Vivo mi vida un cuarto de siglo a la vez – Acrónimo de tres letras

Así que nos acercamos a un pequeño aniversario para mí este fin de semana. El 5 de enero de 2000, Steve Jobs presentó la nueva interfaz de usuario Aqua de Mac OS X al mundo en la Macworld Expo.

La Era de Acuario

Hacia el final de la presentación, mostró el Dock. Todos conocen el Dock, ha estado en la parte inferior de la pantalla de tu Mac durante lo que parece una eternidad (si lo mantienes en la ubicación correcta, de todos modos).

“Ahora me gustaría mostrarte una de las cosas más geniales sobre Mac OS X…”

La versión que mostró era bastante diferente a la que finalmente se lanzó, con cuadros cuadrados alrededor de los iconos y una carpeta “Dock” real en la carpeta principal del usuario que contenía alias a los elementos almacenados.

Debo saberlo, había pasado los últimos 18 meses como el principal ingeniero trabajando en eso. En ese mismo momento, estaba viendo desde un cubículo en Apple Cork, en Irlanda. Por segunda vez en mi corta carrera en Apple, recé en silencio a los dioses de las demostraciones, esperando que las cosas no se rompieran. Para ponerlo en contexto, en ese momento estaba en mis veintes y estaba muerto de miedo.

No diseñé el dock, eso fue Bas Ording, un talentoso joven diseñador de UI que Steve había reclutado personalmente. Pero mi trabajo era tomar sus prototipos construidos en Macromind Director y convertirlos en código funcional, como parte del equipo de Finder.

Ya había escrito otro dock: DragThing, antes de trabajar para Apple, y eso me ayudó a conseguir un trabajo allí. Me mudé de Escocia a Irlanda a finales de 1996 con mi futura esposa, ambos nos unimos al pequeño equipo de software allí. Principalmente era una planta de fabricación, pero también había un poco de software y pruebas y desarrollo de hardware que se realizaban alrededor.

Trabajé en varias cosas en los primeros días. Estuve en el instalador de Copland durante dos semanas antes de que se cancelara el proyecto. Luego, un par de CD de Disney Print Studio que se enviaron con los Performas. Me encantaba hacer cosas de UI, pero de alguna manera terminé trabajando en un componente de autenticación de Mac OS X Server en línea de comandos para At Ease que se usaría con una nueva línea de computadoras netboot sin disco que nadie había visto en realidad. Resulta que en realidad había estado en el proyecto iMac todo este tiempo, y al final consiguieron discos duros.

En medio de todo eso, cuando estaba en Cupertino, me preguntaron si quería trabajar en un proyecto secreto con el nombre en código “Überbar”. Me mostraron algunos prototipos y básicamente me dijeron que solo seis personas lo habían visto y que si se filtraba sabrían que fui yo quien habló. Pensé, si alguien finalmente iba a eliminar DragThing, podría ser yo.

El nuevo Finder (con nombre en código “Millennium”) en ese momento se estaba escribiendo en Mac OS 9, porque Mac OS X no estaba funcionando exactamente a toda máquina todavía. El sistema de archivos no funcionaba bien, lo cual no es de mucha ayuda cuando estás tratando de escribir una interfaz de usuario encima de él. El Dock era parte del Finder en ese entonces, y podía apoyarse en todas las interfaces de alto nivel en C++ para tratar con discos y archivos en las que el resto del equipo estaba trabajando. Así que comencé en Mac OS 9, trabajando en Metrowerks Codewarrior. El Finder era una aplicación Carbon, así que realmente pudimos hacer bastante progreso temprano en 9, antes de que el sistema operativo estuviera listo para nosotros. Recuerdo vívidamente la primera vez que ejecutamos el código en Mac OS X.

Como el Dock era un gran secreto, junto con el resto de la interfaz de usuario Aqua, solo se habilitaba en un puñado de máquinas. No vi los brillantes botones acuáticos por un tiempo después de haber estado trabajando en el Dock. Había rumores de que cualquier captura de pantalla de Aqua tendría la dirección MAC del hardware de la máquina codificada en la imagen, para que las filtraciones pudieran ser rastreadas.

Antes de haber visto la nueva interfaz de usuario, hubo un momento en el que de alguna manera, sinceramente no recuerdo por qué demonios sucedió, me habían encargado de diseñar una pantalla de inicio temporal para el sistema operativo en sí. Hice una manzana azul brillante con rayas, al estilo del iMac.

Duras Rayas Secretas

Duró exactamente una compilación antes de ser retirada extremadamente rápido. Supongo que alguien no estaba contento con la apariencia totalmente coincidente con Aqua.

Pero seguí trabajando, haciendo el mejor dock que pude mientras me mantenía fiel al diseño original, y haciendo viajes frecuentes a los EE.UU., inicialmente viviendo en el Cupertino Inn al otro lado de la Infinite Loop.

Puede que hayas escuchado esta historia antes, y pido disculpas si es así. Pero ha pasado lo suficiente como para que la gente solo me conozca por PCalc, y ni siquiera recuerden DragThing, mucho menos eventos que sucedieron antes de que algunos de ustedes ni siquiera hubieran nacido.

En un momento durante un viaje, Steve estaba hablando con Bas y preguntó cómo iban las cosas con el Dock. Él respondió algo así como “bien, el ingeniero está aquí desde Irlanda en este momento, etc.”. Steve se fue, y luego visitó al gerente de mi gerente de mi gerente y dijo las palabras fatales (según me reportaron las personas que estaban en la habitación donde sucedió).

“Me he enterado de que el ingeniero que trabaja en el Dock está en MALDITA IRLANDA”.

Me dijeron que tenía que mudarme a Cupertino. Inmediatamente. O si no.

No deseaba mudarme a los Estados Unidos. Me gustaba estar en Europa. Finalmente, después de mucha consideración, muchas conversaciones nocturnas con mi esposa e incluso comprar una guía de mudanza, dije que no.

Dijeron, muy bien. Solo le diremos a Steve que te mudaste.

Así que durante el siguiente año, volé de ida y vuelta entre Cork y Cupertino, y me quedé allí tanto como lo permitieran las regulaciones. Tenía una oficina en el pasillo del equipo de Finder. Solo puedo imaginar que Steve pasaba buscándome y le decían que acababa de perderme, mientras me estaban subiendo a un avión en el otro extremo. Tenía que ir siempre que hubiera demostraciones del Dock, pero no se me permitía estar en la misma habitación que Steve, por si revelaba la verdad. La sala de demostración con las ventanas cubiertas tenía dos puertas, y yo salía por una antes de que él entrara por la otra.

Finalmente, sucedió la Macworld 2000, y finalmente todos los secretos fueron revelados al mundo. Esperaba que en este punto, no importara dónde estaba, y finalmente pudiera relajarme. Menos de un mes después, exactamente en mi cumpleaños, creo, recibí otra llamada.

Tenía que mudarme a Cupertino. O si no. Y esta vez, el “si no” era que me quitarían del Dock y el Finder, y no me garantizarían que volviera a tener un trabajo interesante nunca más.

Entonces, amablemente decliné y renuncié. Aproximadamente tres semanas después, todo el grupo restante de software en Cork fue despedido. Claramente, el plan había sido deshacerse de todos, pero en ese momento no podían decírmelo. Debería haber esperado y al menos habría recibido una compensación…

Mi versión del Dock se envió una vez a los desarrolladores, con el Developer Preview 3 de Mac OS X. John Siracusa lo odiaba absolutamente. Seguimos siendo amigos.

Después de eso, el ingeniero que me reemplazó reescribió por completo el Dock, y ninguno de mis códigos en realidad se envió al público al final. Dieciocho meses de duro trabajo a la basura, bueno.

Pero aprendí mucho, hice muchos amigos, y la experiencia me impulsó a resucitar DragThing para Mac OS X, que resultó ser muy popular durante bastante tiempo. PCalc también volvió a la vida en ese momento, ¡y sigue en pie hasta hoy!

Como nota final, cuando dejé Apple por última vez y vacié mis cajones, en el fondo del último cajón encontré mi NDA firmado distintivamente.