Vuelos de deportación a Venezuela comenzarán en los próximos 30 días, dice el zar fronterizo de Trump.

El zar de la frontera del presidente Trump, Tom Homan, dejó claramente en claro cómo una nación latinoamericana, considerada una adversaria de los EE. UU., ayudará al presidente a cumplir una promesa que lo llevó a la Casa Blanca. El Sr. Homan esperaba que los vuelos que llevan a migrantes venezolanos en los Estados Unidos de regreso a Venezuela comenzaran “en los próximos 30 días”, dijo en una entrevista con The New York Times. Fue la primera indicación de un plazo para el plan de enviar gente de regreso a Venezuela después del anuncio del Sr. Trump de que su gobierno había alcanzado un acuerdo con el líder autoritario del país, Nicolás Maduro. La semana pasada, la administración Trump dijo que había asegurado la libertad de seis estadounidenses detenidos en Venezuela y convencido a Maduro para recibir vuelos de deportación que llevarían a “todos los venezolanos ilegales” que viven en los Estados Unidos. A cambio, Maduro, acusado de robar unas elecciones recientes y cometer violaciones graves de los derechos humanos, recibió una visita muy pública de un alto asesor de Trump, Richard Grenell. Los dos se estrecharon la mano, sonriendo, mientras que el legislador principal de Venezuela, Jorge Rodríguez, sonreía en segundo plano. Más tarde, el gobierno de Maduro emitió un anuncio afirmando su compromiso con el “diálogo entre iguales”. Solo días después de la reunión con Grenell, Maduro propuso implementar un programa de préstamos para los migrantes que regresan que tendría un presupuesto inicial de $10 millones. Para Maduro, cada vez más aislado en el escenario mundial, la reunión con Grenell fue una gran victoria. Los diplomáticos estadounidenses abandonaron Venezuela en 2019. Desde entonces, solo ha habido unas pocas reuniones muy privadas entre funcionarios de los Estados Unidos y Venezuela. El gobierno venezolano aún no ha confirmado que aceptará a los deportados. Pero si se concreta el acuerdo, podría marcar un cambio significativo en la relación EE. UU.-Venezuela. Durante el primer mandato de Trump, el presidente hizo todo lo posible para intentar desalojar a Maduro, imponiendo sanciones económicas aplastantes, respaldando a un líder de la oposición, Juan Guaidó, e incluso colocando una recompensa de $15 millones por la cabeza de Maduro, acusándolo de narcoterrorismo. A medida que un número creciente de venezolanos huían a los Estados Unidos, el gobierno venezolano se negaba a aceptar vuelos de deportación. Ahora, la dinámica ha cambiado. Trump necesita a Maduro para cumplir una de sus promesas de campaña emblemáticas: deportar a cientos de miles de venezolanos que han llegado a suelo estadounidense en los últimos años. Y parece que Maduro lo sabe, y no es la única ventaja que tiene. Al menos otros cinco estadounidenses y dos extranjeros con estatus de residencia en los EE. UU. permanecen detenidos en Venezuela, según el grupo de derechos humanos Foro Penal, dando al gobierno venezolano un gran poder sobre la administración Trump. Otros cambios en la política de EE. UU. podrían implicar el levantamiento de sanciones sobre el vital sector petrolero de Venezuela y el regreso de vuelos comerciales directos entre los EE. UU. y Caracas. Tales movimientos probablemente enojarán a la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González, a quien se cree ampliamente que ganó una votación presidencial en julio. Machado ha argumentado que Maduro está debilitado y que los líderes mundiales deberían continuar una política de aislamiento para sacarlo. Cualquier acción de los EE. UU. que sea vista como beneficiosa para Venezuela también podría poner a Trump y a Grenell, quien es el enviado de Trump para misiones especiales, en desacuerdo con el secretario de Estado Marco Rubio. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha abogado durante mucho tiempo por un enfoque más duro contra Maduro, e incluso dijo en 2022 que deportar a los venezolanos a casa sería “una sentencia de muerte muy real”. En su entrevista con The Times, Homan, el zar de la frontera, dijo que es probable que los vuelos de deportación a Venezuela despeguen pronto. “Va a suceder en los próximos 30 días, y no puedo decirte cuántos, todavía estamos trabajando en todos esos detalles”, dijo. “Es enorme. Es algo genial que el presidente Trump consiguió”, añadió Homan. Su esperanza es que haya un ritmo regular de vuelos de deportación. “No creo que el presidente Trump acepte algo menos”, dijo. Cientos de miles de venezolanos viven en los Estados Unidos, muchos con protecciones a corto plazo que Trump ha revocado recientemente, lo que los hace vulnerables a ser deportados en los próximos meses. Bajo el liderazgo de Maduro, el país ha experimentado una de las peores crisis económicas y humanitarias de la historia reciente, lo que ha llevado a aproximadamente ocho millones de personas a huir en la última década. Inicialmente, la mayoría se fue a otros países de América Latina. Pero desde la pandemia, muchos han ido a los Estados Unidos, a menudo recorriendo miles de millas a pie y en autobús para llegar a la frontera sur. Al final de su primer mandato, Trump protegió a los venezolanos vulnerables de la deportación, diciendo que era demasiado peligroso para muchos de ellos regresar. Desde entonces, la situación económica en Venezuela no ha mejorado de manera significativa, mientras que la situación política en el país solo ha empeorado, con Maduro arrestando a quienes considera opositores políticos, y a veces simplemente espectadores, tras las elecciones impugnadas. Sin embargo, su gobierno ha argumentado que las condiciones han mejorado, allanando el camino para que la gente regrese a casa. “No hay ninguna base fáctica para afirmar que Venezuela está en mejor forma”, dijo Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela en el Diálogo Interamericano en Washington. “Esta es una decisión política”. En una entrevista, Juan González, quien fue el principal asesor de América Latina del presidente Biden, dijo que durante años, la política de EE. UU. hacia Venezuela ha sido obstaculizada por los extremistas en Florida que critican cualquier tipo de diálogo con Maduro, afirmando que el aislamiento era la ruta para restaurar la democracia venezolana. González dijo que pensaba que Grenell, en su papel de enlace con Venezuela, podría optar por un enfoque más realista, centrado en lograr objetivos de seguridad nacional de los EE. UU. —al principio, eso podría incluir hacer que Maduro acepte a los deportados, pero también podría incluir otras prioridades de EE. UU., como alejar a Venezuela de China. Y si eso fuera así, González, demócrata, apoyaría los esfuerzos de Grenell. “No estoy de acuerdo con Ric Grenell en muchas cosas”, dijo. “Pero le estoy deseando suerte. En la competencia entre Rubio y Grenell, creo que realmente es la mejor opción”.