo durante 2024, según la herramienta FedWatch de CME Group. Es una expectativa que algunos observadores dicen que es demasiado acomodaticia cuando se toma en cuenta algunos datos recientes que muestran que la economía estadounidense sigue siendo robusta. El modelo del PIBNow del Fed de Atlanta estima un crecimiento real del PIB del 2,5% en el tercer trimestre de 2024, revisado al alza desde el 2% el 26 de agosto. “Creo que esperar que la Fed recorte 100 puntos básicos en cuatro meses es un poco excesivo”, dijo Sam Stovall de CFRA. “La Fed ha estado diciendo que no queremos avivar las llamas de la inflación, queremos asegurarnos de que el fuego se apague antes de alejarnos del campamento. Así que creo que la Fed recortará las tasas de interés en septiembre y luego monitorearemos los datos para decidir.” “Quizás saquemos noviembre de la mesa si los datos siguen siendo más fuertes de lo esperado”, agregó Stovall. “Todavía es una situación fluida, porque la Fed sigue dependiendo de los datos.” Se espera que el informe de empleo de agosto de la próxima semana sea un factor importante en el mercado después de que la debilidad decepcionante en las cifras de nómina de julio provocara temores de un crecimiento económico más lento, contribuyendo a la venta del 5 de agosto. Wall Street anticipa un informe más fuerte en esta ocasión. Los economistas prevén que la economía de EE.UU. haya agregado más de 160.000 empleos en agosto, frente a los 114.000 de julio, según FactSet. La tasa de desempleo debería caer de nuevo al 4,2%, desde el 4,3%, muestran las estimaciones de consenso. El índice de precios al consumidor de agosto está previsto que muestre una inflación anual que retrocede al 2,6% desde el 2,9% en base anual, según los datos de FactSet. El índice de precios al productor para el mismo mes se espera que muestre una inflación que disminuye al 1,7% desde el 2,2%. Rendimiento amplio Los toros del mercado esperan que todavía haya alza en el S&P 500 este año, siempre y cuando pueda superar los dos próximos meses con la reunión de la Fed y las elecciones de noviembre. Esta semana, Suttmeier de Bank of America, quien está observando los niveles técnicos clave ahora que el S&P 500 está alcanzando una vez más su máximo anterior, dijo que hay un camino hacia los 6.000 para el S&P 500 si se mantiene por encima del soporte clave en 5.560. Sin embargo, a corto plazo, muchos ven que la rotación fuera de las acciones tecnológicas y hacia los rezagados del mercado de este año continuará. Esta tendencia fue subrayada por Nvidia esta semana, cuando la fría recepción a sus resultados trimestrales no arrastró tanto al mercado como temían los inversores. Sin duda, los inversores a largo plazo pueden querer mantener exposición a Big Tech, que podría repuntar hacia fin de año. “Sigo pensando que hay potencial alcista entre ahora y fin de año, pero creo que primero tenemos que superar este momento difícil”, dijo Stovall. Calendario de la semana siguiente Todos los horarios son ET. Lunes, 2 de septiembre Mercados cerrados por el Día del Trabajo. Martes, 3 de septiembre 9:45 a. m. PMI Manufacturero S&P final (agosto) 10 a. m. Gasto en Construcción (julio) 10 a. m. ISM Manufacturero (agosto) Miércoles, 4 de septiembre 10 a. m. Pedidos Duraderos finales (julio) 10 a. m. Órdenes de Fábrica (julio) 10 a. m. Ofertas de Trabajo JOLTS (julio) 2 p. m. Libro Beige de la Fed Resultados: Hewlett Packard Enterprise, Hormel Foods, Dollar Tree Jueves, 5 de septiembre 8:15 a. m. Encuesta de Empleo ADP (agosto) 8:30 a. m. Recaudaciones de Desempleo Continuas (24/08) 8:30 a. m. Reclamos Iniciales (31/08) 8:30 a. m. Costos Unitarios de Trabajo finales (Q2) Resultados: Broadcom Viernes, 6 de septiembre 8:30 a. m. Informe de Empleo de agosto

“