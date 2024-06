Wall Street está dividida sobre el aumento del crédito privado

“

El debate en Wall Street sobre el aumento del crédito privado se está volviendo más fuerte.

Por un lado está el jefe del banco más grande de Estados Unidos, Jamie Dimon, quien argumenta que el aumento en los préstamos de firmas de capital privado, gestores de fondos y fondos de cobertura crea más oportunidades para que los riesgos fuera del sistema bancario regulado queden sin supervisión.

“Espero que haya problemas”, dijo el CEO de JPMorgan Chase (JPM) en una conferencia de la industria organizada por Bernstein a finales de mayo, agregando que “podría haber un precio que pagar” si los inversores minoristas en dichos fondos experimentan fuertes pérdidas.

Por otro lado, están los principales ejecutivos de algunos de los mayores gestores de dinero del mundo que no dudan en rebatir ese argumento.

“Cada dólar que sale de la industria bancaria y se dirige al mercado de inversiones hace que el sistema sea más seguro y más resistente y esté menos apalancado”, dijo Marc Rowan, CEO de Apollo (APO), en la misma conferencia de Bernstein a la que asistió Dimon. (Nota: Apollo es la empresa matriz de Yahoo Finance).

Los defensores de los fondos de crédito privado argumentan que no se enfrentan a retiradas de depósitos y no dependen de financiamiento a corto plazo, un modelo que resultó problemático para algunos bancos regionales que tuvieron problemas el año pasado y tuvieron que ser intervenidos por reguladores.

En cambio, prestan dinero recaudado de grandes inversores institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros que saben que no recuperarán su dinero durante varios años.

Otro alto ejecutivo de la gigante prestamista privada Blackstone (BX) utilizó la misma conferencia de Bernstein para mencionar el desajuste entre activos y pasivos que finalmente hundió a First Republic, el banco regional de San Francisco que quebró en mayo pasado y fue subastado a JPMorgan.

“Tenía activos a 20 años y depósitos a 20 segundos”, dijo Jonathan Gray, COO y socio general de Blackstone.

“Y si podemos colocar estos préstamos directamente en los balances de una empresa de seguros de vida, eso sería un mejor emparejamiento.”

El aumento del crédito privado

No hay duda de que el crédito privado está en aumento a medida que los bancos tradicionales reducen los préstamos en un momento de tasas de interés elevadas de la Reserva Federal y preocupaciones sobre una posible desaceleración económica.

El mercado global de crédito privado, que incluye toda la deuda que no se emite ni se negocia públicamente, ha crecido de 41 mil millones de dólares en 2000 a 1,67 billones de dólares hasta septiembre, según el proveedor de datos Preqin. Más de 1 billón de esa cantidad se encuentra en América del Norte.

La suma sigue siendo pequeña en comparación con los préstamos totales que poseen los bancos de Estados Unidos, que superan los 12 billones de dólares, pero la preocupación de algunos en el mundo bancario es que cualquier pánico entre los prestatarios podría propagarse si las cosas se complican.

“No estoy seguro de que un mercado de crédito privado de un billón y medio de dólares sea particularmente sistémico, pero el punto es que estas cosas pueden tener un efecto dominó”, dijo el presidente de UBS, Colm Kelleher, en una entrevista de Bloomberg a principios de este año.

Por ahora, el desempeño del crédito privado es sólido a pesar de las preocupaciones.

Durante cinco de los últimos seis trimestres, el crédito privado ha brindado retornos más altos a los inversores que en promedio durante la última década, según un índice agregado de crédito privado creado por Preqin.

También ha superado a un índice similar que mide los retornos agregados en capital privado durante el mismo período.

“Todos pueden verse bastante bien cuando todo va hacia arriba a la derecha, pero se vuelve más difícil cuando se atraviesan ciclos”, dijo John Waldron, COO de Goldman Sachs, en la misma conferencia de Bernstein.

‘Bailando en las calles’

Los activos de crédito privado son variados. Pueden ir desde préstamos corporativos hasta préstamos para autos de consumo y algunas hipotecas comerciales. Los préstamos son especialmente útiles para prestatarios con una calificación crediticia media o inferior en situaciones especiales como la angustia.

Los términos suelen ser más flexibles que los requeridos por los bancos, con tasas de interés ajustables, una ventaja o dilema potencial para los prestatarios que esperan que las tasas de interés eventualmente bajen.

Algunos banqueros argumentan que los gestores de fondos tienen una ventaja injusta porque no tienen que operar bajo los mismos requisitos de capital que los bancos. Y los reguladores bancarios están preparando nuevas reglas que podrían hacer que esos requisitos de capital sean aún más estrictos.

Cuando se propusieron por primera vez esos estándares más elevados el año pasado, Dimon bromeó diciendo que los prestamistas de capital privado seguramente estaban “bailando en las calles”.

Pero hay indicios de que Washington podría estar preparándose para intensificar su escrutinio sobre estos fondos. El Consejo de Estabilidad Financiera ha votado a favor de aprobar un nuevo marco para etiquetar a las empresas como “importantes para el sistema”, una etiqueta que desencadena una nueva supervisión de la Fed.

El nuevo marco abre la posibilidad de que empresas que no sean bancos reciban esa etiqueta. Los fondos argumentan que no presentan los mismos riesgos sistemáticos que los bancos, por lo que la etiqueta no es apropiada para ellos.

La relación entre los bancos tradicionales y los prestamistas de activos privados es complicada. Compiten entre sí, pero muchos bancos también prestan dinero a esos mismos gestores de activos.

Dimon lo reconoció, diciendo que hay muchos prestamistas privados “brillantes”. “Es decir, los conozco a todos. Somos banco de muchos de ellos. Son clientes nuestros.”

“Estamos en una posición única para estar en medio de todo y creo que continuará creciendo,” dijo Troy Rohrbaugh, co-CEO del banco comercial e de inversión de JPM, el miércoles pasado en otra conferencia.

David Hollerith es un reportero senior de Yahoo Finance que cubre banca, criptomonedas y otras áreas financieras.

