Wall Street ingresa en una era más oscura con la mayoría de las operaciones bursátiles ocultas.

Aquí hay un nuevo dato sorprendente sobre el mercado bursátil público más grande y líquido del mundo: la mayoría de la actividad ya no es pública.

Por primera vez en la historia, la mayoría de las operaciones en acciones estadounidenses se están llevando a cabo fuera de los intercambios del país, según datos compilados por Bloomberg.

Esta actividad fuera del mercado, que ocurre internamente en las principales empresas o en plataformas alternativas conocidas como dark pools, está en camino de representar un récord del 51.8% del volumen negociado en enero. A menos de una caída inesperada, será el quinto récord mensual consecutivo, y el tercer mes seguido en que las operaciones ocultas representan más de la mitad de todo el volumen.

En otras palabras, el cambio “parece estar desarrollándose en una tendencia a más largo plazo y posiblemente permanente”, escribió Anna Ziotis Kurzrok, jefa de estructura del mercado en Jefferies, en una nota a los clientes este mes.

La negociación fuera del mercado ha sido una característica creciente en Wall Street durante años, pero hasta ahora los lugares públicos, incluida la Bolsa de Nueva York y NASDAQ, han mantenido en general la dominancia de la actividad del mercado. Eso es importante porque los intercambios muestran las cotizaciones que la mayoría de los participantes utilizan para fijar el precio de las acciones.

El cambio hacia la negociación fuera del mercado es la culminación de una tendencia de varios años, que, si continúa, podría tener eventualmente implicaciones sobre cómo funciona el mercado, según Larry Tabb, jefe de estructura del mercado en Bloomberg Intelligence.

“Teóricamente, cuantas más operaciones se realicen fuera del mercado, menos órdenes habrá en el mercado compitiendo para determinar el mejor precio”, dijo. “Esto significa que la fijación de precios en el mercado y fuera de él podría empeorar”.

La Comisión de Valores y Bolsa ha tomado en los últimos años medidas para tratar de llevar más actividad de vuelta al mercado mediante la reestructuración de la estructura del mercado. De las cuatro propuestas hechas por la SEC, solo se aprobaron dos reglas: que modifican la forma en que se fijan los precios de las acciones y se ejecutan las operaciones en y fuera del mercado.

Por ahora, la amenaza para la eficiencia del mercado sigue siendo una preocupación lejana, con un 48.2% de operaciones en enero aún realizándose en el mercado. En cambio, el cambio es quizás más útil como indicador del panorama de mercado en evolución.

Kurzrok en Jefferies señala que el aumento de la actividad fuera del mercado coincide con los volúmenes crecientes en acciones por menos de $1, que suelen ser negociadas por inversores minoristas. Eso tiene sentido, ya que ese negocio a menudo es manejado internamente por gigantes del mercado como Citadel Securities y Virtu Financial.

Cuando se eliminan esas acciones por menos de un dólar de los datos, la negociación fuera del mercado sigue siendo inferior al 40% del volumen total, según cálculos de Jefferies. Por lo tanto, el aparente cambio lejos de los intercambios “no necesariamente significa que la negociación en una acción o en todas las acciones vaya a ser peor en un día en particular”, dijo Kurzrok.

Mientras tanto, el número de lugares fuera del mercado que ofrecen una forma alternativa y anónima de procesar operaciones ha ido creciendo.

Estos sistemas de negociación alternativos, o ATS, utilizan diferentes mecanismos para igualar compradores y vendedores sin que el precio deseado se muestre en un intercambio público, o subastas automatizadas donde las partes expresan el valor por el que están dispuestas a comprar o vender acciones. Utilizar esos lugares ayuda a los inversores institucionales a limitar la fuga de información al mercado y afectar negativamente los precios.

“Este nuevo estilo de negociación es diferente”, dijo Joe Saluzzi de Themis Trading. “Las instituciones más grandes parecen tener una mejor experiencia donde pueden lograr más valor”.

En noviembre, aproximadamente 1.7 mil millones de acciones cambiaron de manos en un ATS, la cifra más alta desde marzo de 2020 y un 36% más que un año antes, según un análisis de Bloomberg Intelligence.

En NASDAQ, la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, Chuck Mack, jefe de Operaciones Estratégicas y Política Pública, dice que la preocupación es que el movimiento hacia la negociación fuera del mercado podría hacer que la fijación de precios sea menos eficiente y aumentar los costos para los inversores y emisores.

“En algún momento, en el futuro, podemos mirar hacia atrás y decir, ‘¿cómo llegamos aquí?'” dijo Mack. “Es como hervir una rana. Si hierves una rana, la temperatura sube lentamente, no se da cuenta y no salta, así que muere. No te das cuenta hasta que es demasiado tarde.”



