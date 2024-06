Volkswagen invertirá $5 mil millones en Rivian.

“

Rivian Automotive Inc. recibirá una inyección de efectivo muy necesaria a través de una nueva asociación con Volkswagen AG, ya que los fabricantes de automóviles grandes y pequeños replantean sus estrategias en un mercado de vehículos eléctricos que se está desacelerando.

Las compañías anunciaron planes para una empresa conjunta apoyada por una inversión inicial de $1 mil millones de VW en Rivian y hasta $4 mil millones más con el tiempo. A cambio, VW tendrá acceso a la tecnología de la startup para usar en sus propios vehículos eléctricos y un socio para desarrollar vehículos eléctricos con batería de “última generación” y software.

Las acciones de Rivian se dispararon más del 50% en operaciones extendidas después del anuncio del martes, recuperando aproximadamente la mitad de las pérdidas acumuladas en lo que va del año.

La sorprendente alianza proporciona al fabricante de vehículos eléctricos una línea de vida financiera después de que ha luchado para aumentar la producción y entregas de sus modelos de camionetas pickup y SUV eléctricos. Rivian en marzo pausó los planes para construir una nueva planta de fabricación en Georgia para conservar efectivo mientras lidia con profundas pérdidas, que ascendieron a aproximadamente $39,000 por cada vehículo construido el último trimestre.

Un ajuste de cuentas de vehículos eléctricos

La movida ocurre mientras la industria automotriz general se repliega ante una desaceleración inesperada en la demanda de vehículos eléctricos. Ford Motor Co. está recortando el gasto en vehículos eléctricos en $12 mil millones y retrasando nuevos modelos y fábricas con baterías, mientras que General Motors Co. recientemente reconoció que tomará “décadas” para que se desarrolle el mercado de vehículos eléctricos. La reticencia de los compradores habituales a abrazar la era eléctrica ha dejado a fabricantes de vehículos eléctricos puros como Rivian en apuros. Incluso el líder del mercado, Tesla Inc., está enfrentando ventas decepcionantes y márgenes de beneficio en disminución.

“El costo de seguir por cuenta propia es demasiado elevado y los inversores están menos interesados en las empresas de vehículos eléctricos que cuando Rivian comenzó”, dijo Erik Gordon, profesor clínico en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

La nueva empresa será “controlada y poseída de forma equitativa” por VW y Rivian, dijeron las compañías en un comunicado conjunto.

Volkswagen planea tomar la participación inicial de $1 mil millones en acciones de Rivian a través de un pagaré convertible no garantizado que se convertirá en acciones de Rivian en o después del 1 de diciembre. Amazon.com Inc. es el mayor accionista de Rivian con una participación del 16% valorada en casi $2 mil millones al cierre del martes.

Luego, el pacto prevé que VW invierta otros $2 mil millones en acciones de Rivian a través de dos tramos iguales en 2025 y 2026. El fabricante de automóviles alemán también tiene la intención de poner $2 mil millones en la empresa conjunta mediante un pago en su inicio y un préstamo disponible en 2026.

La estructura del acuerdo parece ser favorable para Rivian. Si las acciones de Rivian apreciaran desde los niveles actuales, habría menos dilución de capital para soportar y VW acabaría poseyendo un porcentaje menor de la compañía una vez que obtenga las acciones.

En una llamada posterior al anuncio, el director ejecutivo de Rivian, RJ Scaringe, dijo que el apoyo de VW ayudará a Rivian a avanzar con los planes para construir la nueva planta en Georgia. Rivian sigue obligado contractualmente a invertir $5 mil millones en el proyecto de Georgia para fines de la década.

Garrett Nelson, analista de CFRA Research, dijo que el anuncio es un “voto de confianza en Rivian” pero “hace poco” para cambiar los problemas operativos y la quema de efectivo de la empresa.

Rivian salió a bolsa en noviembre de 2021 en el apogeo del entusiasmo por la llegada rápida del futuro de los vehículos eléctricos, visto como un competidor potencialmente formidable para Tesla. Un aumento temprano en las acciones de Rivian brevemente le dio un valor de mercado que superaba el de Ford y GM. Pero desde entonces, muchas startups de vehículos eléctricos han caído en el olvido a medida que los compradores habituales de automóviles se alejaron de los modelos costosos.

Para VW, el gigante automotriz alemán obtiene acceso al software y la arquitectura de vehículos eléctricos de Rivian después de años de dificultades para lanzar vehículos enchufables con eficiencia y funcionalidad a la altura de los de Tesla.

Rivian ha intentado asociaciones con fabricantes de automóviles establecidos en el pasado. En noviembre de 2021, abandonó planes para desarrollar conjuntamente vehículos eléctricos con Ford, un inversionista inicial. Y en diciembre de 2022, pospuso un acuerdo para construir furgonetas eléctricas con Mercedes-Benz.

