Volatus publica los resultados financieros del tercer trimestre de 2024 y brinda actualización corporativa por Investing.com.

Cerró la transacción transformacional de fusión de igual a igual con Drone Delivery Canada (OTC:)

Generó efectivo positivo de las actividades operativas en el trimestre

Logró un margen bruto combinado del 34%

44% de crecimiento en los ingresos por servicios

Después del final del trimestre, cerró una financiación de $15 millones liderada por IQ y EDC y una financiación de acciones de $2.77 millones, fortaleciendo el balance

Continuó esfuerzos para realizar sinergias de costos y operativas después de la fusión

Volatus presentará un seminario web y sesión de preguntas y respuestas en vivo el viernes 29 de noviembre de 2024 a las 8 am ET

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 28 de noviembre de 2024 / Volatus Aerospace Corp. (TSXV: FLT) (OTCQB: TAKOF) (Frankfurt: A3DP5Y/ABBA.F) (“Volatus” o “la Compañía”), un líder en soluciones aéreas, se complace en anunciar sus resultados financieros para el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024. Todas las cifras están expresadas en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

La Compañía generó ingresos de $20,364,238 para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, y $6,618,504 para los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2024. Para el período de tres meses, el margen bruto combinado de la Compañía fue del 34%, y la Compañía generó flujo de efectivo de las actividades operativas de $79,634.

Aspectos Destacados del Rendimiento del Tercer Trimestre de 2024:

Los ingresos por servicios aumentaron un 44% de $3.90M en el T1 de 2024 a $5.5M en el T3 de 2024. Los ingresos por servicios aumentaron un 17% desde el T2 de 2024.

La utilidad bruta fue de $2.25M. En el T3 de 2024, la Compañía mantuvo con éxito su porcentaje de margen bruto del 34%, que fue un resultado directo de nuestro cambio estratégico hacia operaciones de mayor eficiencia y una asignación optimizada de capital que llevó a que el 84% de los ingresos fueran impulsados por servicios a largo plazo.

El efectivo disponible al 30 de septiembre de 2024 fue de $679,437. Posteriormente al final del trimestre, la Compañía completó el cierre de una financiación de $15 millones respaldada por Investissement Québec y Export Development Canada, y a principios de noviembre la Compañía cerró una financiación adicional de acciones de $2.77 millones. La limitación temporal en el capital de trabajo para el crecimiento continuó impactando en los ingresos por equipos en el trimestre actual. Se espera que la Compañía recupere las ventas de equipos a partir del T424.

La pérdida integral de ($5,491,822) en el T3 de 2024 en comparación con ($1,920,403) en el T3 de 2023 se debió a mayores gastos por depreciación, cargos por intereses y $1.5M en honorarios de asesoramiento de transacciones de fusión únicos. Excluyendo los costos externos del socio y la depreciación, los gastos generales y administrativos se redujeron en $592K. Esto muestra nuestros esfuerzos por reducir los costos generales y administrativos y lograr rentabilidad a corto plazo.

La Compañía ha logrado sinergias de costos anualizadas de aproximadamente $2.1M en 60 días después de la fusión con Volatus Aerospace Corp. La Compañía espera que las sinergias sean de más de $3M en los próximos 2 trimestres.

Lanzó operaciones en Europa para escalar las operaciones BVLOS y mejorar las capacidades de nuestro OCC (Centro de Control de Operaciones).

Recibió la aprobación de Transport Canada para Vuelos BVLOS Sin Observadores Visuales para su Proyecto Comercial de DroneCare.

Logró un Hitórico Milestone (WA:) con su proyecto de Edmonton al lanzar la fase 2 del proyecto y expandir los servicios de carga desde YEG a Leduc.

Continuó con la expansión en el sector de petróleo y gas en los EE. UU. aprovechando aplicaciones tecnológicas avanzadas como las inspecciones ópticas de gas y la magnetometría.

Continuó con la expansión en el Reino Unido con la adquisición estratégica de UAV Hub y Drone Mentor.

Llevó a cabo trabajos para la inspección de 11,000 estructuras en el sector de servicios públicos de EE. UU.

Amplió los servicios de LiDAR en Canadá y los EE. UU.

Cerró con éxito la fusión de iguales con Volatus Aerospace Corp. y completó la integración operativa para desatar sinergias de costos significativas.

Formó parte de las empresas de más rápido crecimiento en Canadá según The Globe and Mail.

Aseguró una financiación de $15M de dos importantes inversores institucionales canadienses – Investissement Québec y Export Development Canada para expandir sus operaciones y acelerar el desarrollo de sus soluciones aéreas en sectores clave como petróleo y gas, servicios públicos de energía, seguridad pública e infraestructura.

Completó con éxito la inspección de una granja solar de 2.250 acres, cubriendo más de 400MW de capacidad de energía solar y 762,750 paneles solares en 16 campos solares y 1 subestación grande.

Anunció una nueva colaboración para mejorar las capacidades de Más Allá de la Línea de Visión (BVLOS) para Sistemas de Aeronaves Pilotadas de Forma Remota (RPAS) a través de la integración del Terminal IRIS de Kongsberg en el Centro de Control de Operaciones (OCC) de última generación de Volatus.

Cerró su oferta privada de esfuerzos razonables comercialmente anteriores y aseguró $2.77M en financiación.

Aspectos Destacados Operativos del Tercer Trimestre de 2024

Subsecuente a los Principales Aspectos Operativos del T3 de 2024

“Durante el T3 de 2024, Volatus se ha centrado en cerrar la transacción entre Drone Delivery (TSXV:) Canada y Volatus Aerospace Corp., posicionando a la Compañía para el crecimiento y para el futuro de BVLOS”, dijo Glen Lynch, CEO de Volatus Aerospace. “A medida que integramos nuestra organización, esperamos expandir esto aún más, agregando capacidades operativas remotas y entrega de carga a nuestro portafolio en constante expansión”

Expectativa para el T4 de 2024 y 2025

Se espera que el T424 sea un trimestre fuerte respaldado por el crecimiento y el capital de trabajo. Esperamos un mejor desempeño del Margen Bruto y el cumplimiento de contratos más grandes con una mejora sustancial en nuestros márgenes de Adj EBITDA.

El sector de servicios y tecnología de drones está experimentando un crecimiento explosivo a medida que las organizaciones en petróleo y gas, servicios públicos, seguridad pública y hospitales perciben ahorros significativos en costos y tiempo. Este cambio presenta una oportunidad significativa para Volatus, ya que la demanda de sus servicios y soluciones de alto margen sigue creciendo. Volatus sigue siendo un claro líder en este campo, con experiencia en la entrega de servicios completos y de alto valor, Volatus está bien posicionado para capitalizar hasta 2025. Volatus tiene un historial probado de ofrecer resultados sólidos en el cuarto trimestre del año fiscal, y se espera que esta tendencia continúe ya que hemos cerrado nuestras finanzas y capitalizado el balance. Con el cierre de la fusión de iguales detrás de nosotros, la integración en marcha y los socios institucionales a largo plazo asegurados, Volatus ahora está posicionado para ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos y servicios en todo el mundo.

Actualización Corporativa Adicional

Volatus se complace en anunciar que ha adquirido acciones adicionales de Synergy Aviation Ltd, aumentando su participación al 58.47% de las acciones en circulación Bajo los términos del acuerdo con uno de los accionistas minoritarios, el precio de compra de las acciones minoritarias que representan el 7.47% de las acciones en circulación es de C$297,977.00. Este monto se pagará en forma de nuevas acciones comunes de Volatus Aerospace Inc. Las acciones se emitirán a un valor basado en el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 30 días de las acciones de Volatus el día anterior al cierre, con un precio mínimo de $0.115 por acción. El número total máximo de acciones a emitir será de 2,591,104.

Se espera que la transacción se cierre en o antes del 30 de noviembre de 2024 y está sujeta a la aprobación final de la Bolsa de Valores de TSX Venture.

Seminario Web

En conjunto con este comunicado, el departamento de relaciones con inversores de Volatus presentará un seminario web el viernes 29 de noviembre a las 8:00 AM EST en el que Glen Lynch, Director Ejecutivo, y Abhinav Singhvi, Director Financiero, revisarán los resultados financieros y los principales hitos con Danielle Gagne, Jefa de Comunicaciones Corporativa como moderadora. Se invita a los inversores a registrarse para el seminario web aquí.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_toHGFuw3S7etj0PEFajy9Q

Opciones de Reproducción de Audio

Se archivará una repetición de audio del evento en la página de Relaciones con Inversores del sitio web de la compañía aquí.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

CONCILIACIÓN DEL AJUSTE DE LA PÉRDIDA NETA DE AJUSTADA EBITDA

Acerca de Volatus Aerospace:

Volatus Aerospace es un líder en soluciones globales aéreas innovadoras para inteligencia y carga. Con una sólida base de más de 100 años de conocimiento institucional combinado en aviación, Volatus ofrece soluciones integrales utilizando tanto aeronaves pilotadas como remotamente pilotadas (RPAS). Servimos a industrias como petróleo y gas, servicios públicos, salud y seguridad pública. Nuestra misión es mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad a través de soluciones de vanguardia en el mundo real.

Nota sobre Medidas No GAAP

En este comunicado de prensa describimos ciertos ingresos y gastos que son inusuales o no recurrentes. Existen términos no definidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Nuestro uso de estos términos puede variar del uso adoptado por otras compañías. Específicamente, el beneficio bruto, el margen bruto y el EBITDA ajustado son términos no definidos por las NIIF que pueden ser referenciados aquí. Proporcionamos este detalle para que los lectores tengan una mejor comprensión de los eventos y transacciones significativos que han tenido un impacto en nuestros resultados.

A lo largo de este comunicado, se hace referencia a “beneficio bruto”, “margen bruto” y “EBITDA ajustado” que son medidas no-IFRS. La gerencia considera que el beneficio bruto, definido como los ingresos menos los gastos operativos, es una medida suplementaria útil de las operaciones. El beneficio bruto ayuda a comprender el nivel de costos necesarios para generar ingresos. El margen bruto ilustra el beneficio bruto como un porcentaje de los ingresos. “Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ajustadas” (“EBITDA ajustadas”) La Compañía define el EBITDA ajustado como la pérdida integral conforme a las NIIF, excluyendo los gastos por intereses, margas de depreciación y amortización, pagos basados en acciones, gastos de impuestos, costos de integración y debida diligencia, ganancias o pérdidas únicas (no recurrentes), e ímpairments de fondo de comercio, propiedad, planta y equipos y activos por derecho de uso (ROU). La Compañía cree que el EBITDA ajustado es una métrica financiera significativa ya que mide el efectivo generado de las operaciones que la Compañía puede utilizar para financiar los requisitos de capital de trabajo, satisfacer el interés futuro y los pagos de deuda principal y financiar futuras iniciativas de crecimiento. Se advierte a los lectores que estas medidas financieras no-IFRS pueden no ser comparables con medidas similares utilizadas por otras compañías. También se les advierte que no vean estas medidas financieras no-IFRS como una alternativa a las medidas financieras calculadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). El EBITDA ajustado no tiene un significado estandarizado en las NIIF y, por lo tanto, puede no ser comparable con medidas similares presentadas por otros emisores y no debe interpretarse como alternativas a la pérdida integral o las ganancias determinadas de acuerdo con las NIIF. Para obtener más información sobre las medidas financieras que no han sido definidas por normas contables GAAP, incluidas las conciliaciones con la medida GAAP más cercana comparativa, consulte la sección “Medidas No GAAP y Medidas GAAP Adicionales” del más reciente MD&A de la Compañía que está disponible en SEDAR.

Declaración a Futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes de valores aplicables, incluidas declaraciones sobre los planes, intenciones, creencias y expectativas actuales de la Compañía con respecto a las futuras actividades comerciales y el rendimiento operativo. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como "planes", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "pretende", "anticipa" o "cree" o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o declaraciones formuladas en tiempo futuro o que indiquen que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "harán", "querrán" o "ocurrirán" (u otras variaciones de lo anterior) ser realizadas, ocurra, se logren o se cumplan. La información prospectiva incluye información sobre: (i) los planes comerciales y expectativas de la Compañía; y (ii) expectativas de otros factores económicos, comerciales y/o competitivos. La información prospectiva se basa en datos y planes operativos, estrategias o creencias actualmente disponibles, financieros y económicos competitivos, pero involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el rendimiento o los logros de la Compañía sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos por la información prospectiva. Dichos factores pueden basarse en información actualmente disponible para la Compañía, incluida la información obtenida de analistas de la industria de terceros y otras fuentes de terceros, y se basan en las expectativas o creencias actuales de la administración. Cualquier información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se califica expresamente con esta advertencia. Se advierte a los inversores que la información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino que refleja expectativas, estimaciones o proyecciones sobre resultados o eventos futuros basados en las opiniones, suposiciones y estimaciones de la gerencia consideradas razonables en la fecha en que se formulan las declaraciones. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la Compañía y se basan en información actualmente disponible para ella y en suposiciones que cree que no son irrazonables a la luz de todas las circunstancias.