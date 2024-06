Wall Street preparado para un fuerte primer semestre, informe clave de inflación en camino

Con las acciones listas para cerrar un sólido primer semestre de 2024, los inversores tienen un último obstáculo clave de inflación por superar en la semana que viene: el informe de gastos personales de mayo. Las acciones han desafiado todas las expectativas en el punto medio del año. Mientras que muchos inversores entraron en 2024 anticipando ganancias limitadas en acciones, un rally impulsado por inteligencia artificial, así como signos de una inflación más suave, han llevado a las acciones hacia máximos históricos. Nvidia, que ha aumentado más de un 150% este año, esta semana superó temporalmente a Microsoft como la empresa pública más valiosa del mundo. El viernes, el S&P 500 se encontraba cerca de un máximo histórico después de superar brevemente los 5,500 esta semana por primera vez. El índice de mercado amplio ha avanzado aproximadamente un 15% este año y ha registrado 31 cierres récord. Muchos inversores creen que las acciones podrían ver incluso más ganancias para comenzar la segunda mitad, citando una serie de datos macroeconómicos recientes que sugieren un sólido panorama fundamental para las acciones. “En general, estamos viendo la tendencia hacia una inflación más lenta, pero a un ritmo gradual, y eso es un término medio”, dijo Terry Sandven, estratega principal de acciones en U.S. Bank Asset Management. “Y eso ha ayudado a sostener las valoraciones donde están hoy, y en nuestra opinión, justifica aún más precios más altos de las acciones”. Los datos de gastos de consumo personal de la próxima semana, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, podrían mostrar si ese panorama general está intacto. Los inversores que anticipan que 2024 terminará en un punto alto señalan perspectivas de inflación y tasas de interés que se han vuelto más positivas a medida que avanza el año. Después de comenzar caliente durante el primer trimestre de 2024, las presiones sobre los precios han comenzado recientemente a disminuir. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor de mayo no mostró aumento respecto al mes anterior, mientras que el índice de precios al productor del mes pasado, una medida de los precios mayoristas, cayó inesperadamente respecto a la lectura anterior. Se espera que el PCE central de mayo, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, haya aumentado un 2.6% el mes pasado respecto al período del año anterior, por debajo del 2.8% del mes anterior. Una lectura que esté en línea con las expectativas, o incluso más baja, podría impulsar las esperanzas de los inversores de recortes de tasas por parte de la Fed este año. Mientras que el banco central indicó en su última reunión de política que anticipaba solo una reducción este año, los inversores tienen la esperanza de que una inflación más suave y una economía en desaceleración podrían indicar que vienen más recortes. La herramienta CME FedWatch mostró que los mercados estaban calculando la probabilidad de dos reducciones de un cuarto de punto este año, comenzando en septiembre. Confianza en el mercado Una mayor confirmación de una imagen de inflación mejorada impulsaría el sentimiento, pero incluso en ausencia de eso, los inversores no están carentes de confianza últimamente. Una encuesta global de gestores de fondos de Bank of America Securities esta semana sugirió que los inversores están más optimistas que desde noviembre de 2021, prefiriendo asignar hacia acciones en lugar de efectivo, que está en su punto más bajo en tres años. Los estrategas de Wall Street están elevando sus objetivos de fin de año. Esta semana, el estratega de Goldman Sachs, David Kostin, aumentó su objetivo de precio del fin de año para el S&P 500 a 5,600 desde 5,200, citando una perspectiva de beneficios corporativos más sólida. Por otro lado, el estratega de Citi, Scott Chronert, elevó su objetivo a 5,600 desde 5,100. Sin embargo, eso no significa que la segunda mitad del año no esté exenta de riesgos. Muchos inversores en acciones están visualizando una corrección a corto plazo desde el reciente rally. Otros señalan riesgos geopolíticos continuos y resultados inciertos de las elecciones en los Estados Unidos que podrían agregar volatilidad en las acciones. Al mismo tiempo, los inversores difieren en cómo asignar sus carteras incluso si las acciones continúan subiendo. Brian Leonard, gestor de carteras de Keeley Teton Advisors, recomienda a los inversores que busquen pequeñas y medianas empresas, donde espera que haya “considerablemente” más potencial alcista en un intercambio de recuperación que dice que es “urgente”. “Hay una gran bifurcación entre el rendimiento de las acciones de gran capitalización y las acciones de pequeña capitalización”, dijo Leonard. Él espera un potencial alcista del 10% o más en las pequeñas empresas. Por otro lado, Sandven de U.S. Bank dijo que los inversores deben seguir asignando hacia la tecnología de gran capitalización, donde anticipa que la historia de la inteligencia artificial continuará desarrollándose. “Lo rápido se está haciendo más rápido, y la escala de velocidad y eficiencia no sucede sin tecnología”, dijo Sandven. “Por lo tanto, eso sin duda augura bien para las compañías relacionadas con la tecnología a medida que nos acercamos realmente hacia el fin del año”. En otros lugares, en el frente de ganancias, una serie de empresas líderes darán a los inversores más información sobre la inflación y cómo está afectando el gasto de los consumidores. Carnival, operador de líneas de cruceros, informa el martes. La firma de entrega de paquetes FedEx y la empresa de alimentos General Mills publican resultados el martes y miércoles, respectivamente. El S&P 500 y el Dow se dirigían hacia una semana ganadora hasta el comercio de la tarde del viernes, con un aumento del 0.5% y 1.4%, respectivamente. El Nasdaq estaba bajando un 0.1%. Calendario de la semana que viene Todos los horarios son hora del Este (ET) Lunes, 24 de junio 10:30 a.m. Índice de la Fed de Dallas (junio) Martes, 25 de junio 8:30 a.m. Índice Nacional de Actividad de la Fed de Chicago (mayo) 9 a.m. Índice de Precios de Viviendas FHFA (abril) 9 a.m. Índice de Precios de Viviendas S&P/Case-Shiller Comp.20 (abril) 10 a.m. Confianza del Consumidor (junio) 10 a.m. Índice de la Fed de Richmond (junio) Ganancias: FedEx, Carnival Miércoles, 26 de junio 8 a.m. Permisos de Construcción finales (mayo) 10 a.m. Ventas de Viviendas Nuevas (mayo) Ganancias: Micron Technology, General Mills Jueves, 27 de junio 8:30 a.m. Pedidos Duraderos preliminares (mayo) 8:30 a.m. PIB final (Q1) 8:30 a.m. Solicitudes Iniciales (22/06) 8:30 a.m. Inventarios Mayoristas (mayo) 10 a.m. Índice de Ventas de Viviendas Pendientes (mayo) 11 a.m. Índice de Manufacturas de la Fed de Kansas City (junio) Ganancias: Nike, Walgreens Boots Alliance, McCormick & Co. Viernes, 28 de junio 8:30 a.m. Gasto Personal (mayo) 8:30 a.m. Ingresos Personales (mayo) 9:45 a.m. PMI de Chicago (junio) 10 a.m. Sentimiento de Michigan final (junio)