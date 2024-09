Vladímir Putin traza una nueva línea roja sobre misiles de largo alcance.

El titular en el periódico Kommersant de esta mañana capturó el drama. “Vladimir Putin marca su línea roja”. ¿Cruzarán Occidente? Y, si lo hacen, ¿cómo responderá Rusia? Hablando en San Petersburgo, el presidente Putin envió una clara advertencia a Occidente: no permitan que Ucrania use sus misiles de largo alcance para atacar el territorio ruso. Moscú, dijo, vería eso como la “participación directa” de los países de la OTAN en la guerra en Ucrania. “Cambiaria sustancialmente la esencia, la naturaleza del conflicto”, continuó el líder del Kremlin. “Esto significará que los países de la OTAN, EE.UU. y los estados europeos, están luchando contra Rusia”. Ha acusado que, para lanzamientos de misiles hacia Rusia, Ucrania requeriría datos de satélites occidentales y que solo los militares de los estados miembros de la OTAN podrían “introducir misiones de vuelo en estos sistemas de misiles”. Rusia ha marcado líneas rojas antes. Y las ha visto cruzadas antes. El 24 de febrero de 2022, cuando anunció el inicio de su “operación militar especial” – la invasión a gran escala de Ucrania – el presidente Putin emitió una advertencia a “aquellos que puedan estar tentados a interferir desde el exterior”. “No importa quién intente interponerse en nuestro camino o crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, deben saber que Rusia responderá de inmediato”, declaró el líder del Kremlin. “Y las consecuencias serán tales como nunca han visto en toda su historia”. Los líderes occidentales ignoraron lo que se interpretó ampliamente en ese momento como un sondeo de sable nuclear. Desde entonces, Occidente ha proporcionado a Ucrania tanques, sistemas de misiles avanzados y, más recientemente, aviones de combate F-16 estadounidenses. Este año, Rusia ya ha acusado a Ucrania de usar misiles ATACMS de largo alcance estadounidenses para atacar Crimea, la península ucraniana anexada por Rusia. Lo que es más, en los últimos dos años, los funcionarios rusos y los medios estatales aquí han acusado en muchas ocasiones al Occidente de “combatir a Rusia” o lanzar “una guerra” contra Rusia. Aunque fue Rusia la que invadió a Ucrania. Pero por el tono de los últimos comentarios del presidente Putin, está claro que considera que el apuntar a territorio ruso internacionalmente reconocido con sistemas de misiles occidentales llevaría el conflicto a un nuevo nivel. Lo que no dejó claro ayer es cómo respondería Moscú. “Tomaremos decisiones correspondientes basadas en las amenazas hacia nosotros que se crearán”, dijo Vladimir Putin. El viernes, Rusia retiró la acreditación de seis diplomáticos británicos, acusándolos de “actividades subversivas” y de amenazar la seguridad de Rusia. Pero la respuesta potencial de Putin es mucho más amplia. Ofreció algunas pistas en junio. En una reunión con los jefes de agencias internacionales de noticias, se le preguntó: ¿cómo reaccionaría Rusia si se le diera a Ucrania la oportunidad de golpear objetivos en territorio ruso con armas suministradas por Europa? “Primero, por supuesto, mejoraremos nuestros sistemas de defensa aérea. Estaremos destruyendo sus misiles”, respondió el presidente Putin. “En segundo lugar, creemos que si alguien piensa que es posible suministrar tales armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio y crear problemas para nosotros, ¿por qué no podemos suministrar nuestras armas de la misma clase a esas regiones de todo el mundo donde apuntarán a instalaciones sensibles de países que están haciendo esto a Rusia? En otras palabras, armar a adversarios occidentales para atacar objetivos occidentales en el extranjero es algo que Moscú ha estado considerando. A principios de este mes, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, anunció que Rusia revisaría su doctrina nuclear: el documento que establece en qué circunstancias Moscú podría considerar usar armas nucleares. Sugirió que la decisión de revisar la doctrina estaba “vinculada con el curso de escalada de los adversarios occidentales” de Rusia. Mientras tanto, Sir Keir Starmer está en Washington para hablar con el presidente Biden. Entre los temas que se espera que discutan los dos líderes está la cuestión de Ucrania y los misiles de largo alcance. “Rusia inició este conflicto. Rusia invadió ilegalmente a Ucrania”, dijo Sir Keir en camino a Washington. “Rusia puede terminar este conflicto de inmediato”. Los líderes occidentales tendrán que decidir cuál consideran mayor: el riesgo de escalada de este conflicto, o la necesidad de levantar las restricciones sobre el uso de misiles occidentales por parte de Ucrania.