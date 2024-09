Votantes estadounidenses divididos por igual en si Harris o Trump es mejor para la economía.

“

Yendo a las elecciones de noviembre, ni Kamala Harris ni Donald Trump tienen una ventaja decisiva con el público en cuanto a la economía, convirtiendo un tema que antes era una clara fortaleza para Trump en algo equitativo.

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes registrados dicen que el republicano Trump haría un mejor trabajo manejando la economía, mientras que un número similar dice lo mismo sobre la vicepresidenta demócrata, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Aproximadamente 1 de cada 10 votantes no confía en ninguno de los candidatos, y una cantidad similar tiene igual fe en ambos.

Este hallazgo es una señal de advertencia para Trump, quien ha tratado de vincular a Harris con el historial económico del presidente Joe Biden. La nueva encuesta sugiere que Harris podría estar escapando de parte de la carga del presidente en este tema, socavando lo que anteriormente era una de las principales ventajas de Trump.

La economía ha sido desde hace mucho tiempo un tema débil para Biden: una encuesta separada de AP-NORC realizada a fines de junio, antes del desastroso debate de Biden con Trump, encontró que aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaban su manejo de la economía. A principios de este año, los estadounidenses eran mucho más propensos a decir que la presidencia de Trump había ayudado al país en términos de costo de vida y creación de empleo, en comparación con la de Biden.

La nueva encuesta encontró que la economía es uno de los temas más importantes para aproximadamente 8 de cada 10 votantes al considerar qué candidato apoyar, eclipsando otros temas principales como la atención médica y el crimen.

Las secuelas del pico de inflación en 2022 a un punto máximo en cuatro décadas han permeado la contienda presidencial de este año. Los compradores están molestos por sus facturas de supermercado. Las tasas de interés más altas están asfixiando financieramente a los compradores de viviendas y vehículos. Todo eso parece importar más al público que la baja tasa de desempleo del 4,2% y las ganancias en el mercado de valores.

Según la encuesta de AP-NORC, solo aproximadamente un tercio de los votantes dicen que el estado de la economía nacional es algo o muy bueno, aunque son más optimistas sobre su propia situación, con aproximadamente 6 de cada 10 votantes diciendo que las finanzas de su hogar son algo o muy buenas. Ambos números se han mantenido estables a lo largo del año, a pesar de la disminución de la inflación.

Los candidatos tienen ideas opuestas sobre cómo enderezar la economía, dando a los votantes una elección clara que podría insinuar cómo la identidad partidista influye cada vez más en las opiniones sobre la economía y la política. Pero ninguna campaña ha explicado completamente cómo se implementarán sus planes. Harris insiste en que sus planes estarán completamente financiados y no agregarán al déficit, mientras que el equipo de Trump asume —en contra de la mayoría de los modelos económicos— que el crecimiento será lo suficientemente alto como para compensar el costo.

Mark Carlough, de 33 años, quien trabaja en registros médicos en Filadelfia, planea votar por Harris y dice que cree que los impuestos a las importaciones propuestos por Trump perjudicarían a la mayoría de los consumidores.

“Los aranceles serían horribles para la economía”, dijo.

Richard Tunnell, de 32 años, de Huntsville, Texas, planea votar por Trump, al igual que lo hizo en 2020. No está seguro si el republicano tiene una ventaja sobre Harris en la economía, pero señaló que Trump ha sido un gran empresario que sigue siendo uno de los “hombres más ricos del planeta” incluso después de declararse en bancarrota varias veces.

”Creo que este país necesita a alguien que meta la mano y lo maneje como en un juego de Monopoly y esa persona es Donald Trump”, dijo Tunnell, un veterano militar con discapacidad.

Chantelle Breaux, de 38 años, una madre que se queda en casa en Lafayette, Louisiana, siente que ninguno de los candidatos tiene mucho que ofrecer en términos de economía. No planea votar —a menos que un candidato más de su agrado entre en la contienda.

“Kamala quiere poner una curita donde se necesita hacer una cirugía mayor en esta economía”, dijo Breaux. “Trump quiere dirigir el país como si fuera un negocio, pero no es un negocio que vaya a apoyar a todas las personas”.

El ex Presidente Trump sugiere que el crecimiento vendría de recortes de impuestos para corporaciones y ricos, lo que llevaría a más inversión, mientras que un arancel universal de hasta el 20% dirigiría esa inversión a la construcción de fábricas en Estados Unidos.

Harris ha hecho campaña sobre más beneficios para la clase media financiados por impuestos más altos para corporaciones y ricos, diciendo que eso ayudaría a contener costos y generar crecimiento. Su equipo ha advertido que los aranceles de Trump llevarían a precios más altos y empeorarían los desafíos subyacentes de la inflación.

La economía es uno de varios temas que moldean el sentimiento público mientras las campañas buscan movilizar a sus votantes. Más de la mitad de los votantes dijo que la atención médica era una de las principales preocupaciones, mientras que aproximadamente la mitad dijo lo mismo acerca del crimen, la inmigración, la política de abortos y la política de armas. Solo alrededor de un tercio calificó al cambio climático como uno de los temas más importantes para su voto, y alrededor de una cuarta parte dijo lo mismo acerca de la guerra entre Israel y Hamas.

Trump y Harris están igualados en la encuesta sobre quién manejaría mejor el crimen y la guerra en Gaza. Pero los temas pronto se dividen de maneras que reflejan las prioridades distintas de los republicanos y demócratas.

Trump tiene una ventaja sobre Harris en quién los votantes confían más para manejar la inmigración. Este tema fue un problema para Biden también: la inmigración ilegal y los cruces en la frontera de Estados Unidos con México han sido un desafío durante gran parte de su administración. Los republicanos son más propensos a preocuparse por la inmigración, el tema en el que Trump tiene clara ventaja.

Harris se desempeña mejor que Trump cuando se trata de temas que a los demócratas les importan más, incluyendo la política de armas, atención médica, política de abortos y cambio climático.

Rosamaria Núñez, una jubilada de 68 años en San Antonio, Texas, identificó la violencia armada como el tema más importante que enfrenta el país, diciendo que se volvió personal cuando su nieto la llamó el año pasado para que lo recogiera debido a un bloqueo en la escuela.

Núñez dijo que planea votar por Harris, diciendo: “Primero que todo, ella es propietaria de armas, así que puede relacionarse con la cuestión de la seguridad. Parece estar más en sintonía con una persona real que Trump”.

En general, los votantes ven que hay mucho en juego para el impacto de las elecciones presidenciales en el futuro del país, la economía y el futuro de la democracia en Estados Unidos, pero menos probable es que piensen que las elecciones tendrán un impacto en ellos personalmente. Aproximadamente 8 de cada 10 votantes dicen que las elecciones tendrán “mucho” o “bastante” impacto en el futuro del país. Alrededor de tres cuartas partes dicen que las elecciones tendrán un impacto similar en la economía de la nación y el futuro de la democracia en Estados Unidos.

En contraste, la mitad de los votantes dicen que las elecciones tendrán al menos “bastante” impacto en ellos personalmente.

La encuesta de 1,771 votantes registrados se realizó del 12 al 16 de septiembre de 2024, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población de EE. UU. El margen de error de muestreo para votantes registrados es más menos 3.4 puntos porcentuales.

