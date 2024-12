Vuelos temporariamente suspendidos en el aeropuerto de Halifax después de incidente de aterrizaje de avión.

HALIFAX, Nueva Escocia (AP) — Un incidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield causó retrasos temporales en todas las operaciones de vuelo el sábado por la noche.

La portavoz del aeropuerto, Tiffany Chase, dijo que aproximadamente a las 9:30 p.m. del sábado, un vuelo de Air Canada Express operado por Pal Airlines llegando desde St. John’s, Newfoundland., experimentó un incidente al aterrizar.

El portavoz de Air Canada, Peter Fitzpatrick, dijo que el avión experimentó un “presunto problema en el tren de aterrizaje” después de llegar el sábado por la noche, agregando que la aeronave no pudo llegar a la terminal y la tripulación y 73 pasajeros fueron bajados del avión en autobús.

Fitzpatrick dijo que nadie a bordo resultó herido, pero un portavoz de la Policía Montada Real de Canadá de Nueva Escocia, que respondió al incidente junto con paramédicos, dijo que se reportaron lesiones leves.

Chase dijo que las operaciones de vuelo se suspendieron después del incidente mientras esperaban permiso para que las operaciones en el campo aéreo pudieran continuar, y una de las pistas del aeropuerto ha vuelto a operar con normalidad desde entonces.

La causa del incidente es desconocida y está pendiente de investigación.