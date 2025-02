Wall Street observa un crecimiento de ganancias mucho más rápido para uno, pero cree que la otra acción superará.

Nvidia ha sido el claro ganador del comercio de inteligencia artificial, siendo el líder en la creación de chips e infraestructura de red que alimentan soluciones de IA. Sin embargo, hay muchos competidores tratando de entrar en acción. Después de todo, se espera que el mercado potencial de IA sea tan grande que solo una pequeña conexión al mercado puede hacer que una acción se dispare.

Dos acciones que han sido agrupadas en el comercio de IA y que fabrican chips y otra infraestructura de IA son Broadcom (NASDAQ: AVGO) y Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Broadcom ha tenido un buen desempeño, con su acción subiendo casi un 86% en el último año. Mientras tanto, AMD ha tenido dificultades, con su acción cayendo casi un 36%.

Los analistas de Wall Street actualmente esperan que una de estas compañías crezca en ganancias más rápido en 2025, pero que la otra supere en apreciación del precio de la acción en los próximos 12 a 18 meses. Veamos.

Mientras que Nvidia se ha ganado su nombre dominando el amplio mercado de chips, Broadcom se ha enfocado en la creación de chips personalizados para algunos de los grandes jugadores tecnológicos como Alphabet, Amazon y Microsoft.

Tras la aparición de DeepSeek, una empresa china que afirma haber desarrollado un chatbot de IA a una fracción del costo de sus competidores, muchos creen que los chips personalizados serán el camino a seguir, lo que es bueno para Broadcom. Otros también sospechan que Broadcom ha asegurado nuevos clientes como OpenAI, el creador de ChatGPT. La empresa ahora tiene una capitalización de mercado superior a $1 billón.

Para su año fiscal que terminó en noviembre, Broadcom solo reportó $1.27 de ganancias por acción, pero la mayoría de esto se debió a la amortización de intangibles relacionados con la adquisición de VMWare por parte de la compañía a fines de 2023. En términos operativos, las ganancias diluidas llegaron a $4.86. Los analistas de Wall Street en promedio esperan que la empresa haga crecer las ganancias diluidas a $4.01 en el año fiscal 2025 y genere ganancias diluidas operativas de $6.35, según datos proporcionados por Visible Alpha.

En la última llamada de ganancias de la compañía, la administración expresó optimismo sobre el mercado de chips personalizados y cree que la compañía jugará un papel a medida que los hiperescaladores lancen sus propios aceleradores de IA o chips personalizados. Broadcom citó a sus tres clientes hiperescaladores y dijo que juntos, sus trayectorias representan un mercado dirigible de servicios de IA (SAM) para chips personalizados y redes en el rango de $60 mil millones a $90 mil millones en el año fiscal 2027.

La acción de Broadcom ha tenido un buen desempeño, y los analistas creen que está valorada de manera justa en este momento. Aunque ningún analista está recomendando vender, 27 han publicado informes de investigación sobre la empresa en los últimos tres meses, según TipRanks. El objetivo de precio promedio implica un aumento muy mínimo. Los analistas no parecen ser pesimistas sobre la compañía en absoluto, por lo que puede ser más una decisión de valoración dejar que la acción tome aliento. Broadcom actualmente cotiza a cerca de 37 veces las ganancias futuras.

Estar en el juego de la IA es algo importante, por eso los inversores a menudo están hablando sobre Advanced Micro Devices. Sin embargo, el problema principal de AMD es que tiene que competir contra Nvidia, una empresa que genera márgenes de beneficio brutos en el percentil medio del 70 y demuestra un poder de fijación de precios extremo. Según expertos, AMD fabrica chips más baratos que Nvidia, pero solo son aproximadamente un 80% tan potentes.

Aun así, los analistas de Wall Street esperan que las ganancias crezcan bien este año, de $1.00 en 2024 a $2.47 en 2025, según Visible Alpha. En términos operativos, los analistas esperan que las ganancias aumenten de $3.31 a $4.62. Sin embargo, veremos cuánto duran después de que las recientes ganancias de AMD decepcionaran al mercado. La compañía superó las estimaciones e incluso entregó una guía de ingresos por delante del consenso.

Pero los ingresos en el segmento de centros de datos de la empresa llegaron por debajo de lo esperado, lo que decepcionó a los inversores dado lo mucho que está creciendo el mercado. Después de las ganancias, algunos analistas expresaron preocupación sobre la perspectiva de crecimiento en el negocio de IA de AMD.

A pesar de los números más débiles en centros de datos, los analistas siguen siendo en su mayoría optimistas sobre la acción. Un total de 36 analistas han emitido informes de investigación sobre la empresa en los últimos tres meses, según TipRanks. De estos, 24 analistas califican la acción como compra, 11 dicen mantener y solo uno dice vender. El objetivo de precio promedio sugiere casi un 33% de aumento desde los niveles actuales (a partir de febrero 11).

La discrepancia entre AMD y Broadcom parece estar basada en la valoración. Mientras que Broadcom cotiza a 37 veces las ganancias futuras, AMD cotiza alrededor de 23 veces. A corto plazo, AMD puede tener más margen para subir en caso de un cambio de sentimiento. Sin embargo, Broadcom parece estar mejor posicionado para aprovechar las tendencias actuales en el mercado de IA.

