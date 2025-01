Vivaldi para iOS recibe una importante actualización que añade herramienta de traducción, marcadores de velocidad mejorados y más funciones.

“

Vivaldi es uno de los navegadores que los fanáticos de Android e iOS pueden elegir usar en lugar del predeterminado. Aunque no es tan popular como Safari, Chrome o Samsung Internet Browser, Vivaldi es una alternativa decente a estos navegadores, que a veces se sienten demasiado hinchados con funciones innecesarias.Si eres usuario de iPhone/iPad y aún no has probado Vivaldi, ahora sería un buen momento ya que el navegador acaba de recibir una importante actualización que añade una amplia gama de nuevas funciones que mejoran aún más la experiencia de navegación.

Uno de los aspectos más destacados de Vivaldi 7.1 es la función de Traducción, que está impulsada por Lingvanex, una herramienta de traducción integrada que permite a los usuarios traducir instantáneamente páginas web enteras o texto seleccionado a más de 100 idiomas.

A diferencia de otras herramientas de traducción, Vivaldi Translate garantiza que la actividad del usuario permanezca privada. Esto significa que no hay seguimiento, no hay perfilado y no hay curiosidad mientras se utiliza esta función.Otra adición interesante a la aplicación son los Speed Dials más inteligentes. Los nuevos Speed Dials son más rápidos y más intuitivos con un nuevo cuadro de diálogo Agregar Speed Dial, que muestra secciones para sitios populares y visitados con frecuencia.

Además, con Vivaldi 7.1 ahora es más fácil guardar tus páginas favoritas. Con un nuevo elemento de menú Agregar página, los usuarios pueden guardar rápidamente la página actual en la Página de inicio, Marcadores, Lista de lectura o incluso directamente en la pantalla de inicio del dispositivo.

Además, Vivaldi anunció que ha añadido nuevos motores de búsqueda predeterminados, lo que ayudará al navegador a permanecer libre e independiente. Los motores de búsqueda asociados de Vivaldi generan ingresos para el navegador cada vez que se accede a ellos: Startpage, Ecosia, DuckDuckGo y Qwant.

Además, Vivaldi añadió una opción de Enviar pestaña al dispositivo, que permite a los usuarios compartir instantáneamente pestañas entre dispositivos habilitados para Vivaldi. Como parte de esta actualización, Vivaldi ajustó las sugerencias de búsqueda en la Barra de direcciones para adaptarse a cada escenario del usuario.

Vivaldi 7.1 para iOS ya está disponible para su descarga a través de la App Store. Aquellos que ya tienen el navegador instalado en sus dispositivos iOS pueden actualizar a la versión 7.1 para beneficiarse de todas las nuevas funciones y mejoras anunciadas esta semana.