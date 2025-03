Vladímir Putin puede permitirse sentarse y observar cómo se desarrollan los eventos.

La drama del viernes en la Oficina Oval provocó una rápida reacción de muchos líderes mundiales. Pero no de Vladimir Putin. Todavía no ha habido comentario del líder del Kremlin. Aunque, realmente no necesita decir nada. El presidente Putin puede permitirse sentarse y observar los eventos desenvolverse. Donald Trump predijo que la disputa muy pública con el presidente Zelensky “será una gran televisión”. No cabe duda de que Vladimir Putin habrá disfrutado del “espectáculo”, la dramática escena de Volodymyr Zelensky, líder del país invadido por el presidente Putin, siendo reprendido por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos frente a los medios de comunicación del mundo. Algunos funcionarios rusos han comentado, sin embargo, sobre los eventos en Washington. En una publicación en redes sociales, el ex presidente Dmitry Medvedev, ahora vicejefe del consejo de seguridad ruso, escribió que el presidente Zelensky recibió “una bofetada en la Oficina Oval”. Instó a Estados Unidos a detener la ayuda militar a Ucrania. Cómo acogería eso Moscú. Es un signo del nuevo mundo en el que parecemos estar ahora que, mientras las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania están en riesgo de implosión, lo contrario es cierto para los lazos entre Estados Unidos y Rusia. En las últimas semanas, Trump y Putin han hablado por teléfono y se han comprometido a trabajar estrechamente juntos; se habla de una posible cumbre pronto; ya han comenzado conversaciones de bajo nivel entre Estados Unidos y Rusia para restablecer las relaciones y discutir posibles cooperaciones económicas. El presidente Putin ha mostrado la zanahoria de lucrativos proyectos conjuntos con los estadounidenses que involucran minerales de tierras raras y producción de aluminio. Las implicaciones de un rompimiento en las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos son potencialmente muy serias para Kiev, pero muy positivas para Moscú. Si se detuviera el flujo de armas estadounidenses a Ucrania, sería mucho más difícil para los ucranianos defenderse contra las fuerzas rusas que han invadido su país, incluso si Ucrania cuenta con la solidaridad y un fuerte apoyo de los líderes europeos. Desde hace algún tiempo, Moscú ha creído que la guerra en Ucrania ha ido en dirección de Rusia. La discusión en la Oficina Oval habrá consolidado esa percepción.