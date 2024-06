VPN de Google puede estar causando problemas de conectividad en Pixel 8.

En las últimas horas, varios usuarios de la serie Pixel 8 han estado reportando problemas aleatorios de conectividad a Internet. Aparentemente, algunos sitios web simplemente se niegan a cargar para ellos. Parece que la aplicación VPN de Google es la responsable de la situación.

Ayer fue la fecha para el cierre anunciado de Google One VPN. Los usuarios de dispositivos Pixel compatibles ahora deberían pasar a la aplicación VPN de Google. Esta última llegó en octubre del año pasado con la serie Pixel 8. Dicho esto, varias personas han estado enfrentando problemas de conectividad en sus dispositivos Pixel 8 mientras usan la VPN. Incluso hay algunos casos de personas que usan teléfonos Pixel 7.

La VPN de Google impide que se carguen sitios y aplicaciones en algunos dispositivos Pixel 8

Según los informes, hay sitios y aplicaciones que no cargan sin una explicación aparente. El problema no afecta a todos los servicios, sino a algunos en particular. Por ejemplo, 9to5Google describe a Amazon como una de esas aplicaciones/sitios que no cargan. En las plataformas afectadas, tanto la aplicación dedicada como la versión del sitio web no son utilizable.

El problema no parece afectar a todos por igual, ya que algunos incluso reportan no poder acceder a ninguna aplicación o sitio web. También hay casos de dispositivos que están totalmente libres de problemas. Para aquellos afectados, la VPN de Google provoca problemas en cualquier plataforma, ya sea Android, iOS, Windows o Mac.

Simplemente desactivar la VPN de Google solucionaría la conectividad a Internet en la mayoría de los casos. Además, la aplicación recibió una nueva versión horas después de que surgieran los informes, y algunos afirman que sus problemas se solucionaron después de la actualización. Sin embargo, es posible que aún no tenga la nueva actualización disponible debido a una posible implementación gradual.

Más soluciones alternativas potenciales mientras llega una corrección

Si aún enfrenta problemas y no ha recibido la última actualización de la aplicación, la página de soporte de Google ofrece algunas soluciones alternativas potenciales para problemas de conectividad relacionados con su VPN. Puede intentar desactivar la VPN directamente desde la configuración del sistema en lugar de desde la aplicación. También puede eliminar su cuenta de VPN de Google One de su dispositivo.