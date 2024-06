Wall Street quiere que los baby boomers trabajen más tiempo. Pero nadie quiere contratarlos.

“

Getty Images; LinkedIn; Chelsea Jia Feng/BI

Estados Unidos se está enfrentando a un gran problema: los baby boomers se están haciendo mayores. En los próximos años, la población en edad de jubilación alcanzará su tamaño más grande hasta ahora, agotando los fondos de Seguridad Social, abrumando los hogares de jubilación y dejando una escasez de mano de obra a su paso.

Larry Fink, el CEO de 71 años del gigante de la gestión de activos BlackRock, ofreció una solución de dos partes a la inminente crisis de jubilación en su carta anual de marzo a los accionistas. Con el fin de evitar una catástrofe económica, argumentó que las personas deberían ahorrar más dinero y trabajar más tiempo. “¿Qué pasaría si el gobierno y el sector privado trataran a las personas de 60 años en adelante como trabajadores en la última etapa de su carrera con mucho que ofrecer en lugar de personas que deberían jubilarse?” escribió Fink. La edad actual de jubilación de la Seguridad Social es de 67 años, pero la mayoría de los estadounidenses abandonan la fuerza laboral antes de eso. Si más personas siguieran trabajando hasta finales de sus 60 y 70, la crisis inminente se suavizaría.

De cierta manera, la solución de Fink suena bonita e incluso sensata —muchos septuagenarios en buena forma y enérgicos están felices de seguir empleados y contribuir a la economía, entonces ¿por qué no fomentar que más personas hagan lo mismo?

El problema es que su plan pasa por alto algunas realidades clave. Por un lado, muchas personas mayores no pueden trabajar debido a una discapacidad o porque necesitan cuidar a alguien que tiene una discapacidad. En segundo lugar, aquellos que están dispuestos y capacitados para trabajar a menudo no son deseados. A pesar de una prohibición legal de discriminar a las personas de 40 años en adelante en el lugar de trabajo, sigue siendo común.

En lugar de facilitar que los estadounidenses ahorren para la jubilación y trabajen todo lo que quieran, Fink está creando un callejón sin salida: la economía necesita que los estadounidenses mayores trabajen más tiempo, pero muchas empresas simplemente no los quieren.

En Texas, Daniel Ross ha estado ocupado. Como socio fundador de Ross Scalise Employment Lawyers, un despacho en Austin que representa a personas que han experimentado discriminación por edad, esto no necesariamente es algo bueno. Durante los últimos cinco años, dijo que ha notado un aumento en los casos de discriminación por edad, especialmente aquellos que alegan despido improcedente. “Aquí en Austin, tenemos muchos trabajos y empresas de tecnología”, dijo. “Quieren que parezcas más joven”.

En 2023, una encuesta de la Society for Human Resources Management encontró que el 30% de los trabajadores se sintieron discriminados debido a su edad en algún momento de sus carreras.

“Esto definitivamente no es bueno cuando estamos en un momento en el que todavía tenemos muchos más puestos de trabajo por cubrir y personas capacitadas para ocuparlos”, dijo Emily Dickens, jefa de asuntos gubernamentales de SHRM, sobre los resultados de la encuesta.

Stacie Haller, asesora principal de carrera en ResumeBuilder.com

Según la Cámara de Comercio de EE. UU., hay 8,5 millones de puestos de trabajo abiertos en EE. UU. y solo 6,5 millones de personas desempleadas buscando trabajo. Las escaseces abarcan varios sectores, con la atención médica, la hostelería y los servicios empresariales como la contabilidad encabezando la lista de los puestos más sin cubrir. En el escenario tecnológico de Texas, las ofertas de trabajo están en aumento. Pero a pesar de las escaseces, muchas empresas se muestran reacias a cubrir sus puestos vacantes con personas mayores.

Patrick Button, profesor de economía en la Universidad de Tulane, ha realizado un amplio trabajo sobre la discriminación laboral, principalmente a través de lo que se conoce como experimentos de campo de correspondencia de currículum. Estos estudios implican la creación de currículums ficticios que varían en algunos aspectos y usarlos para solicitar puestos de trabajo. El número de llamadas de retorno que recibe cada currículum indica la respuesta del empleador a ese tipo de trabajador.

Uno de los estudios de Button analizó los “trabajos puente”, trabajos a tiempo parcial en administración o ventas minoristas que muchas personas utilizan para facilitar su jubilación y compensar sus finanzas. “La capacidad para obtener este tipo de trabajos es uno de los mecanismos que las personas mayores utilizan para trabajar más tiempo y así brindar una mejor seguridad para su jubilación”, dijo Button. Él y sus coautores enviaron 40,000 currículums que escribieron para representar diferentes grupos de edad: trabajadores más jóvenes entre 29 y 31, trabajadores de mediana edad entre 49 y 51, y trabajadores mayores entre 64 y 66. Solicitaron puestos de trabajo en administración, ventas minoristas, seguridad y limpieza —todos trabajos puente típicos que atraen solicitantes de cada grupo demográfico.

Entre las mujeres, descubrieron una disminución de 3 puntos porcentuales en las respuestas a los currículums alrededor de los 50 años con una importante declinación alrededor de los 65. Para los hombres, la declinación apareció a los 65 años. Los resultados fueron claros: “Hay una cantidad significativa de discriminación por edad en la capacidad para acceder a estos trabajos, especialmente contra las mujeres mayores”, me dijo Button.

Otros estudios han encontrado un patrón similar: una encuesta de 2024 a 1,000 gerentes de contratación realizada por ResumeBuilder.com, un sitio web que ayuda a las personas a escribir currículums, encontró que más de un tercio de los encuestados admitieron un sesgo contra candidatos mayores de 60 años y candidatos de la Generación Z.

“Estamos en una situación en la que tenemos un grupo de personas que aparentemente solo contratan a personas de su grupo de edad, porque parecen sesgadas contra los que son más jóvenes que ellos y más mayores que ellos”, me dijo Stacie Haller, asesora principal de carrera en ResumeBuilder.com.

Varias empresas recientemente han sido criticadas por su sesgo explícito por edad. Una investigación de 2018 de ProPublica y Mother Jones encontró que IBM tenía un programa explícito de arriba a abajo en vigor desde 2013 hasta 2018 para despedir a trabajadores mayores de 40 años y reemplazarlos por trabajadores menores de 40 años. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo encontró que había “causa razonable” para creer que IBM discriminó a ciertos empleados en función de su edad. El caso está en curso.

En 2023, la compañía farmacéutica Lilly fue ordenada por la EEOC a pagar una multa de $2.4 millones por un programa que operó entre 2017 y 2021 para atraer a vendedores de “carrera temprana”, que incluía incentivos para que los gerentes contrataran a personas menores de 40 años. El mismo año, a Scripps Medical Clinic en San Diego se le ordenó pagar $6.9 millones por establecer una edad de jubilación obligatoria para los médicos de 70 años, independientemente del interés o habilidades de los médicos.

Más a menudo, sin embargo, la discriminación es menos explícita. Ross, el abogado de discriminación por edad, dijo que la mayoría de sus casos involucran pruebas circunstanciales. Me dijo que personas que nunca soñarían con hacer comentarios sobre raza, género o religión, harán bromas casualmente sobre las personas mayores, preguntarán a las personas cuándo se jubilarán, o contribuirán de otra manera a hacer sentir a un colega mayor no bienvenido. A menudo, dijo, este tipo de pruebas circunstanciales le ayudan a construir casos.

La discriminación por edad ocurre por una serie de razones. Vivimos en una cultura obsesionada por la juventud, y el cabello gris no encaja con la imagen corporativa. Los empleadores pueden asumir que los trabajadores mayores tienen problemas de salud y por lo tanto podrían requerir más tiempo libre o que están desconectados de la tecnología que cambia rápidamente. Algunos gerentes no saben cómo hablar con sus subordinados mayores. Y algunos trabajadores mayores han escuchado todas las palabras de moda corporativas antes, por lo que no se toman en serio la palabrería de la administración, lo que los convierte en “difíciles”.

“Las empresas quieren crear una fuerza laboral más joven. Y creo que una de las razones por las que quieren hacerlo es para que parezca una fuerza laboral más joven para los clientes y para posibles empleados que estadísticamente serán más jóvenes de 40 años o así”, dijo Ross.

En un mundo ideal, los trabajadores mayores podrían jubilarse pacíficamente, dejando el trabajo de dirigir el motor económico del país a las generaciones más jóvenes mientras disfrutan de un merecido descanso. Pero cada vez más, los estadounidenses en edad de jubilación están atrapados entre la espada y la pared. No pueden jubilarse cuando quieren porque no tienen suficiente dinero ahorrado. Pero tampoco pueden seguir trabajando, porque las empresas no los quieren.

Larry Fink tiene razón al decir que la mayoría de los países industrializados no se han preparado para el impacto económico de una población envejecida. En Estados Unidos, la Generación Silenciosa y los baby boomers más mayores han disfrutado de beneficios de pensión y salud relativamente ricos. Pero para la mayoría de los jubilados, simplemente no es suficiente. Menos de la mitad de los baby boomers tienen suficiente ahorros para la jubilación, y uno de cada cinco dice que no tiene ninguno. Ya, los estadounidenses en edad de jubilación luchan por sobrevivir, teniendo que trabajar hasta sus 70 para estirar sus escasos ahorros.

El problema con la evaluación de Fink es que simplemente no es realista. Está pidiendo a personas que aún no se han retirado que trabajen más tiempo de lo que lo hicieron sus mayores y que ahorren incluso más dinero, sin cambiar las barreras sistemáticas para ninguno de los dos. Claro, a todos nos han dicho que la vida no es justa —generalmente por las personas que tienen todas las cartas en la mano—, pero el sistema no está diseñado para ayudar a las personas a trabajar más tiempo o ahorrar más dinero. Ya, las generaciones más jóvenes están en pánico por la cantidad de dinero que necesitan ahorrar para jubilarse.

Para Fink y otros de la clase ejecutiva, el dilema es el siguiente: pueden pagarles más a los trabajadores y permitirles trabajar más tiempo para que estén mejor preparados para la jubilación, o pueden pagar más impuestos para que el gobierno pueda ofrecer mejores beneficios de jubilación que permitan a las personas dejar de trabajar cuando lo necesiten.

No pueden tenerlo todo. Si ignoran el problema y no hacen nada, dejarán a la persona promedio vivir sus años dorados con mala forma financiera —desencadenando una catástrofe económica para todos.

Ann C. Logue es una escritora especializada en negocios y finanzas. Su libro más reciente es “Options Trading.” Vive en Chicago.

